https://sarabic.ae/20260629/مراسل-حربي-موسكو-لا-تواجه-أوكرانيا-فقط-بل-كامل-الإمكانيات-التكنولوجية-للغرب-1114813558.html

مراسل حربي: موسكو لا تواجه أوكرانيا فقط بل كامل الإمكانيات التكنولوجية للغرب

مراسل حربي: موسكو لا تواجه أوكرانيا فقط بل كامل الإمكانيات التكنولوجية للغرب

سبوتنيك عربي

يسرد المراسل الحربي، ألكسندر كوتس، في صحيفة "صحيفة كومسومولسكايا برافدا" التحديات التي تواجهها قوات الدفاع الجوي في موسكو، مؤكدا أنه لا يوجد نظام دفاع جوي على... 29.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-29T13:04+0000

2026-06-29T13:04+0000

2026-06-29T13:04+0000

روسيا

العالم

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يتم إسقاط الغالبية العظمى من المسيرات التي تُطلق باتجاه موسكو. وبالنظر إلى القليل منها الذي يصل إلى أهدافه، 98% منها يتم اعتراضها. لكن النسبة المتبقية، وهي 2% فقط، هي التي يسحبها العدو إلى مواقعه.وأوضح أنه "بالنسبة لزيلينسكي، أصبحت موسكو هدفًا ثمينًا منذ ظهور أولى الطائرات المسيّرة. بل إنها رمزية أكثر منها عسكرية. من الواضح أن ضربة على العاصمة لن تُجبر قواتنا على التراجع. لكن يا له من مشهد! والعدو يُصوّره بجشع، مستهدفًا أعصابنا. ليس فقط أعصاب سكان موسكو، بل أعصاب المجتمع الروسي بأكمله".تم تغيير خط اليدوقال كوتس: "لقد غيّر العدو استراتيجيته مؤخرًا. فبعد أن كان يشنّ هجمات متفرقة، بات يضغط باستمرار على المؤخرة، في حملة دائمة. تتميز هذه الحملة بكثافة القوات. فالهدف ليس اختراق خطوط دفاعنا، بل إغراقها بالهجمات. يشمل ذلك الدفاع الجوي، والإمداد اللوجستي، والاتصالات. الهدف هو تعطيل مراكز النقل، وإيقاف الطائرات، وبثّ الرعب في نفوس المواطنين. الهدف هو إضعاف النظام، لا تدميره. وموسكو هي نقطة تطبيق الجهود الرئيسية هنا".وأوضح أنه "في يونيو/حزيران، تصدت فرق الدفاع الجوي بشكل شبه يومي لغارات جوية مكثفة استهدفت العاصمة. ويتجه ما بين 400 و1000 طائرة مسيرة نحو موسكو في أي لحظة، ويتم التصدي لها على امتداد مسارها بالكامل، من المناطق الحدودية البعيدة وصولاً إلى ضواحي العاصمة. ولا يبدأ العمل من الكرملين، بل يبدأ على بعد مئات الكيلومترات، بالقرب من بيلغورود وكورسك، وبالقرب من سفاتوفو ودونيتسك، وبالقرب من تولا وأوريل".100% شعار، وليس حقيقة.يقول المراسل: "لكن لا يمكنك تخزين صواريخ تكفي لمئات الطائرات المسيّرة، فهذا أشبه بحرق الحطب في الفضاء. ولا يمكنك نشر قوة مهام متنقلة لكل كيلومتر. إن فكرة "إسقاط كل واحدة منها" فكرة رائعة، ومقبولة اجتماعيًا، لكنها غير عملية في ظل المستوى الحالي للتكنولوجيا. ليس لأننا غير بارعين، بل لأن لا أحد في العالم يعرف كيف يفعل ذلك".وأكد أنه "لا يوجد نظام دفاع جوي على وجه الأرض يواجه ضغطاً مماثلاً لما نتعرض له حالياً. حتى نظام القبة الحديدية الإسرائيلي، الذي حظي بدعاية واسعة، يعترض عدداً أقل بكثير من الطائرات المسيّرة والصواريخ مقارنةً بحساباتنا قرب موسكو".حرب جديدةوقال كونتس: "ماذا كان يُحلّق سابقًا؟ طائرات بطيئة الحركة، برأس حربي صغير. إن وصلت، وإن لم تصل، فلا بأس. أما الآن فقد انقلبت الموازين. العدو قادمٌ بأعدادٍ هائلةٍ وجودةٍ فائقة. ازدادت كمية المعدات بشكلٍ هائل، وأصبحت أكثر شراسةً وقوةً وذكاءً وسرعةً. الطائرات المسيّرة المتجهة إلى العاصمة تحوّلت إلى نظام الملاحة المُركّب، أي لا يُمكن التشويش عليها بحركةٍ واحدة. تُغيّر ارتفاعها ومسارها. تستخدم تركيباتٍ مُعقّدة لتركيز الهجوم على نقطةٍ واحدةٍ في كل مرة. ليس لتشتيتها في أنحاء الخريطة، بل لتركيزها في قبضةٍ واحدة".وأضاف: "يحلل العدو الهجوم في الوقت الفعلي باستخدام الأقمار الصناعية والاستطلاع والذكاء الاصطناعي القتالي، ما يُغذي الصورة الأرضية الكاملة، بما في ذلك ما نشره شهود العيان على وسائل التواصل الاجتماعي. يراقبون، ويحسبون، ويستخلصون النتائج، ويُعدّلون تكتيكاتهم على الفور. يُمثل هذا تهديدًا مختلفًا تمامًا عن ذلك الذي واجهناه في بداية الحرب العالمية الثانية".وفقا له فإنه "يتعين على فرقنا التكيف يومياً. علينا إيجاد توليفات دفاعية جديدة. لكل طائرة مسيرة جديدة، ولكل نهج جديد، ولكل حيلة جديدة. هذا ليس جداراً ثابتاً، بل هو كائن حيّ يتنفس ويتعلم في ساحة المعركة".المواجهةوقال كوتس: "هنا يجب أن ندرك أن موسكو لا تعارض أوكرانيا فحسب، بل ترد على كامل الإمكانيات التكنولوجية للغرب. ففي نهاية المطاف، لا تتولى حكومة كييف وحدها تنفيذ هذه الحملة، بل تحظى بدعم مباشر على المستويات التنظيمية والتكنولوجية والتكتيكية والاستخباراتية والمالية. وتتولى شركة "ستارلينك" مهمة الحفاظ على الاتصالات وتنسيق ضربات الطائرات المسيرة. لذا، دعونا نسمي الأشياء بمسمياتها: هذا ضغط من الكتلة الغربية بأكملها".واكد أن "هذا غير واضح في الأخبار. تمامًا كما أنه غير واضح في حملة التبرعات الأوكرانية أن ضرباتنا على البنية التحتية "المستقلة" للطاقة والسكك الحديدية والموانئ والغاز والوقود تُلحق أضرارًا أكبر بكثير. والتوغلات المعزولة في موسكو ليست دليلًا على أن نظام الدفاع الجوي قد "فقد مصداقيته". في ظل تحليق مئات الطائرات المسيّرة يوميًا باتجاه العاصمة وسقوطها على بعد مئات الأميال من الكرملين، لا يمكن إلا للعدو أن يعتقد ذلك. لكنني أؤمن بخلاف ذلك. كل ليلة، يسهر أحدهم لنتمكن من ذلك. وبينما تحلق المئات، ولا يصل منها إلا القليل، فهذا ليس فشلًا. إنه سبب يدفعنا للتفكير في أماكن أخرى يمكننا فيها تعزيز دفاعاتنا الجوية لتقليل الأضرار بشكل أكبر".وسائط الدفاع الجوي الروسي تتصدى لـ213 طائرة مسيرة أوكرانية في البلاد خلال الليل- وزارة الدفاعمسيرات "غيران- 2" الروسية تدمر 5 قاطرات للقوات الأوكرانية في زابوروجيه وخاركوف- وزارة الدفاع

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