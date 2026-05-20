https://sarabic.ae/20260520/صندوق-الاستثمار-الروسي-يوسع-شراكته-مع-الصين-باتفاقيات-جديدة-خلال-زيارة-بوتين-إلى-بكين-1113555207.html
صندوق الاستثمار الروسي يوسع شراكته مع الصين باتفاقيات جديدة خلال زيارة بوتين إلى بكين
صندوق الاستثمار الروسي يوسع شراكته مع الصين باتفاقيات جديدة خلال زيارة بوتين إلى بكين
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي صندوق الاستثمار المباشر الروسي والمبعوث الرئاسي الروسي للتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية كيريل دميترييف أن الصندوق... 20.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-20T02:38+0000
2026-05-20T02:38+0000
2026-05-20T02:38+0000
كيريل دميترييف
روسيا
الصين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/07/1107897694_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_1c6d87fc388d6532f379bfcddfc947c4.jpg
وقال دميترييف عبر تطبيق تليغرام إن العلاقات مع الشركاء الصينيين تتواصل في التطور، مشيراً إلى أن صندوق الاستثمار المباشر الروسي عزز التعاون من خلال اتفاقيات جديدة تم توقيعها خلال زيارة بوتين إلى بكين.يجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، محادثات مع نظيره الصيني شي جين بينغ، في العاصمة الصينية بكين، حيث يعتزم الزعيمان بحث كافة جوانب العلاقات الثنائية والقضايا الدولية الراهنة.ويبدأ البرنامج الرئيسي لزيارة بوتين إلى الصين بحفل استقبال رسمي للوفد الروسي في ميدان تيانانمن المركزي ببكين.ويلي ذلك محادثات رفيعة المستوى في قاعة الشعب الكبرى، وسيعقد بوتين وشي جين بينغ اجتماعاً مغلقاً في البداية لمناقشة أهم القضايا وأكثرها حساسية على جدول الأعمال الثنائي، ثم تستأنف المحادثات الروسية الصينية بصيغة موسعة بمشاركة وفود.ويرافق الرئيس بوتين في بكين كل من النائب الأول لرئيس الوزراء دينيس مانتوروف، ونائبا رئيس الوزراء تاتيانا غوليكوفا وألكسندر نوفاك، ووزير الخارجية سيرغي لافروف، ووزيرة الزراعة أوكسانا لوت، ورئيسة بنك روسيا المركزي إلفيرا نابيولينا، والرئيس التنفيذي لشركة روسكوسموس دميتري باكانوف، والرئيس التنفيذي لشركة روسنفت إيغور سيتشين، والرئيس التنفيذي لشركة غازبروم أليكسي ميلر، والعديد من المسؤولين الحكوميين الآخرين وكبار قادة الأعمال الروس.واستقبل بوتين في المطار وانغ يي، وزير الخارجية ومدير مكتب لجنة الحزب الشيوعي الصيني المركزية، وثاني أبرز شخصية سياسية صينية بعد شي جين بينغ.
https://sarabic.ae/20260520/بوتين-يلتقي-مع-شي-جين-بينغ-لبحث-العلاقلات-الثنائية-1113554579.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/07/1107897694_17:0:977:720_1920x0_80_0_0_3abda632e4456823b7e0201107182634.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
كيريل دميترييف, روسيا, الصين
كيريل دميترييف, روسيا, الصين
صندوق الاستثمار الروسي يوسع شراكته مع الصين باتفاقيات جديدة خلال زيارة بوتين إلى بكين
أعلن رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي صندوق الاستثمار المباشر الروسي والمبعوث الرئاسي الروسي للتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية كيريل دميترييف أن الصندوق وسّع تعاونه مع الصين عبر توقيع اتفاقيات جديدة خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى بكين.
وقال دميترييف عبر تطبيق تليغرام إن العلاقات مع الشركاء الصينيين تتواصل في التطور، مشيراً إلى أن صندوق الاستثمار المباشر الروسي عزز التعاون من خلال اتفاقيات جديدة تم توقيعها خلال زيارة بوتين إلى بكين.
وأضاف أن الصندوق وشركاءه الصينيين نفذوا أكثر من 50 مشروعاً مشتركاً، بإجمالي استثمارات تجاوز 800 مليار روبل، أي ما يعادل نحو 11.2 مليار دولار.
يجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، محادثات مع نظيره الصيني شي جين بينغ
، في العاصمة الصينية بكين، حيث يعتزم الزعيمان بحث كافة جوانب العلاقات الثنائية والقضايا الدولية الراهنة.
ويبدأ البرنامج الرئيسي لزيارة بوتين إلى الصين بحفل استقبال رسمي للوفد الروسي في ميدان تيانانمن المركزي ببكين.
ويلي ذلك محادثات رفيعة المستوى في قاعة الشعب الكبرى، وسيعقد بوتين وشي جين بينغ اجتماعاً مغلقاً في البداية لمناقشة أهم القضايا وأكثرها حساسية على جدول الأعمال الثنائي، ثم تستأنف المحادثات الروسية الصينية بصيغة موسعة بمشاركة وفود.
ويرافق الرئيس بوتين في بكين كل من النائب الأول لرئيس الوزراء دينيس مانتوروف، ونائبا رئيس الوزراء تاتيانا غوليكوفا وألكسندر نوفاك، ووزير الخارجية سيرغي لافروف، ووزيرة الزراعة أوكسانا لوت، ورئيسة بنك روسيا المركزي إلفيرا نابيولينا، والرئيس التنفيذي لشركة روسكوسموس دميتري باكانوف، والرئيس التنفيذي لشركة روسنفت إيغور سيتشين، والرئيس التنفيذي لشركة غازبروم أليكسي ميلر، والعديد من المسؤولين الحكوميين الآخرين وكبار قادة الأعمال الروس.
ووصل الزعيم الروسي إلى الصين مساء أمس في زيارة رسمية تستغرق يومين، وأقيم له حفل استقبال رسمي في مطار بكين، تضمن استعراضاً لحرس الشرف وعزفاً موسيقياً.
واستقبل بوتين في المطار وانغ يي، وزير الخارجية ومدير مكتب لجنة الحزب الشيوعي الصيني المركزية، وثاني أبرز شخصية سياسية صينية بعد شي جين بينغ.