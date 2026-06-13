https://sarabic.ae/20260613/الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-تعرب-عن-قلقها-لتصاعد-النشاط-العسكري-قرب-محطة-زابوروجيه-1114318932.html
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعرب عن قلقها لتصاعد النشاط العسكري قرب محطة زابوروجيه
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعرب عن قلقها لتصاعد النشاط العسكري قرب محطة زابوروجيه
سبوتنيك عربي
أعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، عن قلقه إزاء تصاعد النشاط العسكري قرب محطة زابوروجيه النووية في الأيام الأخيرة، لافتا إلى أن... 13.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-13T14:29+0000
2026-06-13T14:29+0000
2026-06-13T14:29+0000
روسيا
العالم
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/1c/1092161956_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_0729a7860278d25f8331c1bcfee461f6.jpg
وجاء في بيان نُشر على حساب الوكالة الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي: "أعرب المدير العام غروسي عن قلقه البالغ إزاء تصاعد النشاط العسكري في الأيام والأسابيع الأخيرة، والذي يُهدد بشكل أكبر مبادئ السلامة والأمن النوويين الأساسية، وجدد التأكيد على ضرورة ضبط النفس العسكري إلى أقصى حد قرب جميع المنشآت النووية".وكانت مديرة الاتصالات في محطة زابوروجيه النووية، يفغينيا ياشينا، قد أكدت اليوم السبت، أنه سيتم إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالهجوم الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية على ورشة النقل التابعة للمحطة.وذكرت مديرة الاتصالات في المحطة أن المحطة تعمل بواسطة مولدات ديزل بعد انقطاع مصدر الطاقة الخارجي عنها منذ يومين كاملين.أفادت الخدمة الإعلامية لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية بأن القوات المسلحة الأوكرانية هاجمت ورشة النقل التابعة للمحطة.ووفقًا لمنشور على منصة "ماكس"، فقد تضررت ثلاث مركبات، اثنتان منها دُمرتا بالكامل جراء الحريق. كما تضررت مضخات الوقود ونوافذ مبنى الورشة.
https://sarabic.ae/20260613/محطة-زابوروجيه-النووية-سنبلغ-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-بهجوم-كييف-على-المنشأة-1114318217.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/1c/1092161956_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_848357d097ba43834680d592628cc077.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم, الوكالة الدولية للطاقة الذرية
روسيا, العالم, الوكالة الدولية للطاقة الذرية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعرب عن قلقها لتصاعد النشاط العسكري قرب محطة زابوروجيه
أعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، عن قلقه إزاء تصاعد النشاط العسكري قرب محطة زابوروجيه النووية في الأيام الأخيرة، لافتا إلى أن ذلك يُهدد مبادئ السلامة والأمن النوويين.
وجاء في بيان نُشر على حساب الوكالة الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي: "أعرب المدير العام غروسي عن قلقه البالغ إزاء تصاعد النشاط العسكري في الأيام والأسابيع الأخيرة، والذي يُهدد بشكل أكبر مبادئ السلامة والأمن النوويين الأساسية، وجدد التأكيد على ضرورة ضبط النفس العسكري إلى أقصى حد قرب جميع المنشآت النووية".
وكانت مديرة الاتصالات في محطة زابوروجيه النووية، يفغينيا ياشينا، قد أكدت اليوم السبت، أنه سيتم إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالهجوم الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية على ورشة النقل التابعة للمحطة.
وقالت ياشينا في تصريح لوسائل إعلام روسية: "سنبلغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالحادث"، مؤكدة عدم وقوع إصابات جراء الهجوم.
وذكرت مديرة الاتصالات في المحطة أن المحطة تعمل بواسطة مولدات ديزل بعد انقطاع مصدر الطاقة الخارجي عنها منذ يومين كاملين.
وأضافت أنه "لا توجد أي انتهاكات في تشغيل الأنظمة الأمنية، والوضع تحت سيطرة موظفي المحطة".
أفادت الخدمة الإعلامية لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية بأن القوات المسلحة الأوكرانية هاجمت ورشة النقل التابعة للمحطة.
ووفقًا لمنشور على منصة "ماكس"، فقد تضررت ثلاث مركبات، اثنتان منها دُمرتا بالكامل جراء الحريق. كما تضررت مضخات الوقود ونوافذ مبنى الورشة.