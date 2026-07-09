https://sarabic.ae/20260709/غروسي-يصل-إلى-كالينينغراد-لبحث-محطة-زابوريجيه-النووية-1115085091.html
غروسي يصل إلى كالينينغراد لبحث محطة زابوروجيه النووية
غروسي يصل إلى كالينينغراد لبحث محطة زابوروجيه النووية
سبوتنيك عربي
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، بأن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، وصل على الأرجح، إلى مدينة كالينينغراد، حيث من المتوقع... 09.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-09T21:40+0000
2026-07-09T21:40+0000
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وكان غروسي قد صرّح، في وقت سابق، لوكالة "سبوتنيك" بأنه سيزور كالينينغراد قريبًا لإجراء مباحثات مع "روساتوم" والجهات الروسية المختصة بشأن محطة زابوريجيه النووية.كما أكد المندوب الروسي الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، يوم الثلاثاء، أن اجتماعًا بين الوفد الروسي والوكالة الدولية للطاقة الذرية سيُعقد في كالينينغراد خلال الفترة القريبة المقبلة.وكان غروسي قد زار مصر، في وقت سابق، يوم الخميس، حيث شارك إلى جانب المدير العام لمؤسسة "روساتوم"، أليكسي ليخاتشيوف، في مراسم تثبيت وعاء قلب المفاعل النووي للوحدة الثانية بمحطة الضبعة النووية.وبحسب بيانات مطار "خرابروفو" الدولي، فقد هبطت طائرة خاصة أقلعت من شمال مصر بعد انتهاء المراسم، في الساعة 22:10 بالتوقيت المحلي (23:10 بتوقيت موسكو). كما شوهد موكب من السيارات مصطفًا أمام صالة كبار الزوار قبيل هبوط الطائرة.
https://sarabic.ae/20220908/غروسي-يطلق-مشاورات-حول-منطقة-الحماية-في-محطة-زابوريجيه-للطاقة-النووية--1067455264.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, روساتوم, محطة الضبعة النووية, مصر
روسيا, أخبار روسيا اليوم, روساتوم, محطة الضبعة النووية, مصر
غروسي يصل إلى كالينينغراد لبحث محطة زابوروجيه النووية
21:40 GMT 09.07.2026 (تم التحديث: 21:45 GMT 09.07.2026)
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، بأن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، وصل على الأرجح، إلى مدينة كالينينغراد، حيث من المتوقع أن يجري مشاورات مع الجانب الروسي بشأن محطة زابوروجيه للطاقة النووية.
وكان غروسي قد صرّح، في وقت سابق، لوكالة "سبوتنيك" بأنه سيزور كالينينغراد قريبًا لإجراء مباحثات مع "روساتوم" والجهات الروسية المختصة بشأن محطة زابوريجيه النووية.
كما أكد المندوب الروسي الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، يوم الثلاثاء، أن اجتماعًا بين الوفد الروسي والوكالة الدولية للطاقة الذرية سيُعقد في كالينينغراد خلال الفترة القريبة المقبلة.
وكان غروسي قد زار مصر، في وقت سابق، يوم الخميس، حيث شارك إلى جانب المدير العام لمؤسسة "روساتوم"، أليكسي ليخاتشيوف، في مراسم تثبيت وعاء قلب المفاعل النووي للوحدة الثانية بمحطة الضبعة النووية
.
وبحسب بيانات مطار "خرابروفو" الدولي، فقد هبطت طائرة خاصة أقلعت من شمال مصر بعد انتهاء المراسم، في الساعة 22:10 بالتوقيت المحلي (23:10 بتوقيت موسكو). كما شوهد موكب من السيارات مصطفًا أمام صالة كبار الزوار قبيل هبوط الطائرة.