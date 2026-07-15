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مقتل كبير مهندسي محطة زابوروجيه النووية وسائقه في هجوم إرهابي بمسيرة أوكرانية
مقتل كبير مهندسي محطة زابوروجيه النووية وسائقه في هجوم إرهابي بمسيرة أوكرانية
سبوتنيك عربي
أعلن المدير العام لشركة "روساتوم" الروسية، أليكسي ليخاتشيوف، اليوم الأربعاء، مقتل كبير مهندسي محطة زابوروجيه النووية ألكسندر ياكوفليف، إثر هجوم نفذته طائرة... 15.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-15T17:47+0000
2026-07-15T18:16+0000
روسيا
محطة زابوروجيه للطاقة النووية
موسكو
العالم
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وأضاف ليخاتشيوف: "نتوقع ردا سريعا وملموسا وواضحا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية في هذا الشأن"، مؤكدا أن "الهجوم الإرهابي الذي أودى بحياة كبير مهندسي محطة زابوروجيه النووية، لم يكن ليحدث لولا الدعم المباشر الذي قدمه الغرب لنظام كييف الإجرامي".وكانت مؤسسة "روساتوم" الحكومية الروسية، كشفت في بيان الأسبوع الماضي، عقب المشاورات المشتركة بين روسيا والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن محطة زابوروجيه النووية في كالينينغراد، عن عدد الضحايا والمصابين جراء الهجمات الأوكرانية على محطة زابوروجيه وإنيرغودار النوويتين.وأضاف: "عُقدت مشاورات مشتركة بين روسيا والوكالة الدولية في كالينينغراد للطاقة الذرية بشأن محطة زابوروجيه النووية. وكان موضوعها الرئيسي سلامة المحطة".وتابع: "في هذا الصدد، دعا أليكسي ليخاتشيوف مجددًا الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى تقييم جرائم نظام كييف المستمرة ضد محطة زابوروجيه النووية علنًا، وأكد أنه في ظل غياب الإدانة أو حتى مجرد التلميح إلى النقد، تلجأ كييف إلى أعمال متهورة بشكل متزايد".وأشار إلى أن "الاجتماع تناول التواجد المستمر لخبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المحطة، وتناوبهم الدوري، بما في ذلك خطوات محددة لتحسين فعالية تبادل المعلومات حول الوضع الراهن في محطة زابوروجيه للطاقة النووية وفي مدينة إنيرغودار".وأضاف: "لم يُعد الجانب الأوكراني التيار الكهربائي إلى الخط المُصلح حتى الآن"، مؤكدا أن "الموضوع الرئيسي للنقاش كان مسألة ضمان السلامة النووية والفيزيائية النووية في محطة زابوروجيه للطاقة النووية. وأكد أليكسي ليخاتشيف أنه منذ نهاية أبريل/نيسان، كان هناك تصعيد حاد في ضربات القوات المسلحة الأوكرانية ضد محطة زابوروجيه للطاقة النووية، وإنيرغودار، والمناطق المحيطة بها".وكان غروسي قد صرّح، في وقت سابق، لوكالة "سبوتنيك" بأنه سيزور كالينينغراد قريبًا لإجراء مباحثات مع "روساتوم" والجهات الروسية المختصة بشأن محطة زابوروجيه النووية، كما كان المندوب الروسي الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، أكد في وقت سابق، أن اجتماعًا بين الوفد الروسي والوكالة الدولية للطاقة الذرية سيُعقد في كالينينغراد خلال الفترة القريبة المقبلة.
https://sarabic.ae/20260711/روسيا-والوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-تتفقان-على-خطوات-عملية-بشأن-محطة-زابوروجيه-النووية-1115124832.html
https://sarabic.ae/20260628/ليخاتشيوف-أكثر-من-60-محاولة-قصف-أوكرانية-على-محطة-زابوروجيه-ومدينة-إنيرغودار-خلال-24-ساعة-1114782144.html
https://sarabic.ae/20260618/روسآتوم-مقتل-موظف-في-محطة-زابوروجيه-النووية-إثر-قصف-أوكراني--1114469487.html
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روسيا, محطة زابوروجيه للطاقة النووية, موسكو, العالم
روسيا, محطة زابوروجيه للطاقة النووية, موسكو, العالم

مقتل كبير مهندسي محطة زابوروجيه النووية وسائقه في هجوم إرهابي بمسيرة أوكرانية

17:47 GMT 15.07.2026 (تم التحديث: 18:16 GMT 15.07.2026)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورمنظر لمباني وحدات الطاقة في محطة زابوروجيه للطاقة النووية
منظر لمباني وحدات الطاقة في محطة زابوروجيه للطاقة النووية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2026
© Sputnik
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أعلن المدير العام لشركة "روساتوم" الروسية، أليكسي ليخاتشيوف، اليوم الأربعاء، مقتل كبير مهندسي محطة زابوروجيه النووية ألكسندر ياكوفليف، إثر هجوم نفذته طائرة مسيّرة تابعة للقوات الأوكرانية، استهدف سيارة خدمية تابعة للمحطة، واصفاً الهجوم بأنه عمل إرهابي متعمد.

وقال ليخاتشيوف للصحفيين إن "المسيّرة الأوكرانية استهدفت سيارة من طراز "تويوتا كامري" تابعة لمحطة زابوروجيه النووية، عند الحدود الفاصلة بين المنطقة الصناعية للمحطة ومدينة إنيرغودار، ما أسفر عن مقتل ياكوفليف وسائق السيارة دميتري فيليبوف".

وأضاف ليخاتشيوف: "نتوقع ردا سريعا وملموسا وواضحا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية في هذا الشأن"، مؤكدا أن "الهجوم الإرهابي الذي أودى بحياة كبير مهندسي محطة زابوروجيه النووية، لم يكن ليحدث لولا الدعم المباشر الذي قدمه الغرب لنظام كييف الإجرامي".
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روسيا والوكالة الدولية للطاقة الذرية تتفقان على خطوات عملية بشأن محطة زابوروجيه النووية
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وكانت مؤسسة "روساتوم" الحكومية الروسية، كشفت في بيان الأسبوع الماضي، عقب المشاورات المشتركة بين روسيا والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن محطة زابوروجيه النووية في كالينينغراد، عن عدد الضحايا والمصابين جراء الهجمات الأوكرانية على محطة زابوروجيه وإنيرغودار النوويتين.

وجاء في البيان: "منذ بدء التصعيد، قتل 7 أشخاص، بينهم موظف في محطة زابوروجيه للطاقة النووية، وأُصيب 40 آخرون نتيجة هجمات القوات المسلحة الأوكرانية".

وأضاف: "عُقدت مشاورات مشتركة بين روسيا والوكالة الدولية في كالينينغراد للطاقة الذرية بشأن محطة زابوروجيه النووية. وكان موضوعها الرئيسي سلامة المحطة".
محطة زابوروجيه النووية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2026
ليخاتشيوف: أكثر من 60 محاولة قصف أوكرانية على محطة زابوروجيه ومدينة إنيرغودار خلال 24 ساعة
28 يونيو, 13:44 GMT
وتابع: "في هذا الصدد، دعا أليكسي ليخاتشيوف مجددًا الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى تقييم جرائم نظام كييف المستمرة ضد محطة زابوروجيه النووية علنًا، وأكد أنه في ظل غياب الإدانة أو حتى مجرد التلميح إلى النقد، تلجأ كييف إلى أعمال متهورة بشكل متزايد".
وأكد البيان الصادر عن مؤسسة "روساتوم" الحكومية الروسية أن "الطرفان أكدا أهمية استمرار الحوار حول القضايا الملحة".
وأشار إلى أن "الاجتماع تناول التواجد المستمر لخبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المحطة، وتناوبهم الدوري، بما في ذلك خطوات محددة لتحسين فعالية تبادل المعلومات حول الوضع الراهن في محطة زابوروجيه للطاقة النووية وفي مدينة إنيرغودار".
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي خلال زيارته إلى محطة الطاقة النووية زابوروجيه في إنرغودار. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2026
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وأضاف: "لم يُعد الجانب الأوكراني التيار الكهربائي إلى الخط المُصلح حتى الآن"، مؤكدا أن "الموضوع الرئيسي للنقاش كان مسألة ضمان السلامة النووية والفيزيائية النووية في محطة زابوروجيه للطاقة النووية. وأكد أليكسي ليخاتشيف أنه منذ نهاية أبريل/نيسان، كان هناك تصعيد حاد في ضربات القوات المسلحة الأوكرانية ضد محطة زابوروجيه للطاقة النووية، وإنيرغودار، والمناطق المحيطة بها".

وكان مراسل وكالة "سبوتنيك"، أفاد يوم الخميس الماضي، بأن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، وصل على الأرجح، إلى مدينة كالينينغراد، حيث كان من المتوقع أن يجري مشاورات مع الجانب الروسي بشأن محطة زابوروجيه للطاقة النووية.

وكان غروسي قد صرّح، في وقت سابق، لوكالة "سبوتنيك" بأنه سيزور كالينينغراد قريبًا لإجراء مباحثات مع "روساتوم" والجهات الروسية المختصة بشأن محطة زابوروجيه النووية، كما كان المندوب الروسي الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، أكد في وقت سابق، أن اجتماعًا بين الوفد الروسي والوكالة الدولية للطاقة الذرية سيُعقد في كالينينغراد خلال الفترة القريبة المقبلة.
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