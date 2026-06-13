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القوات الأوكرانية تستهدف ورشة النقل التابعة لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية
القوات الأوكرانية تستهدف ورشة النقل التابعة لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية
سبوتنيك عربي
أفادت الخدمة الإعلامية لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية، اليوم السبت، بأن القوات المسلحة الأوكرانية هاجمت ورشة النقل التابعة للمحطة. 13.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-13T14:04+0000
2026-06-13T14:04+0000
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ووفقًا لمنشور محطة زابوروجيه للطاقة النووية على منصة "ماكس"، فقد تضررت ثلاث مركبات، اثنتان منها دُمرتا بالكامل جراء الحريق. كما تضررت مضخات الوقود ونوافذ مبنى الورشة.وفي وقت لاحق، أفادت يفغينيا ياشينا، مديرة الاتصالات في محطة زابوروجيه للطاقة النووية، بأن الورشة تقع في المنطقة الصناعية إنيرغودار، ولم تُسجّل أي إصابات، وسيتم إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالحادث.
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

القوات الأوكرانية تستهدف ورشة النقل التابعة لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية

14:04 GMT 13.06.2026
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورزيارة صحفيين من من إيطاليا وألمانيا وأمريكا اللاتينية وروس إلى منطقة محطة الطاقة النووية زابوروجيه في إنرغودار، 6 مارس 2023
زيارة صحفيين من من إيطاليا وألمانيا وأمريكا اللاتينية وروس إلى منطقة محطة الطاقة النووية زابوروجيه في إنرغودار، 6 مارس 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2026
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أفادت الخدمة الإعلامية لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية، اليوم السبت، بأن القوات المسلحة الأوكرانية هاجمت ورشة النقل التابعة للمحطة.
ووفقًا لمنشور محطة زابوروجيه للطاقة النووية على منصة "ماكس"، فقد تضررت ثلاث مركبات، اثنتان منها دُمرتا بالكامل جراء الحريق. كما تضررت مضخات الوقود ونوافذ مبنى الورشة.

ويراقب الخبراء الوضع عن كثب، ولا تزال مستويات الإشعاع ضمن الحدود الطبيعية. ومع ذلك، يبقى خطر وقوع ضربات أخرى قائماً، وفقا للمنشور.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2026
بوتين: القوات الروسية تحافظ على تفوقها الإستراتيجي
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أفاد المكتب الإعلامي بأن "إرهابيي كييف يواصلون محاولاتهم الموجهة لتعطيل نظام نقل الأفراد والخدمات اللوجستية في المحطة".
وفي وقت لاحق، أفادت يفغينيا ياشينا، مديرة الاتصالات في محطة زابوروجيه للطاقة النووية، بأن الورشة تقع في المنطقة الصناعية إنيرغودار، ولم تُسجّل أي إصابات، وسيتم إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالحادث.
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