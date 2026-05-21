الكرملين: زيارة بوتين إلى الصين كانت غنية ومثمرة للغاية

سبوتنيك عربي

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين، "كانت غنية ومثمرة للغاية". 21.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-21T11:15+0000

وأدلى بيسكوف، بتصريحات للصحفيين، قال فيها: "زيارة بوتين إلى الصين، كانت كما هو الحال عادةً مع شريكنا الإستراتيجي والمميز (الصين)، غنية وذات مغزى ومثمرة للغاية".وأردف: "بشكل عام، ينبغي أن نولي اهتمامًا للإعلان المشترك، الذي وقّعه رئيسا البلدين، والذي يشير إلى دفعة جديدة لتطوير علاقاتنا الإستراتيجية الخاصة، وشراكاتنا وعلاقاتنا الثنائية مع الحلفاء. نحن نتحدث عن تطويرها في كل مجال ممكن".وأضاف بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الصيني شي جين بينغ، لم يناقشا خطة السلام الصينية بشأن التوصل إلى تسوية في أوكرانيا، خلال محادثاتهما في بكين.ومع ذلك، أوضح بيسكوف أن قضية أوكرانيا طُرحت خلال المحادثات بين الرئيسين الروسي والصيني.وقال بيسكوف: "بالفعل، طُرحت قضية أوكرانيا (خلال المحادثات بين بوتين وشي جين بينغ)"، وأشار إلى أن "الصين مستعدة لبذل الجهود للمساعدة في إرساء تسوية سلمية في أوكرانيا".وشدد بيسكوف على أن موسكو "لا تشك في أن روسيا والصين ستتوصلان، في المستقبل القريب، إلى إلى نتيجة محددة بشأن مشروع "قوة سيبيريا 2".وأنهى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الأربعاء زيارته الرسمية إلى الصين، والتي استغرقت يومين، إذ أُقيم له حفل استقبال رسمي في مطار بكين عندو وصوله أول أمس الثلاثاء، تضمن استعراضًا لحرس الشرف وعزفًا موسيقيًا.ومنذ عام 2000، زار بوتين الصين 20 مرة بصفته رئيسا لروسيا، بما في ذلك ثلاث زيارات دولة (في أعوام 2012 و2018 و2024) وثماني زيارات رسمية. وكانت أول زيارة رسمية له إلى جمهورية الصين الشعبية في 18-19 يوليو/تموز عام 2000.وهذه الزيارة هي الـ15 لبوتين إلى بكين، فبالإضافة إلى العاصمة الصينية، زار الرئيس الروسي أيضًا شنغهاي وشيان وتشنغتشو، وهانغتشو وشيامن وتيانجين وتشينغداو وهاربين.وأعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الأربعاء، عن تقديره للمسؤولين الروس والصينيين، على جهودهم الحثيثة لتنظيم المحادثات في بكين.بوتين يصف زيارته إلى الصين بأنها "ناجحة ومثمرة"

