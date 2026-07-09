غروسي يصل إلى كالينينغراد لبحث محطة زابوروجيه النووية

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موزاييك
علم الخلافات الزوجية: من العادات التلقائية إلى الحلول الذكية
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مرايا العلوم
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خبير: يجب زيادة الضغط على الحكومات لمنع تسييس كرة القدم
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لقاء سبوتنيك
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مرايا العلوم
هل كل تحركاتنا وافعالنا مراقبة طوال الوقت .. وابتكار علمي يمحو الذكريات المؤلمة
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إنفانتينو... كيف سيتعامل مع مطالب استقالته من رئاسة الـ "فيفا"؟
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العالم العربي في قبضة التغير المناخي
08:29 GMT
31 د
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
الخميس، الساعة 12:00 بتوقيت موسكو
09:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
تشكيل لجنة تحقيق دولية عاجلة في الانتهاكات المرتكبة بمدينة الأبيّض، واتصال أممي بحميدتي
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
12:33 GMT
14 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
16:35 GMT
12 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:47 GMT
13 د
حصاد الأسبوع
خبير: نخشى من الانزلاق إلى مواجهة شاملة في المنطقة العربية
17:00 GMT
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مفاعل الضبعة النووي أبرز صورها الشراكة المصرية الروسية
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هل تحولت الأسمدة إلى "نفط المستقبل" في معادلة الأمن الغذائي العالمي؟
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https://sarabic.ae/20260709/غروسي-يصل-إلى-كالينينغراد-لبحث-محطة-زابوريجيه-النووية-1115085091.html
غروسي يصل إلى كالينينغراد لبحث محطة زابوروجيه النووية
غروسي يصل إلى كالينينغراد لبحث محطة زابوروجيه النووية
سبوتنيك عربي
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، بأن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، وصل على الأرجح، إلى مدينة كالينينغراد، حيث من المتوقع... 09.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-09T21:40+0000
2026-07-09T21:45+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
روساتوم
محطة الضبعة النووية
مصر
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وكان غروسي قد صرّح، في وقت سابق، لوكالة "سبوتنيك" بأنه سيزور كالينينغراد قريبًا لإجراء مباحثات مع "روساتوم" والجهات الروسية المختصة بشأن محطة زابوريجيه النووية.كما أكد المندوب الروسي الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، يوم الثلاثاء، أن اجتماعًا بين الوفد الروسي والوكالة الدولية للطاقة الذرية سيُعقد في كالينينغراد خلال الفترة القريبة المقبلة.وكان غروسي قد زار مصر، في وقت سابق، يوم الخميس، حيث شارك إلى جانب المدير العام لمؤسسة "روساتوم"، أليكسي ليخاتشيوف، في مراسم تثبيت وعاء قلب المفاعل النووي للوحدة الثانية بمحطة الضبعة النووية.وبحسب بيانات مطار "خرابروفو" الدولي، فقد هبطت طائرة خاصة أقلعت من شمال مصر بعد انتهاء المراسم، في الساعة 22:10 بالتوقيت المحلي (23:10 بتوقيت موسكو). كما شوهد موكب من السيارات مصطفًا أمام صالة كبار الزوار قبيل هبوط الطائرة.
https://sarabic.ae/20220908/غروسي-يطلق-مشاورات-حول-منطقة-الحماية-في-محطة-زابوريجيه-للطاقة-النووية--1067455264.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, روساتوم, محطة الضبعة النووية, مصر
روسيا, أخبار روسيا اليوم, روساتوم, محطة الضبعة النووية, مصر

غروسي يصل إلى كالينينغراد لبحث محطة زابوروجيه النووية

21:40 GMT 09.07.2026 (تم التحديث: 21:45 GMT 09.07.2026)
© REUTERS / LISI NIESNERالمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي في فيينا، النمسا 24 مايو 2021
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي في فيينا، النمسا 24 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2026
© REUTERS / LISI NIESNER
تابعنا عبر
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، بأن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، وصل على الأرجح، إلى مدينة كالينينغراد، حيث من المتوقع أن يجري مشاورات مع الجانب الروسي بشأن محطة زابوروجيه للطاقة النووية.
وكان غروسي قد صرّح، في وقت سابق، لوكالة "سبوتنيك" بأنه سيزور كالينينغراد قريبًا لإجراء مباحثات مع "روساتوم" والجهات الروسية المختصة بشأن محطة زابوريجيه النووية.
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي خلال زيارته إلى محطة زابوروجيه للطاقة النووية. أوكرانيا، 1 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2022
غروسي يطلق مشاورات حول منطقة الحماية في محطة زابوريجيه للطاقة النووية
8 سبتمبر 2022, 01:59 GMT
كما أكد المندوب الروسي الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، يوم الثلاثاء، أن اجتماعًا بين الوفد الروسي والوكالة الدولية للطاقة الذرية سيُعقد في كالينينغراد خلال الفترة القريبة المقبلة.
وكان غروسي قد زار مصر، في وقت سابق، يوم الخميس، حيث شارك إلى جانب المدير العام لمؤسسة "روساتوم"، أليكسي ليخاتشيوف، في مراسم تثبيت وعاء قلب المفاعل النووي للوحدة الثانية بمحطة الضبعة النووية.
وبحسب بيانات مطار "خرابروفو" الدولي، فقد هبطت طائرة خاصة أقلعت من شمال مصر بعد انتهاء المراسم، في الساعة 22:10 بالتوقيت المحلي (23:10 بتوقيت موسكو). كما شوهد موكب من السيارات مصطفًا أمام صالة كبار الزوار قبيل هبوط الطائرة.
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