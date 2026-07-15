https://sarabic.ae/20260715/غروسي-اغتيال-كبير-مهندسي-محطة-زابوروجيه-يهدد-السلامة-النووية-1115231727.html
غروسي: اغتيال كبير مهندسي محطة زابوروجيه يهدد السلامة النووية
غروسي: اغتيال كبير مهندسي محطة زابوروجيه يهدد السلامة النووية
سبوتنيك عربي
أدان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، اغتيال كبير مهندسي محطة زابوروجيه للطاقة النووية ألكسندر ياكوفليف، في هجوم للقوات الأوكرانية... 15.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-15T20:38+0000
2026-07-15T20:38+0000
2026-07-15T20:38+0000
موسكو
روسيا
محطة زابوروجيه للطاقة النووية
العالم
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وجاء في بيان للوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الأربعاء، أن الوكالة "أُبلغت من جانب روسيا بأن كبير مهندسي محطة زابوروجيه للطاقة النووية، قُتل بهجوم بطائرة مسيرة قرب المحطة اليوم. يدين المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي الحادث ويقول إنه يمثل هجومًا غير مقبول على المحطة وإدارتها، ويهدد السلامة النووية على نحو خطير".فيما قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، إن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، يتعين علىه أن يقر أخيراً بالجريمة التي ارتكبها نظام كييف.وكان المدير العام لشركة "روساتوم" الروسية، أليكسي ليخاتشيوف، أعلن في وقت سابق من اليوم الأربعاء، مقتل كبير مهندسي محطة زابوروجيه النووية ألكسندر ياكوفليف، إثر هجوم نفذته طائرة مسيّرة تابعة للقوات الأوكرانية، استهدف سيارة خدمية تابعة للمحطة، واصفاً الهجوم بأنه عمل إرهابي متعمد.وقال ليخاتشيوف للصحفيين إن "المسيّرة الأوكرانية استهدفت سيارة من طراز "تويوتا كامري" تابعة لمحطة زابوروجيه النووية، عند الحدود الفاصلة بين المنطقة الصناعية للمحطة ومدينة إنيرغودار، ما أسفر عن مقتل ياكوفليف وسائق السيارة دميتري فيليبوف".وأضاف ليخاتشيوف: "نتوقع ردا سريعا وملموسا وواضحا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية في هذا الشأن"، مؤكدا أن "الهجوم الإرهابي الذي أودى بحياة كبير مهندسي محطة زابوروجيه النووية، لم يكن ليحدث لولا الدعم المباشر الذي قدمه الغرب لنظام كييف الإجرامي".
https://sarabic.ae/20260715/الخارجية-الروسية-تعلق-على-مقتل-كبير-مهندسي-محطة-زابوروجيه-النووية-1115230693.html
https://sarabic.ae/20260715/مقتل-كبير-مهندسي-محطة-زابوروجيه-للطاقة-النووية-ياكوفليف-1115229760.html
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موسكو, روسيا, محطة زابوروجيه للطاقة النووية, العالم
موسكو, روسيا, محطة زابوروجيه للطاقة النووية, العالم
غروسي: اغتيال كبير مهندسي محطة زابوروجيه يهدد السلامة النووية
أدان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، اغتيال كبير مهندسي محطة زابوروجيه للطاقة النووية ألكسندر ياكوفليف، في هجوم للقوات الأوكرانية بطائرة مسيرة، واصفًا إياه بأنه هجوم غير مقبول على المحطة وإدارتها يهدد السلامة النووية.
وجاء في بيان للوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الأربعاء، أن الوكالة "أُبلغت من جانب روسيا بأن كبير مهندسي محطة زابوروجيه للطاقة النووية، قُتل بهجوم بطائرة مسيرة قرب المحطة اليوم. يدين المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي الحادث ويقول إنه يمثل هجومًا غير مقبول على المحطة وإدارتها، ويهدد السلامة النووية على نحو خطير".
وبحسب البيان، أضاف غروسي أن "الوكالة الدولية للطاقة الذرية تدعو إلى وقف فوري لجميع الهجمات على المواقع النووية والعاملين بها".
فيما قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، إن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، يتعين علىه أن يقر أخيراً بالجريمة التي ارتكبها نظام كييف
.
وأضافت زاخاروفا: "روسيا تطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية والهيئات الدولية المختصة، بإصدار بيان واضح ومفصل يدين هذه الجريمة والتي تتمثل بمقتل كبير مهندسي محطة زابوروجيه النووية".
وكان المدير العام لشركة "روساتوم" الروسية، أليكسي ليخاتشيوف، أعلن في وقت سابق من اليوم الأربعاء، مقتل كبير مهندسي محطة زابوروجيه النووية ألكسندر ياكوفليف، إثر هجوم نفذته طائرة مسيّرة تابعة للقوات الأوكرانية، استهدف سيارة خدمية تابعة للمحطة، واصفاً الهجوم بأنه عمل إرهابي متعمد
.
وقال ليخاتشيوف للصحفيين إن "المسيّرة الأوكرانية استهدفت سيارة من طراز "تويوتا كامري" تابعة لمحطة زابوروجيه النووية
، عند الحدود الفاصلة بين المنطقة الصناعية للمحطة ومدينة إنيرغودار، ما أسفر عن مقتل ياكوفليف وسائق السيارة دميتري فيليبوف".
وأضاف ليخاتشيوف: "نتوقع ردا سريعا وملموسا وواضحا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية في هذا الشأن"، مؤكدا أن "الهجوم الإرهابي الذي أودى بحياة كبير مهندسي محطة زابوروجيه النووية، لم يكن ليحدث لولا الدعم المباشر الذي قدمه الغرب لنظام كييف الإجرامي".