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بوتين: الاتفاقات التي توصلنا إليها في بكين بالغة الأهمية لتعزيز الشراكة بين روسيا والصين
بوتين: الاتفاقات التي توصلنا إليها في بكين بالغة الأهمية لتعزيز الشراكة بين روسيا والصين
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، أن الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في بكين ذات أهمية كبيرة لتعزيز الشراكة الشاملة بين روسيا والصين. 15.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-15T08:29+0000
2026-06-15T08:30+0000
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وجاء في برقية التهنئة التي أرسلها الرئيس الروسي بوتين إلى الرئيس الصيني بمناسبة عيد ميلاه نُشرت على موقع الكرملين الإلكتروني: "أتذكر جيدا اجتماعنا الأخير في بكين، والذي أكد بشكل كامل على الديناميكية الإيجابية للعلاقات الروسية الصينية في جميع المجالات الرئيسية. وتُعد الاتفاقيات التي تم التوصل إليها ذات أهمية بالغة لمواصلة تعزيز الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي بين بلدينا".وأضاف: "تحت قيادتكم، تحقق جمهورية الصين الشعبية إنجازات باهرة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والتكنولوجية، وتواصل بثبات تعزيز مكانتها على الساحة الدولية".وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، غو جياكون، قد صرّح بأن "الصين مستعدة للعمل مع روسيا، لتنفيذ الاتفاقيات التي توصل إليها رئيسا البلدين، لتعزيز التعاون الثنائي بينهما". وأضاف: "في ظل القيادة الاستراتيجية المشتركة لرئيسي الدولتين، دخلت العلاقات الصينية الروسية مرحلة جديدة. يجب على البلدين الالتزام بنهج التنمية السلمية والتعاون المتبادل المنفعة لتعزيز جودة العلاقات الصينية الروسية".
https://sarabic.ae/20260521/الكرملين-زيارة-بوتين-إلى-الصين-كانت-غنية-ومثمرة-للغاية-1113608705.html
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بوتين: الاتفاقات التي توصلنا إليها في بكين بالغة الأهمية لتعزيز الشراكة بين روسيا والصين

08:29 GMT 15.06.2026 (تم التحديث: 08:30 GMT 15.06.2026)
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2026
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، أن الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في بكين ذات أهمية كبيرة لتعزيز الشراكة الشاملة بين روسيا والصين.
وجاء في برقية التهنئة التي أرسلها الرئيس الروسي بوتين إلى الرئيس الصيني بمناسبة عيد ميلاه نُشرت على موقع الكرملين الإلكتروني: "أتذكر جيدا اجتماعنا الأخير في بكين، والذي أكد بشكل كامل على الديناميكية الإيجابية للعلاقات الروسية الصينية في جميع المجالات الرئيسية. وتُعد الاتفاقيات التي تم التوصل إليها ذات أهمية بالغة لمواصلة تعزيز الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي بين بلدينا".

وجاء في برقية التهنئة: "السيد الرئيس المحترم، الصديق العزيز، تقبلوا التهاني القلبية بمناسبة عيد ميلادكم"، "أتمنى لكم بصدق، الصديق العزيز، وافر الصحة والسعادة والازدهار ومزيد من النجاحات في مسيرتكم الحكومية".

وأضاف: "تحت قيادتكم، تحقق جمهورية الصين الشعبية إنجازات باهرة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والتكنولوجية، وتواصل بثبات تعزيز مكانتها على الساحة الدولية".
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وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، غو جياكون، قد صرّح بأن "الصين مستعدة للعمل مع روسيا، لتنفيذ الاتفاقيات التي توصل إليها رئيسا البلدين، لتعزيز التعاون الثنائي بينهما".

وقال جياكون، معلقًا على نتائج زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى بكين: "الصين مستعدة للعمل مع روسيا لتنفيذ الاتفاقيات المهمة، التي توصل إليها الزعيمان، والاستفادة الكاملة من هذه الفرص التاريخية لتعزيز أسس الثقة المتبادلة بين البلدين وإثراء التعاون".

وأضاف: "في ظل القيادة الاستراتيجية المشتركة لرئيسي الدولتين، دخلت العلاقات الصينية الروسية مرحلة جديدة. يجب على البلدين الالتزام بنهج التنمية السلمية والتعاون المتبادل المنفعة لتعزيز جودة العلاقات الصينية الروسية".
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