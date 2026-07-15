https://sarabic.ae/20260715/مقتل-كبير-مهندسي-محطة-زابوروجيه-للطاقة-النووية-ياكوفليف-1115229760.html

مقتل كبير مهندسي محطة زابوروجيه النووية وسائقه في هجوم إرهابي بمسيرة أوكرانية

مقتل كبير مهندسي محطة زابوروجيه النووية وسائقه في هجوم إرهابي بمسيرة أوكرانية

سبوتنيك عربي

أعلن المدير العام لشركة "روساتوم" الروسية، أليكسي ليخاتشيوف، اليوم الأربعاء، مقتل كبير مهندسي محطة زابوروجيه النووية ألكسندر ياكوفليف، إثر هجوم نفذته طائرة... 15.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-15T17:47+0000

2026-07-15T17:47+0000

2026-07-15T18:16+0000

روسيا

محطة زابوروجيه للطاقة النووية

موسكو

العالم

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وأضاف ليخاتشيوف: "نتوقع ردا سريعا وملموسا وواضحا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية في هذا الشأن"، مؤكدا أن "الهجوم الإرهابي الذي أودى بحياة كبير مهندسي محطة زابوروجيه النووية، لم يكن ليحدث لولا الدعم المباشر الذي قدمه الغرب لنظام كييف الإجرامي".وكانت مؤسسة "روساتوم" الحكومية الروسية، كشفت في بيان الأسبوع الماضي، عقب المشاورات المشتركة بين روسيا والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن محطة زابوروجيه النووية في كالينينغراد، عن عدد الضحايا والمصابين جراء الهجمات الأوكرانية على محطة زابوروجيه وإنيرغودار النوويتين.وأضاف: "عُقدت مشاورات مشتركة بين روسيا والوكالة الدولية في كالينينغراد للطاقة الذرية بشأن محطة زابوروجيه النووية. وكان موضوعها الرئيسي سلامة المحطة".وتابع: "في هذا الصدد، دعا أليكسي ليخاتشيوف مجددًا الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى تقييم جرائم نظام كييف المستمرة ضد محطة زابوروجيه النووية علنًا، وأكد أنه في ظل غياب الإدانة أو حتى مجرد التلميح إلى النقد، تلجأ كييف إلى أعمال متهورة بشكل متزايد".وأشار إلى أن "الاجتماع تناول التواجد المستمر لخبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المحطة، وتناوبهم الدوري، بما في ذلك خطوات محددة لتحسين فعالية تبادل المعلومات حول الوضع الراهن في محطة زابوروجيه للطاقة النووية وفي مدينة إنيرغودار".وأضاف: "لم يُعد الجانب الأوكراني التيار الكهربائي إلى الخط المُصلح حتى الآن"، مؤكدا أن "الموضوع الرئيسي للنقاش كان مسألة ضمان السلامة النووية والفيزيائية النووية في محطة زابوروجيه للطاقة النووية. وأكد أليكسي ليخاتشيف أنه منذ نهاية أبريل/نيسان، كان هناك تصعيد حاد في ضربات القوات المسلحة الأوكرانية ضد محطة زابوروجيه للطاقة النووية، وإنيرغودار، والمناطق المحيطة بها".وكان غروسي قد صرّح، في وقت سابق، لوكالة "سبوتنيك" بأنه سيزور كالينينغراد قريبًا لإجراء مباحثات مع "روساتوم" والجهات الروسية المختصة بشأن محطة زابوروجيه النووية، كما كان المندوب الروسي الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، أكد في وقت سابق، أن اجتماعًا بين الوفد الروسي والوكالة الدولية للطاقة الذرية سيُعقد في كالينينغراد خلال الفترة القريبة المقبلة.

https://sarabic.ae/20260711/روسيا-والوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-تتفقان-على-خطوات-عملية-بشأن-محطة-زابوروجيه-النووية-1115124832.html

https://sarabic.ae/20260628/ليخاتشيوف-أكثر-من-60-محاولة-قصف-أوكرانية-على-محطة-زابوروجيه-ومدينة-إنيرغودار-خلال-24-ساعة-1114782144.html

https://sarabic.ae/20260618/روسآتوم-مقتل-موظف-في-محطة-زابوروجيه-النووية-إثر-قصف-أوكراني--1114469487.html

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روسيا, محطة زابوروجيه للطاقة النووية, موسكو, العالم