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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260630/الجيش-الروسي-يستهدف-محطات-الكهرباء-التي-تستخدمها-القوات-الأوكرانية-في-زابوروجيه---وزارة-الدفاع-1114842660.html
الجيش الروسي يستهدف محطات الكهرباء التي تستخدمها القوات الأوكرانية في زابوروجيه - وزارة الدفاع
الجيش الروسي يستهدف محطات الكهرباء التي تستخدمها القوات الأوكرانية في زابوروجيه - وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية عبر بيان لها، اليوم الثلاثاء، بأن القوات المسلحة الروسية قصفت خطوط الكهرباء التي تستخدمها القوات الأوكرانية في مقاطعة زابوروجيه، ما... 30.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-30T14:32+0000
2026-06-30T14:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وجاء في البيان: "نتيجة للغارات التي استهدفت دعامات خطوط نقل الطاقة الكهربائية ذات الجهد العالي (154 كيلوفولت) بالقرب من مقاطعة زابوروجيه، انقطعت الكهرباء عن المنشآت الصناعية والمؤسسات العاملة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الدفاع الجوي الروسي يسقط 419 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل- وزارة الدفاعمراسل حربي: موسكو لا تواجه أوكرانيا فقط بل كامل الإمكانيات التكنولوجية للغرب
https://sarabic.ae/20260629/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-بوغوداروفكا-في-مقاطعة-دنيبروبتروفسك---وزارة-الدفاع-1114802005.html
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الجيش الروسي يستهدف محطات الكهرباء التي تستخدمها القوات الأوكرانية في زابوروجيه - وزارة الدفاع

14:32 GMT 30.06.2026
© Photo / Unsplash/ Andrew Hall محطة كهرباء
محطة كهرباء - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2026
© Photo / Unsplash/ Andrew Hall
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية عبر بيان لها، اليوم الثلاثاء، بأن القوات المسلحة الروسية قصفت خطوط الكهرباء التي تستخدمها القوات الأوكرانية في مقاطعة زابوروجيه، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عنها.
وجاء في البيان: "نتيجة للغارات التي استهدفت دعامات خطوط نقل الطاقة الكهربائية ذات الجهد العالي (154 كيلوفولت) بالقرب من مقاطعة زابوروجيه، انقطعت الكهرباء عن المنشآت الصناعية والمؤسسات العاملة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية".

ونفذت هذه الغارات باستخدام الطائرات المسيّرة الروسية، من طراز "غيران-2 سيكر" و"غيران-4 سيكر" على المنشآت الكهربائية الأوكرانية.

عسكريون روس في منطقة عمليات القوات الخاصة الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر بلدة بوغوداروفكا في مقاطعة دنيبروبتروفسك - وزارة الدفاع
أمس, 09:09 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
الدفاع الجوي الروسي يسقط 419 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل- وزارة الدفاع
مراسل حربي: موسكو لا تواجه أوكرانيا فقط بل كامل الإمكانيات التكنولوجية للغرب
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