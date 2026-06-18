https://sarabic.ae/20260618/روسآتوم-مقتل-موظف-في-محطة-زابوروجيه-النووية-إثر-قصف-أوكراني--1114469487.html

"روساتوم": مقتل موظف في محطة زابوروجيه النووية إثر قصف أوكراني

"روساتوم": مقتل موظف في محطة زابوروجيه النووية إثر قصف أوكراني

سبوتنيك عربي

أكد المدير العام لشركة "روساتوم"، أليكسي ليخاتشوف، أن عاملا في محطة زابوروجيه للطاقة النووية لقي مصرعه، وإصابة آخ، يوم أمس الأربعاء، إثر غارة جوية أوكرانية... 18.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-18T11:54+0000

2026-06-18T11:54+0000

2026-06-18T12:17+0000

العالم

روسيا

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ونقلت الشركة عن ليخاتشوف، قوله: "أصيب أربعة من السكان بعد ظهر أمس في غارة جوية بطائرة مسيرة على إنيرغودار، اثنان منهم يعملان في ورشة الصيانة المركزية التابعة للمحطة النووية".وبحسب ليخاتشوف، فقد اتجهت القوات المسلحة الأوكرانية نحو عمليات قتل مستهدفة ومنهجية لموظفي محطة زابوروجيه للطاقة النووية. وأضاف: "هذه هي ثاني حالة قتل لموظف في محطة زابوروجيه للطاقة النووية على يد القوات المسلحة الأوكرانية هذا العام. في نهاية أبريل، قُتل سائقنا عندما اصطدمت مسيرة بمبنى ورشة النقل. ونسجل إصابات كل شهر".وقال ليخاتشوف: "انتقل الجيش الأوكراني من استهداف المنشآت المساعدة إلى مهاجمة البنية التحتية للطاقة، ثم إلى تدمير المعدات الرئيسية للمحطة، والآن إلى مطاردة مستهدفة لرفاقنا، موظفي محطة زابوروجيه للطاقة النووية. إن وفاة موظفي المحطة - المسؤولين مباشرة عن السلامة النووية واستقرار تشغيل المحطة - مأساة مضاعفة".وأكد رئيس المؤسسة الحكومية أن "الحاجز الأول والأخير أمام انتشار أي حادث هو دائماً شخص، موظف بسيط في محطة طاقة نووية. إن استهداف العاملين في المجال النووي عمل لا إنساني يرتكبه مشغلو الطائرات المسيّرة الأوكرانيون الذين يجهلون حجم عواقب أفعالهم. وقد يكون حجم هذه العواقب بالغاً لدرجة أنه سيؤثر على أوكرانيا وروسيا وجزء كبير من أوروبا".محطة زابوروجيه النووية: سنبلغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهجوم كييف على المنشأةالوكالة الدولية للطاقة الذرية تعرب عن قلقها لتصاعد النشاط العسكري قرب محطة زابوروجيه

https://sarabic.ae/20260427/مقتل-أحد-موظفي-محطة-زابوروجيه-للطاقة-النووية-في-هجوم-شنه-نظام-كييف-على-المنشأة-1112905528.html

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العالم, روسيا