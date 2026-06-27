https://sarabic.ae/20260627/القوات-الجوية-الروسية-والصينية-تجري-دوريات-مشتركة-فوق-المحيط-الهادئ--الدفاع-الصينية-1114757611.html

القوات الجوية الروسية والصينية تجري دوريات مشتركة فوق المحيط الهادئ- الدفاع الصينية

القوات الجوية الروسية والصينية تجري دوريات مشتركة فوق المحيط الهادئ- الدفاع الصينية

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الصينية، يوم السبت، أن القوات الجوية الروسية والصينية أجرت دوريات جوية استراتيجية مشتركة في المجال الجوي فوق بحر اليابان، وبحر الصين الشرقي... 27.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-27T10:54+0000

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وقالت الوزارة في بيان لها: "في 27 يونيو/حزيران، أجرت القوات الجوية الصينية والروسية الدورية الجوية الاستراتيجية المشتركة الحادية عشرة في المجال الجوي فوق بحر اليابان وبحر الصين الشرقي وغرب المحيط الهادئ".وفي أغسطس آب من العام الماضي، أفادت الخدمة الصحفية لأسطول المحيط الهادئ الروسي، بأن سفنا روسية وصينية انطلقت إلى بحر اليابان في إطار مناورات "التفاعل البحري 2025" المشتركة. وجاء في بيان أسطول المحيط الهادئ: "غادرت "سفن وقطع بحرية تابعة للبحرية الروسية وبحرية جيش التحرير الشعبي الصيني فلاديفوستوك إلى بحر اليابان لإجراء الجزء العملي من المناورات المشتركة "التفاعل البحري 2025".مقاتلات "ميغ-31 إي" مزودة بصواريخ "كينجال" تجري تدريبا في بحر اليابان - الدفاع الروسية

https://sarabic.ae/20260622/سفن-البحرية-الصينية-تصل-إلى-فلاديفوستوك-في-أواخر-يونيو-بدعوة-من-الأسطول-الروسي-1114595724.html

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