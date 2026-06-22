https://sarabic.ae/20260622/سفن-البحرية-الصينية-تصل-إلى-فلاديفوستوك-في-أواخر-يونيو-بدعوة-من-الأسطول-الروسي-1114595724.html
سفن البحرية الصينية تصل إلى فلاديفوستوك في أواخر يونيو بدعوة من الأسطول الروسي
سفن البحرية الصينية تصل إلى فلاديفوستوك في أواخر يونيو بدعوة من الأسطول الروسي
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الصينية، اليوم الإثنين، أن مجموعة سفن تابعة للبحرية الصينية، تضم سفينة التدريب "تشي جي غوانغ" وسفينة الإنزال "كونلونشان"، ستصل إلى مدينة... 22.06.2026, سبوتنيك عربي
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وذكرت الوزارة عبر حسابها الرسمي على تطبيق "وي شات": "في نهاية شهر حزيران/يونيو وبدعوة من الأسطول الروسي، ستصل مجموعة سفن تابعة للبحرية الصينية، تضم سفينة التدريب "تشي جي غوانغ" وسفينة الإنزال 'كونلونشان، إلى فلاديفوستوك في زيارة".وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في بكين ذات أهمية كبيرة لتعزيز الشراكة الشاملة بين روسيا والصين.وتتسم العلاقات الروسية الصينية بالتطور السريع، والإطار القانوني المتين، والهيكل التنظيمي المتنوع، والروابط الفعّالة عبر جميع الحدود.
https://sarabic.ae/20260518/العلاقات-الروسية-الصينية-تنسيق-استراتيجي-يمتد-من-الاقتصاد-والسياسة-إلى-الدفاع-والطاقة--1113498839.html
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الصين, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
الصين, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
سفن البحرية الصينية تصل إلى فلاديفوستوك في أواخر يونيو بدعوة من الأسطول الروسي
أعلنت وزارة الدفاع الصينية، اليوم الإثنين، أن مجموعة سفن تابعة للبحرية الصينية، تضم سفينة التدريب "تشي جي غوانغ" وسفينة الإنزال "كونلونشان"، ستصل إلى مدينة فلاديفوستوك في نهاية حزيران/يونيو بدعوة من الأسطول الروسي.
وذكرت الوزارة عبر حسابها الرسمي على تطبيق "وي شات": "في نهاية شهر حزيران/يونيو وبدعوة من الأسطول الروسي، ستصل مجموعة سفن تابعة للبحرية الصينية، تضم سفينة التدريب "تشي جي غوانغ" وسفينة الإنزال 'كونلونشان، إلى فلاديفوستوك في زيارة".
وأوضح البيان أن القوات المسلحة الصينية والروسية ستنفذ الاتفاقيات التي توصل إليها قادة البلدين، وستواصل توسيع التعاون العملي في مختلف المجالات، وتقديم مساهمة إيجابية في تعميق العلاقات الصينية الروسية.
وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في بكين
ذات أهمية كبيرة لتعزيز الشراكة الشاملة بين روسيا والصين.
وتتسم العلاقات الروسية الصينية بالتطور السريع، والإطار القانوني المتين، والهيكل التنظيمي المتنوع، والروابط الفعّالة عبر جميع الحدود.