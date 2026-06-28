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ليخاتشيوف: أكثر من 60 محاولة قصف أوكرانية على محطة زابوروجيه ومدينة إنيرغودار خلال 24 ساعة
ليخاتشيوف: أكثر من 60 محاولة قصف أوكرانية على محطة زابوروجيه ومدينة إنيرغودار خلال 24 ساعة
سبوتنيك عربي
أعلن المدير العام لمؤسسة "روساتوم" الحكومية الروسية أليكسي ليخاتشيوف، اليوم الأحد، أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتخذ موقفًا متذبذبًا تجاه الهجمات... 28.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-28T13:44+0000
2026-06-28T13:44+0000
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وصرح ليخاتشيوف خلال مقابلة مع برنامج "القناة المركزية": "نحن، في نهاية المطاف، أناس منفتحون نتفهم العديد من الحجج، لا يمكننا النظر إلى المشكلة من منظور أحادي، الوكالة الدولية للطاقة الذرية منظمة دولية لها ولايتها الخاصة، ولها مجلس إدارة، يسيطر الغرب فيه بشكل جماعي سيطرة مطلقة".وأفادت الخدمة الإعلامية لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية: "في 19 يونيو/ حزيران الجاري، بأن القوات المسلحة الأوكرانية هاجمت قسم النقل التابع للمحطة، بهدف تعطيل البنية التحتية للنقل فيها".وجاء في بيان صادر عن الخدمة: "مساء 18 يونيو/حزيران وليل 19 يونيو/حزيران، تعرض قسم النقل في محطة زابوروجيه النووية، لسلسلة من الهجمات شنتها طائرات مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".وأوضحت أنه تم تسجيل ما لا يقل عن 14 استهدافًا، وأكدت "عدم وقوع أي إصابات بشرية إثر الهجوم".محطة زابوروجيه النووية: سنبلغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهجوم كييف على المنشأة
https://sarabic.ae/20260618/روسآتوم-مقتل-موظف-في-محطة-زابوروجيه-النووية-إثر-قصف-أوكراني--1114469487.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, روساتوم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, روساتوم

ليخاتشيوف: أكثر من 60 محاولة قصف أوكرانية على محطة زابوروجيه ومدينة إنيرغودار خلال 24 ساعة

13:44 GMT 28.06.2026
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورمحطة زابوروجيه النووية
محطة زابوروجيه النووية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2026
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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أعلن المدير العام لمؤسسة "روساتوم" الحكومية الروسية أليكسي ليخاتشيوف، اليوم الأحد، أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتخذ موقفًا متذبذبًا تجاه الهجمات الأوكرانية على محطة زابوروجيه النووية، لافتا إلى أن الغرب يهيمن على مجلس محافظي الوكالة لذلك لا تتحدث بصراحة عن الهجمات الأوكرانية على المحطة.
وصرح ليخاتشيوف خلال مقابلة مع برنامج "القناة المركزية": "نحن، في نهاية المطاف، أناس منفتحون نتفهم العديد من الحجج، لا يمكننا النظر إلى المشكلة من منظور أحادي، الوكالة الدولية للطاقة الذرية منظمة دولية لها ولايتها الخاصة، ولها مجلس إدارة، يسيطر الغرب فيه بشكل جماعي سيطرة مطلقة".

وأردف: "هذا هو مصير هذه المنظمة الدولية، وبالطبع، آمل أن تكون هذه القيود هي تحديدًا ما يمنع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الحديث بصراحة (عن الهجمات الأوكرانية على محطة زابوروجيه النووية)".

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي خلال زيارته إلى محطة الطاقة النووية زابوروجيه في إنرغودار. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2026
"روساتوم": مقتل موظف في محطة زابوروجيه النووية إثر قصف أوكراني
18 يونيو, 11:54 GMT
وأفادت الخدمة الإعلامية لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية: "في 19 يونيو/ حزيران الجاري، بأن القوات المسلحة الأوكرانية هاجمت قسم النقل التابع للمحطة، بهدف تعطيل البنية التحتية للنقل فيها".
وجاء في بيان صادر عن الخدمة: "مساء 18 يونيو/حزيران وليل 19 يونيو/حزيران، تعرض قسم النقل في محطة زابوروجيه النووية، لسلسلة من الهجمات شنتها طائرات مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".
وأوضحت أنه تم تسجيل ما لا يقل عن 14 استهدافًا، وأكدت "عدم وقوع أي إصابات بشرية إثر الهجوم".
محطة زابوروجيه النووية: سنبلغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهجوم كييف على المنشأة
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