https://sarabic.ae/20260626/الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط-660-طائرة-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل--وزارة-الدفاع-1114714240.html
الدفاعات الجوية الروسية تسقط 660 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل- وزارة الدفاع
الدفاعات الجوية الروسية تسقط 660 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت خلال الليلة الماضية، 660 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مناطق روسية عدة. 26.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-26T04:56+0000
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وجاء في بيان للوزارة: "خلال الليلة الماضية، اعترضت منظومات الدفاع الجوي المناوبة ودمّرت 660 طائرة مسيرة أوكرانية ثابتة الجناحين".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.وتهدف العملية العسكرية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.الاستخبارات الخارجية الروسية: الغرب يخطئ في اعتبار ضبط النفس الروسي ضعفاالقوات الروسية تحرر بلدة كوتوزوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية- وزارة الدفاع
https://sarabic.ae/20260625/الخارجية-الروسية-أوروبا-باتت-العقبة-الرئيسية-أمام-السلام-في-أوكرانيا-1114694826.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
الدفاعات الجوية الروسية تسقط 660 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل- وزارة الدفاع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت خلال الليلة الماضية، 660 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مناطق روسية عدة.
وجاء في بيان للوزارة: "خلال الليلة الماضية، اعترضت منظومات الدفاع الجوي المناوبة ودمّرت 660 طائرة مسيرة أوكرانية ثابتة الجناحين".
وأشار البيان إلى أن "المسيرات أسقطت فوق أراضي مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وأوريول، وكالوغا وليبيتسك وروستوف وفورونيج وتولا وريازان وأستراخان وموسكو، وجمهورية القرم، وفوق مياه البحر الأسود وبحر آزوف".
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية
، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وتهدف العملية العسكرية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.