https://sarabic.ae/20260613/محطة-زابوروجيه-النووية-سنبلغ-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-بهجوم-كييف-على-المنشأة-1114318217.html
محطة زابوروجيه النووية: سنبلغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهجوم كييف على المنشأة
محطة زابوروجيه النووية: سنبلغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهجوم كييف على المنشأة
سبوتنيك عربي
أكدت مديرة الاتصالات في محطة زابوروجيه النووية، يفغينيا ياشينا، اليوم السبت، أنه سيتم إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالهجوم الذي شنته القوات المسلحة... 13.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-13T14:07+0000
2026-06-13T14:07+0000
2026-06-13T14:07+0000
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وقالت ياشينا في تصريح لوسائل إعلام روسية: "سنبلغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالحادث".كما ذكرت مديرة الاتصالات في محطة زابوروجيه للطاقة النووية، يفغينيا ياشينا، أن المحطة تعمل بواسطة مولدات ديزل بعد انقطاع مصدر الطاقة الخارجي عنها منذ يومين كاملين.وقالت أيضا، إن "المحطة تعمل دون طاقة خارجية لأكثر من يومين. ويتم تلبية احتياجاتها بواسطة مولدات الديزل".وأفادت الخدمة الإعلامية لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية، بأن القوات المسلحة الأوكرانية هاجمت ورشة النقل التابعة للمحطة.ووفقًا لمنشور على منصة "ماكس"، فقد تضررت ثلاث مركبات، اثنتان منها دُمرتا بالكامل جراء الحريق. كما تضررت مضخات الوقود ونوافذ مبنى الورشة.
https://sarabic.ae/20260613/القوات-الأوكرانية-تستهدف-ورشة-النقل-التابعة-لمحطة-زابوروجيه-للطاقة-النووية-1114318083.html
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روسيا, العالم
محطة زابوروجيه النووية: سنبلغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهجوم كييف على المنشأة
أكدت مديرة الاتصالات في محطة زابوروجيه النووية، يفغينيا ياشينا، اليوم السبت، أنه سيتم إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالهجوم الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية على ورشة النقل التابعة للمحطة.
وقالت ياشينا في تصريح لوسائل إعلام روسية: "سنبلغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالحادث".
وأكدت عدم وقوع إصابات جراء الهجوم، مضيفةً: "لم تقع إصابات".
كما ذكرت مديرة الاتصالات في محطة زابوروجيه للطاقة النووية، يفغينيا ياشينا، أن المحطة تعمل بواسطة مولدات ديزل بعد انقطاع مصدر الطاقة الخارجي عنها منذ يومين كاملين.
وقالت أيضا، إن "المحطة تعمل دون طاقة خارجية لأكثر من يومين. ويتم تلبية احتياجاتها بواسطة مولدات الديزل".
وأضافت أنه "لا توجد أي انتهاكات في تشغيل الأنظمة الأمنية، والوضع تحت سيطرة موظفي المحطة".
وأفادت الخدمة الإعلامية لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية، بأن القوات المسلحة الأوكرانية هاجمت ورشة النقل التابعة للمحطة.
ووفقًا لمنشور على منصة "ماكس"، فقد تضررت ثلاث مركبات، اثنتان منها دُمرتا بالكامل جراء الحريق. كما تضررت مضخات الوقود ونوافذ مبنى الورشة.