بوتين: العلاقات بين روسيا والصين وصلت إلى مستوى غير مسبوق وتشهد مسارا مستمرا من التطور

سبوتنيك عربي

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، ونظيره الصيني شي جين بينغ، يعقدان مؤتمرًا صحفيًا بعد مراسم توقيع الوثائق المشتركة الثنائية عقب المحادثات. 20.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-20T07:46+0000

أكد الرئيس الصيني، شي جين بينغ، في بيان مشترك مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقب محادثات في بكين، على المستوى الرفيع وطبيعة العلاقات الروسية الصينية.أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن امتنانه للرئيس الصيني، شي جين بينغ، على الاستقبال الحار والودي الذي حظي به في بكين.وأردف قائلاً: "يهدف العديد منها إلى تعميق التعاون الاقتصادي" . وصف الرئيس الروسي معاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون بين روسيا والصين بأنها "ذات أهمية قصوى"وتابع بوتين : "أؤكد أن روسيا والصين شريكان تجاريان مهمان. في عام 2025، بلغ حجم التبادل التجاري بينهما ما يقرب من 240 مليار دولار. وقد توسع هيكله، بما في ذلك من خلال السلع ذات القيمة المضافة العالية".وأكد الرئيس الروسي أن جميع المعاملات التجارية تتم تقريبًا بين روسيا والصين باليوان والروبل.وقال: "في روسيا والصين، كانت الخطوات المنسقة لتحويل المدفوعات بينهما، وبين بلدينا ككل، إلى العملات الوطنية ذات أهمية كبيرة".وقال بوتين: "تعمل روسيا والصين بقوة على تطوير التعاون الصناعي، وإنشاء سلاسل قيمة مشتركة جديدة، وإدخال التقنيات والابتكارات المتقدمة".وقال بوتين: "علاقاتنا مكتفية ذاتيًا، ولا تعتمد على الوضع العالمي الحالي، وتُعد نموذجًا لكيفية بناء العلاقات بين الدول والشعوب اليوم".وأضاف: "بلداننا، التي تسترشد بقوة بروح الاحترام المتبادل والمساواة والإنصاف والعدالة والتعاون المربح للجانبين، تقدم مساهمات كبيرة في دعم العدالة الدولية وبناء نوع جديد من العلاقات الدولية" .وأشار إلى أن "روسيا والصين تقفان صفًا واحدًا في دعمهما لحماية القانون الدولي وأحكام ميثاق الأمم المتحدة بكاملها وشموليتها وعلاقاتها المتبادلة".و أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن ثقته بأن زيارته إلى بكين ستعزز الصداقة الروسية الصينية.ومن جهته قال شي جين بينغ: "الرئيس بوتين يزور الصين للمرة الخامسة والعشرين، وهذا في حد ذاته دليل على المستوى الرفيع والطابع الراقي للعلاقات الصينية الروسية".وتابع: "علاقاتنا ترتقي إلى آفاق جديدة، وهي تُعتبر بحق نموذجًا للعلاقات بين قوتين عظميتين".وصف شي جين بينغ المحادثات مع بوتين بأنها ودية ومثمرة، وأوضح أن روسيا والصين التزمتا بمبادئ عدم الانحياز وعدم استهداف الأطراف الثالثة.دعا الرئيس الصيني، شي جين بينغ، إلى تعزيز الثقة السياسية بين موسكو وبكين، وقال: "من المهم مواصلة ما بدأناه وفتح آفاق جديدة... والحفاظ على حوار استراتيجي وثيق واتصالات على مختلف المستويات، وتعزيز الثقة السياسية المتبادلة بين بلدينا باستمرار".حذر شي جين بينغ من خطر العودة إلى "عالم الغابة" في الساحة الدولية، وأضاف: "هذا العالم مضطرب تمامًا. الضرر الناجم عن الإجراءات الأحادية والهيمنة لا يوصف. إن العودة إلى قانون الغاب باتت وشيكة".الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني، شي جين بينغ، اعتمدا إعلانًا مشتركًا بشأن تطوير عالم متعدد الأقطاباختُتمت المحادثات الرسمية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ في بكين. واستمر الاجتماع قرابة ثلاث ساعات، بحسب ما أفاد به مراسل وكالة "سبوتنيك".وأصدر فلاديمير بوتين والرئيس الصيني بيانًا مشتركًا حول تعزيز الشراكة وتعميق العلاقات الروسية الصينية.جرت مراسم توقيع الوثائق الثنائية عقب محادثات بين بوتين وشي جين بينغ في قاعة الشعب الكبرى.كما أشار يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي في السياسة الخارجية، سابقاً ، إلى أن هذه وثيقة سياسية شاملة للغاية، تتألف من 47 صفحة. ويحدد البيان المشترك مسارات التنمية الرئيسية لمجموعة العلاقات المتعددة الأوجه بين روسيا والصين، ويعرض رؤية مشتركة للقضايا الملحة على الأجندة الدولية، ويحدد الأطر الرئيسية للتعاون بين موسكو وبكين في الشؤون العالمية .بدأ الاجتماع بمحادثة خاصة بين بوتين وشي جين بينغ . وفي وقت لاحق، انضم الجزء الأكبر من الوفد إلى الزعيمين، واستمرت المفاوضات بصيغة موسعة.الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصل إلى العاصمة الصينية بكينبوتين: روسيا والصين تسعيان لبناء نظام عالمي أكثر عدلا

مراسم توقيع الوثائق المشتركة خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين سبوتنيك عربي مراسم توقيع الوثائق المشتركة خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين 2026-05-20T06:43+0000 true PT40M16S

