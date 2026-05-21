https://sarabic.ae/20260521/الكرملين-زيارة-بوتين-إلى-الصين-كانت-غنية-ومثمرة-للغاية-1113608705.html
الكرملين: زيارة بوتين إلى الصين كانت غنية ومثمرة للغاية
الكرملين: زيارة بوتين إلى الصين كانت غنية ومثمرة للغاية
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين، "كانت غنية ومثمرة للغاية". 21.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-21T10:54+0000
2026-05-21T10:54+0000
2026-05-21T11:15+0000
روسيا
الصين
فلاديمير بوتين
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/14/1113565482_0:56:1119:685_1920x0_80_0_0_3415ed779eda6f52587de7dd4fd67273.jpg
وأدلى بيسكوف، بتصريحات للصحفيين، قال فيها: "زيارة بوتين إلى الصين، كانت كما هو الحال عادةً مع شريكنا الإستراتيجي والمميز (الصين)، غنية وذات مغزى ومثمرة للغاية".وأردف: "بشكل عام، ينبغي أن نولي اهتمامًا للإعلان المشترك، الذي وقّعه رئيسا البلدين، والذي يشير إلى دفعة جديدة لتطوير علاقاتنا الإستراتيجية الخاصة، وشراكاتنا وعلاقاتنا الثنائية مع الحلفاء. نحن نتحدث عن تطويرها في كل مجال ممكن".وأضاف بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الصيني شي جين بينغ، لم يناقشا خطة السلام الصينية بشأن التوصل إلى تسوية في أوكرانيا، خلال محادثاتهما في بكين.ومع ذلك، أوضح بيسكوف أن قضية أوكرانيا طُرحت خلال المحادثات بين الرئيسين الروسي والصيني.وقال بيسكوف: "بالفعل، طُرحت قضية أوكرانيا (خلال المحادثات بين بوتين وشي جين بينغ)"، وأشار إلى أن "الصين مستعدة لبذل الجهود للمساعدة في إرساء تسوية سلمية في أوكرانيا".وشدد بيسكوف على أن موسكو "لا تشك في أن روسيا والصين ستتوصلان، في المستقبل القريب، إلى إلى نتيجة محددة بشأن مشروع "قوة سيبيريا 2".وأنهى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الأربعاء زيارته الرسمية إلى الصين، والتي استغرقت يومين، إذ أُقيم له حفل استقبال رسمي في مطار بكين عندو وصوله أول أمس الثلاثاء، تضمن استعراضًا لحرس الشرف وعزفًا موسيقيًا.ومنذ عام 2000، زار بوتين الصين 20 مرة بصفته رئيسا لروسيا، بما في ذلك ثلاث زيارات دولة (في أعوام 2012 و2018 و2024) وثماني زيارات رسمية. وكانت أول زيارة رسمية له إلى جمهورية الصين الشعبية في 18-19 يوليو/تموز عام 2000.وهذه الزيارة هي الـ15 لبوتين إلى بكين، فبالإضافة إلى العاصمة الصينية، زار الرئيس الروسي أيضًا شنغهاي وشيان وتشنغتشو، وهانغتشو وشيامن وتيانجين وتشينغداو وهاربين.وأعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الأربعاء، عن تقديره للمسؤولين الروس والصينيين، على جهودهم الحثيثة لتنظيم المحادثات في بكين.بوتين يصف زيارته إلى الصين بأنها "ناجحة ومثمرة"
https://sarabic.ae/20260520/بوتين-يلتقي-مع-شي-جين-بينغ-لبحث-العلاقلات-الثنائية-1113554579.html
https://sarabic.ae/20260521/الصين-مستعدون-للعمل-مع-روسيا-لتنفيذ-الاتفاقيات-التي-توصل-إليها-رئيسا-البلدين-لتعزيز-التعاون-1113604203.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/14/1113565482_66:0:1054:741_1920x0_80_0_0_2e37bd50d051e6e6070223970d5f02d3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, الصين, فلاديمير بوتين, أخبار روسيا اليوم
روسيا, الصين, فلاديمير بوتين, أخبار روسيا اليوم
الكرملين: زيارة بوتين إلى الصين كانت غنية ومثمرة للغاية
10:54 GMT 21.05.2026 (تم التحديث: 11:15 GMT 21.05.2026)
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين، "كانت غنية ومثمرة للغاية".
وأدلى بيسكوف، بتصريحات للصحفيين، قال فيها: "زيارة بوتين إلى الصين، كانت كما هو الحال عادةً مع شريكنا الإستراتيجي والمميز (الصين)، غنية وذات مغزى ومثمرة للغاية".
وأردف: "بشكل عام، ينبغي أن نولي اهتمامًا للإعلان المشترك، الذي وقّعه رئيسا البلدين، والذي يشير إلى دفعة جديدة لتطوير علاقاتنا الإستراتيجية الخاصة، وشراكاتنا وعلاقاتنا الثنائية مع الحلفاء. نحن نتحدث عن تطويرها في كل مجال ممكن".
وأضاف بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الصيني شي جين بينغ، لم يناقشا خطة السلام الصينية بشأن التوصل إلى تسوية في أوكرانيا، خلال محادثاتهما في بكين.
وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، حول ما إذا كان الرئيسان بوتين وشي جين بينغ، قد ناقشا خطة السلام الصينية لأوكرانيا: "لا، لم تتم مناقشة هذه الخطة".
ومع ذلك، أوضح بيسكوف أن قضية أوكرانيا طُرحت خلال المحادثات بين الرئيسين الروسي والصيني.
وقال بيسكوف: "بالفعل، طُرحت قضية أوكرانيا (خلال المحادثات بين بوتين وشي جين بينغ)"، وأشار إلى أن "الصين مستعدة لبذل الجهود للمساعدة في إرساء تسوية سلمية في أوكرانيا".
وشدد بيسكوف على أن موسكو "لا تشك في أن روسيا والصين ستتوصلان، في المستقبل القريب، إلى إلى نتيجة محددة بشأن مشروع "قوة سيبيريا 2".
وقال بيسكوف، ردًا على سؤال حول ما إذا كانت روسيا والصين قد أحرزتا تقدمًا في إكمال بناء خط أنابيب الغاز "قوة سيبيريا 2" : "ليس لدينا شك في أننا سنتوصل إلى نتيجة محددة في المستقبل القريب، يمكن القول أنه يوجد تقدم، لكننا لم نتوصل بعد إلى الصيغة النهائية لهذا الاتفاق، إذ لا يزال يتعين استكمال العمل على عدد من التفاصيل، والعمل مستمر".
وأنهى الرئيس الروسي
فلاديمير بوتين، أمس الأربعاء زيارته الرسمية إلى الصين، والتي استغرقت يومين، إذ أُقيم له حفل استقبال رسمي في مطار بكين عندو وصوله أول أمس الثلاثاء، تضمن استعراضًا لحرس الشرف وعزفًا موسيقيًا.
واستقبل بوتين في المطار وانغ يي، وزير الخارجية ومدير مكتب لجنة الحزب الشيوعي الصيني المركزية، وثاني أبرز شخصية سياسية صينية بعد الرئيس شي جين بينغ.
ومنذ عام 2000، زار بوتين الصين 20 مرة بصفته رئيسا لروسيا، بما في ذلك ثلاث زيارات دولة (في أعوام 2012 و2018 و2024) وثماني زيارات رسمية. وكانت أول زيارة رسمية له إلى جمهورية الصين الشعبية في 18-19 يوليو/تموز عام 2000.
وهذه الزيارة هي الـ15 لبوتين إلى بكين، فبالإضافة إلى العاصمة الصينية، زار الرئيس الروسي أيضًا شنغهاي وشيان وتشنغتشو، وهانغتشو وشيامن وتيانجين وتشينغداو وهاربين.
وأعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الأربعاء، عن تقديره للمسؤولين الروس والصينيين، على جهودهم الحثيثة لتنظيم المحادثات في بكين.