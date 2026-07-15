https://sarabic.ae/20260715/الخارجية-الروسية-سنواصل-حماية-محطة-زابوروجيه-النووية-1115232379.html

الخارجية الروسية: سنواصل حماية محطة زابوروجيه النووية

الخارجية الروسية: سنواصل حماية محطة زابوروجيه النووية

سبوتنيك عربي

أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن روسيا ستواصل التزامها بأهداف وغايات حماية محطة زابوروجيه للطاقة النووية من هجمات أوكرانيا، وفقًا لتشريعاتها... 15.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-15T21:42+0000

2026-07-15T21:42+0000

2026-07-15T21:55+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

محطة زابوروجيه للطاقة النووية

أخبار أوكرانيا

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وقالت الوزارة، في بيان: "ستواصل بلادنا التزامها بأهداف وغايات حماية محطة زابوروجيه للطاقة النووية من هجمات أوكرانيا، وذلك وفقًا لتشريعاتها والتزاماتها الدولية".وأكدت الخارجية الروسية أن الهجوم الإرهابي الذي قُتل خلاله ياكوفليف، يُعد محاولة أخرى من جانب نظام كييف لتهديد التشغيل الآمن للمحطة، معتبرة أن خطر وجود القوات الأوكرانية بالقرب من المحطة أصبح أكثر وضوحًا من أي وقت مضى.وقالت الوزارة: "إن هذا العمل الإجرامي الذي ارتكبته كييف هو محاولة أخرى لتهديد التشغيل الآمن لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية وترهيب العاملين فيها".وفي وقت سابق، الأربعاء، أدان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، اغتيال كبير مهندسي محطة زابوروجيه للطاقة النووية ألكسندر ياكوفليف، في هجوم للقوات الأوكرانية بطائرة مسيرة، واصفًا إياه بأنه هجوم غير مقبول على المحطة وإدارتها يهدد السلامة النووية.وجاء في بيان للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن الوكالة "أُبلغت من جانب روسيا بأن كبير مهندسي محطة زابوروجيه للطاقة النووية، قُتل بهجوم بطائرة مسيرة قرب المحطة اليوم. يدين المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي الحادث ويقول إنه يمثل هجومًا غير مقبول على المحطة وإدارتها، ويهدد السلامة النووية على نحو خطير".وكان المدير العام لشركة "روساتوم" الروسية، أليكسي ليخاتشيوف، أعلن في وقت سابق، الأربعاء، مقتل كبير مهندسي محطة زابوروجيه النووية ألكسندر ياكوفليف، إثر هجوم نفذته طائرة مسيّرة تابعة للقوات الأوكرانية، استهدف سيارة خدمية تابعة للمحطة، واصفاً الهجوم بأنه عمل إرهابي متعمد.وقال ليخاتشيوف للصحفيين إن "المسيّرة الأوكرانية استهدفت سيارة من طراز "تويوتا كامري" تابعة لمحطة زابوروجيه النووية، عند الحدود الفاصلة بين المنطقة الصناعية للمحطة ومدينة إنيرغودار، ما أسفر عن مقتل ياكوفليف وسائق السيارة دميتري فيليبوف".وأضاف ليخاتشيوف: "نتوقع ردا سريعا وملموسا وواضحا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية في هذا الشأن"، مؤكدا أن "الهجوم الإرهابي الذي أودى بحياة كبير مهندسي محطة زابوروجيه النووية، لم يكن ليحدث لولا الدعم المباشر الذي قدمه الغرب لنظام كييف الإجرامي".

https://sarabic.ae/20260715/غروسي-اغتيال-كبير-مهندسي-محطة-زابوروجيه-يهدد-السلامة-النووية-1115231727.html

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روسيا, أخبار روسيا اليوم, محطة زابوروجيه للطاقة النووية, أخبار أوكرانيا