https://sarabic.ae/20260710/روساتوم-تكشف-عن-عدد-الضحايا-منذ-بدء-تصعيد-الهجمات-الأوكرانية-على-محطة-زابوروجيه-وإنيرغودار--1115097287.html

"روساتوم" تكشف عن عدد الضحايا منذ بدء تصعيد الهجمات الأوكرانية على محطة زابوروجيه وإنيرغودار

"روساتوم" تكشف عن عدد الضحايا منذ بدء تصعيد الهجمات الأوكرانية على محطة زابوروجيه وإنيرغودار

سبوتنيك عربي

كشفت مؤسسة "روساتوم" الحكومية الروسية، في بيان اليوم الجمعة، عقب المشاورات المشتركة بين روسيا والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن محطة زابوروجيه النووية في... 10.07.2026, سبوتنيك عربي

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وجاء في البيان: "منذ بدء التصعيد، قتل 7 أشخاص، بينهم موظف في محطة زابوروجيه للطاقة النووية، وأُصيب 40 آخرون نتيجة هجمات القوات المسلحة الأوكرانية".وتابع: "في هذا الصدد، دعا أليكسي ليخاتشيوف مجددًا الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى تقييم جرائم نظام كييف المستمرة ضد محطة زابوروجيه النووية علنًا، وأكد أنه في ظل غياب الإدانة أو حتى مجرد التلميح إلى النقد، تلجأ كييف إلى أعمال متهورة بشكل متزايد".وأشار إلى أن "الاجتماع تناول التواجد المستمر لخبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المحطة، وتناوبهم الدوري، بما في ذلك خطوات محددة لتحسين فعالية تبادل المعلومات حول الوضع الراهن في محطة زابوروجيا للطاقة النووية وفي مدينة إنيرغودار".وأكد أن "الموضوع الرئيسي للنقاش كان مسألة ضمان السلامة النووية والفيزيائية النووية في محطة زابوروجيه للطاقة النووية. وأكد أليكسي ليخاتشيف أنه منذ نهاية أبريل/نيسان، كان هناك تصعيد حاد في ضربات القوات المسلحة الأوكرانية ضد محطة زابوروجيه للطاقة النووية، وإنيرغودار، والمناطق المحيطة بها".وكان مراسل وكالة "سبوتنيك"، أفاد يوم أمس الخميس، بأن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، وصل على الأرجح، إلى مدينة كالينينغراد، حيث من المتوقع أن يجري مشاورات مع الجانب الروسي بشأن محطة زابوروجيه للطاقة النووية.كما كان المندوب الروسي الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، أكد في وقت سابق، أن اجتماعًا بين الوفد الروسي والوكالة الدولية للطاقة الذرية سيُعقد في كالينينغراد خلال الفترة القريبة المقبلة.غروسي يروي كيف تعرض لإطلاق نار بالقرب من خط الجبهة في أوكرانياانقطاع التيار الكهربائي الخارجي عن محطة زابوروجيه للطاقة النووية

https://sarabic.ae/20260630/الجيش-الروسي-يستهدف-محطات-الكهرباء-التي-تستخدمها-القوات-الأوكرانية-في-زابوروجيه---وزارة-الدفاع-1114842660.html

https://sarabic.ae/20260705/غروسي-إجراءات-روساتوم-بشأن-محطة-بوشهر-النووية-كانت-حكيمة-1114952696.html

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