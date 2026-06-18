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"روساتوم": مقتل موظف في محطة زابوروجيه النووية إثر قصف أوكراني
"روساتوم": مقتل موظف في محطة زابوروجيه النووية إثر قصف أوكراني
سبوتنيك عربي
أكد المدير العام لشركة "روساتوم"، أليكسي ليخاتشوف، أن عاملا في محطة زابوروجيه للطاقة النووية لقي مصرعه، وإصابة آخ، يوم أمس الأربعاء، إثر غارة جوية أوكرانية... 18.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-18T11:54+0000
2026-06-18T12:17+0000
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ونقلت الشركة عن ليخاتشوف، قوله: "أصيب أربعة من السكان بعد ظهر أمس في غارة جوية بطائرة مسيرة على إنيرغودار، اثنان منهم يعملان في ورشة الصيانة المركزية التابعة للمحطة النووية".وبحسب ليخاتشوف، فقد اتجهت القوات المسلحة الأوكرانية نحو عمليات قتل مستهدفة ومنهجية لموظفي محطة زابوروجيه للطاقة النووية. وأضاف: "هذه هي ثاني حالة قتل لموظف في محطة زابوروجيه للطاقة النووية على يد القوات المسلحة الأوكرانية هذا العام. في نهاية أبريل، قُتل سائقنا عندما اصطدمت مسيرة بمبنى ورشة النقل. ونسجل إصابات كل شهر".وقال ليخاتشوف: "انتقل الجيش الأوكراني من استهداف المنشآت المساعدة إلى مهاجمة البنية التحتية للطاقة، ثم إلى تدمير المعدات الرئيسية للمحطة، والآن إلى مطاردة مستهدفة لرفاقنا، موظفي محطة زابوروجيه للطاقة النووية. إن وفاة موظفي المحطة - المسؤولين مباشرة عن السلامة النووية واستقرار تشغيل المحطة - مأساة مضاعفة".وأكد رئيس المؤسسة الحكومية أن "الحاجز الأول والأخير أمام انتشار أي حادث هو دائماً شخص، موظف بسيط في محطة طاقة نووية. إن استهداف العاملين في المجال النووي عمل لا إنساني يرتكبه مشغلو الطائرات المسيّرة الأوكرانيون الذين يجهلون حجم عواقب أفعالهم. وقد يكون حجم هذه العواقب بالغاً لدرجة أنه سيؤثر على أوكرانيا وروسيا وجزء كبير من أوروبا".محطة زابوروجيه النووية: سنبلغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهجوم كييف على المنشأةالوكالة الدولية للطاقة الذرية تعرب عن قلقها لتصاعد النشاط العسكري قرب محطة زابوروجيه
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"روساتوم": مقتل موظف في محطة زابوروجيه النووية إثر قصف أوكراني

11:54 GMT 18.06.2026 (تم التحديث: 12:17 GMT 18.06.2026)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي خلال زيارته إلى محطة الطاقة النووية زابوروجيه في إنرغودار.
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي خلال زيارته إلى محطة الطاقة النووية زابوروجيه في إنرغودار. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2026
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أكد المدير العام لشركة "روساتوم"، أليكسي ليخاتشوف، أن عاملا في محطة زابوروجيه للطاقة النووية لقي مصرعه، وإصابة آخ، يوم أمس الأربعاء، إثر غارة جوية أوكرانية بطائرة مسيرة استهدفت إنيرغودار
ونقلت الشركة عن ليخاتشوف، قوله: "أصيب أربعة من السكان بعد ظهر أمس في غارة جوية بطائرة مسيرة على إنيرغودار، اثنان منهم يعملان في ورشة الصيانة المركزية التابعة للمحطة النووية".

وتابع: "هما من أهم كوادر المحطة، والمسؤولان بشكل مباشر عن التشغيل الآمن للمعدات في أكبر محطة نووية في أوروبا. أصيب أحدهما، ويحاول الأطباء إنقاذ حياته، ويقدمون له كل المساعدة الطبية المتاحة. أما الآخر فقد فارق الحياة".

وبحسب ليخاتشوف، فقد اتجهت القوات المسلحة الأوكرانية نحو عمليات قتل مستهدفة ومنهجية لموظفي محطة زابوروجيه للطاقة النووية.
وأضاف: "هذه هي ثاني حالة قتل لموظف في محطة زابوروجيه للطاقة النووية على يد القوات المسلحة الأوكرانية هذا العام. في نهاية أبريل، قُتل سائقنا عندما اصطدمت مسيرة بمبنى ورشة النقل. ونسجل إصابات كل شهر".
محطة زاباروجيه للطاقة النووية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2026
مقتل أحد موظفي محطة زابوروجيه للطاقة النووية في هجوم شنه نظام كييف على المنشأة
27 أبريل, 07:39 GMT
وقال ليخاتشوف: "انتقل الجيش الأوكراني من استهداف المنشآت المساعدة إلى مهاجمة البنية التحتية للطاقة، ثم إلى تدمير المعدات الرئيسية للمحطة، والآن إلى مطاردة مستهدفة لرفاقنا، موظفي محطة زابوروجيه للطاقة النووية. إن وفاة موظفي المحطة - المسؤولين مباشرة عن السلامة النووية واستقرار تشغيل المحطة - مأساة مضاعفة".

وحذّر من أن أي شيء يمكن أن يحدث: عطل في المعدات، كارثة طبيعية، حادث من صنع الإنسان.

وأكد رئيس المؤسسة الحكومية أن "الحاجز الأول والأخير أمام انتشار أي حادث هو دائماً شخص، موظف بسيط في محطة طاقة نووية. إن استهداف العاملين في المجال النووي عمل لا إنساني يرتكبه مشغلو الطائرات المسيّرة الأوكرانيون الذين يجهلون حجم عواقب أفعالهم. وقد يكون حجم هذه العواقب بالغاً لدرجة أنه سيؤثر على أوكرانيا وروسيا وجزء كبير من أوروبا".
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