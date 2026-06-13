https://sarabic.ae/20260613/القوات-الأوكرانية-تستهدف-ورشة-النقل-التابعة-لمحطة-زابوروجيه-للطاقة-النووية-1114318083.html
القوات الأوكرانية تستهدف ورشة النقل التابعة لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية
القوات الأوكرانية تستهدف ورشة النقل التابعة لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية
سبوتنيك عربي
أفادت الخدمة الإعلامية لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية، اليوم السبت، بأن القوات المسلحة الأوكرانية هاجمت ورشة النقل التابعة للمحطة. 13.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-13T14:04+0000
2026-06-13T14:04+0000
2026-06-13T14:04+0000
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/03/07/1074428201_0:200:3072:1928_1920x0_80_0_0_75577e491067e11f42b107373bc778ce.jpg
ووفقًا لمنشور محطة زابوروجيه للطاقة النووية على منصة "ماكس"، فقد تضررت ثلاث مركبات، اثنتان منها دُمرتا بالكامل جراء الحريق. كما تضررت مضخات الوقود ونوافذ مبنى الورشة.وفي وقت لاحق، أفادت يفغينيا ياشينا، مديرة الاتصالات في محطة زابوروجيه للطاقة النووية، بأن الورشة تقع في المنطقة الصناعية إنيرغودار، ولم تُسجّل أي إصابات، وسيتم إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالحادث.
https://sarabic.ae/20260613/بوتين-القوات-الروسية-تحافظ-على-تفوقها-الاستراتيجي-1114313523.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/03/07/1074428201_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4961a28d0689559d01c73aa3cec7ea21.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم
القوات الأوكرانية تستهدف ورشة النقل التابعة لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية
أفادت الخدمة الإعلامية لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية، اليوم السبت، بأن القوات المسلحة الأوكرانية هاجمت ورشة النقل التابعة للمحطة.
ووفقًا لمنشور محطة زابوروجيه للطاقة النووية على منصة "ماكس"، فقد تضررت ثلاث مركبات، اثنتان منها دُمرتا بالكامل جراء الحريق. كما تضررت مضخات الوقود ونوافذ مبنى الورشة.
ويراقب الخبراء الوضع عن كثب، ولا تزال مستويات الإشعاع ضمن الحدود الطبيعية. ومع ذلك، يبقى خطر وقوع ضربات أخرى قائماً، وفقا للمنشور.
أفاد المكتب الإعلامي بأن "إرهابيي كييف يواصلون محاولاتهم الموجهة لتعطيل نظام نقل الأفراد والخدمات اللوجستية في المحطة".
وفي وقت لاحق، أفادت يفغينيا ياشينا، مديرة الاتصالات في محطة زابوروجيه للطاقة النووية، بأن الورشة تقع في المنطقة الصناعية إنيرغودار، ولم تُسجّل أي إصابات، وسيتم إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالحادث.