https://sarabic.ae/20260711/روسيا-والوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-تتفقان-على-خطوات-عملية-بشأن-محطة-زابوروجيه-النووية-1115124832.html
روسيا والوكالة الدولية للطاقة الذرية تتفقان على خطوات عملية بشأن محطة زابوروجيه النووية
روسيا والوكالة الدولية للطاقة الذرية تتفقان على خطوات عملية بشأن محطة زابوروجيه النووية
سبوتنيك عربي
أعلن المندوب الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف، اليوم السبت، أن وفدي روسيا والوكالة الدولية للطاقة الذرية اتفقا، عقب مشاورات بشأن... 11.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-11T13:00+0000
2026-07-11T13:00+0000
2026-07-11T13:00+0000
محطة زابوروجيه للطاقة النووية
روسيا
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/13/1114497927_0:0:3176:1787_1920x0_80_0_0_8780bd8d429225ae5ecfd9af3bd87e99.jpg
وكتب أوليانوف، على حسابه في "إكس": "بعد المناقشة، تم التوصل إلى عدد من الاتفاقات العامة بشأن خطوات عملية ممكنة تهدف إلى تحسين الوضع الراهن".يوم أمس الجمعة، جرت الجولة التالية من المشاورات التقليدية بشأن محطة زابوروجيه للطاقة النووية في كالينينغراد بين الوفد الروسي المشترك بين الوكالات وفريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية بقيادة رافائيل غروسي.وصف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، المشاورات مع الوفد الروسي بأنها متوترة ولكنها مثمرة.وترأس الوفد الروسي الرئيس التنفيذي لشركة "روساتوم"، أليكسي ليخاتشيف. وناقش الطرفان، من بين أمور أخرى، الوضع المحيط بالمحطة.وصف رئيس شركة "روساتوم" التكتم على الوضع بأنه تشجيع على مزيد من التصعيد. وأقر بدور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في حل جزء كبير من المشاكل، لكنه دعا الوكالة إلى تقييم تصرفات أوكرانيا علنًا. وادعى أن تقارير المنظمة لا تعكس حجم التهديد بشكل كامل.وصف غروسي مسألة أمن محطة زابوروجيه النووية بأنها بالغة الحساسية والتعقيد. وشدد على عدم قبول أي هجمات على مثل هذه المنشآت، وأعرب عن استعداده لاقتراح خطوات عملية لمعالجة القضايا الرئيسية. وأكد أن الوكالة تبذل قصارى جهدها لحماية محطات الطاقة النووية.غروسي يروي كيف تعرض لإطلاق نار بالقرب من خط الجبهة في أوكرانيا"روساتوم" تكشف عن عدد الضحايا منذ بدء تصعيد الهجمات الأوكرانية على محطة زابوروجيه وإنيرغودار
https://sarabic.ae/20260709/غروسي-يصل-إلى-كالينينغراد-لبحث-محطة-زابوريجيه-النووية-1115085091.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/13/1114497927_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2a3d7e848c12c72644927e7134d446bb.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
محطة زابوروجيه للطاقة النووية, روسيا, الوكالة الدولية للطاقة الذرية
محطة زابوروجيه للطاقة النووية, روسيا, الوكالة الدولية للطاقة الذرية
روسيا والوكالة الدولية للطاقة الذرية تتفقان على خطوات عملية بشأن محطة زابوروجيه النووية
أعلن المندوب الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف، اليوم السبت، أن وفدي روسيا والوكالة الدولية للطاقة الذرية اتفقا، عقب مشاورات بشأن محطة زابوروجيه للطاقة النووية، على خطوات عملية ممكنة لتحسين الوضع.
وكتب أوليانوف، على حسابه في "إكس": "بعد المناقشة، تم التوصل إلى عدد من الاتفاقات العامة بشأن خطوات عملية ممكنة تهدف إلى تحسين الوضع الراهن".
وتابع: "أجرى الطرفان نقاشًا صريحًا وعمليًا وبراغماتيًا، مع إيلاء اهتمام خاص لتدهور الوضع الأمني حول المصنع، وخاصة في مدينة إنيرغودار، حيث يعيش موظفو المحطة وعائلاتهم".
يوم أمس الجمعة، جرت الجولة التالية من المشاورات التقليدية بشأن محطة زابوروجيه للطاقة النووية في كالينينغراد بين الوفد الروسي المشترك بين الوكالات وفريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية بقيادة رافائيل غروسي.
وصف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، المشاورات مع الوفد الروسي بأنها متوترة ولكنها مثمرة.
وترأس الوفد الروسي الرئيس التنفيذي لشركة "روساتوم"، أليكسي ليخاتشيف. وناقش الطرفان، من بين أمور أخرى، الوضع المحيط بالمحطة.
أفاد ليخاتشيف بأن المحطة تعرضت منذ منتصف مارس/آذار لهجمات بطائرات مسيرة أكثر من 460 مرة، وقصف مدفعي أكثر من 15 مرة. وفي مدينة إنيرغودار، قُتل ستة أشخاص وأُصيب 43 آخرون خلال هذه الفترة.
وصف رئيس شركة "روساتوم" التكتم على الوضع بأنه تشجيع على مزيد من التصعيد. وأقر بدور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في حل جزء كبير من المشاكل، لكنه دعا الوكالة إلى تقييم تصرفات أوكرانيا علنًا. وادعى أن تقارير المنظمة لا تعكس حجم التهديد بشكل كامل.
وصف غروسي مسألة أمن محطة زابوروجيه النووية بأنها بالغة الحساسية والتعقيد. وشدد على عدم قبول أي هجمات على مثل هذه المنشآت، وأعرب عن استعداده لاقتراح خطوات عملية لمعالجة القضايا الرئيسية. وأكد أن الوكالة تبذل قصارى جهدها لحماية محطات الطاقة النووية.