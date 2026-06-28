https://sarabic.ae/20260628/وسائط-الدفاع-الجوي-الروسي-تتصدى-لـ213-طائرة-مسيرة-أوكرانية-في-البلاد-خلال-الليل--وزارة-الدفاع-1114774078.html
وسائط الدفاع الجوي الروسي تتصدى لـ213 طائرة مسيرة أوكرانية في البلاد خلال الليل- وزارة الدفاع
وسائط الدفاع الجوي الروسي تتصدى لـ213 طائرة مسيرة أوكرانية في البلاد خلال الليل- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 213 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال الليل . 28.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-28T05:05+0000
2026-06-28T05:05+0000
2026-06-28T05:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "خلال الليل، من الساعة 8:00 مساءً بتوقيت موسكو يوم 27 حزيران /يونيو وحتى الساعة 7:00 صباحاً يوم 28 حزيران / يونيو، اعترضت منظومات الدفاع الجوي العاملة ودمرت 213 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعات بيلغورود وبريانسك وفورونيج وكالوغا وكورسك وأوريول وروستوف وريازان وتامبوف وتولا وإقليم كراسنودار ومنطقة موسكو، وجمهورية القرم، وفوق مياه بحر آزوف والبحر الأسود".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الطيران الروسي يدمر نقاطا عسكرية أوكرانية في دونيتسك باستخدام قنابل "فاب- 1500"- وزارة الدفاع
https://sarabic.ae/20260627/القوات-الجوية-الروسية-والصينية-تجري-دوريات-مشتركة-فوق-المحيط-الهادئ--الدفاع-الصينية-1114757611.html
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رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم
وسائط الدفاع الجوي الروسي تتصدى لـ213 طائرة مسيرة أوكرانية في البلاد خلال الليل- وزارة الدفاع
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 213 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال الليل .
وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "خلال الليل، من الساعة 8:00 مساءً بتوقيت موسكو يوم 27 حزيران /يونيو وحتى الساعة 7:00 صباحاً يوم 28 حزيران / يونيو، اعترضت منظومات الدفاع الجوي العاملة ودمرت 213 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعات بيلغورود وبريانسك وفورونيج وكالوغا وكورسك وأوريول وروستوف وريازان وتامبوف وتولا وإقليم كراسنودار ومنطقة موسكو، وجمهورية القرم، وفوق مياه بحر آزوف والبحر الأسود".
وكشفت وزارة الدفاع الروسية، أمس السبت في بيان لها، أن قوات الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 16 قنبلة موجهة، وثلاثة صواريخ كروز بعيدة المدى من طراز "فلامنغو"، و511 طائرة مسيرة ثابتة الجناح، تابعة لقوات نظام كييف.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية
، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.