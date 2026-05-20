روسيا والصين تتفقان على تمديد معاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون بين البلدين

عربي
بوتين يلتقي مع شي جين بينغ لبحث العلاقات الثنائية
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
08:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
تيتيه تبدي تفاؤلاً بتلبية الحوار المهيكل لتطلعات الليبيين وتبديد المخاوف السياسية
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
الحدث من سبوتنيك
زيارة بوتين إلى الصين تخطف أنظار العالم... وفي الشرق الأوسط: سكك الحد بين شمال لبنان وسورية، فهل يبصر المشروع النور؟
10:00 GMT
63 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
11:03 GMT
27 د
روسيا والعالم
منتدى قازان " روسيا – العالم الإسلامي" تكامل اقتصادي في مواجهة الهيمنة الغربية
11:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
أي ضربة جديدة لـ"داعش" في إفريقيا يمثل مقتل المينوكي؟ يجيب خبير
12:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:03 GMT
27 د
مساحة حرة
نقلة جديدة في شوارع مصر.. الحكومة تبدأ عصر السيارات الكهربائية
16:31 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: عالم متعدد الأقطاب يجمع روسيا والصين
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
استهداف السعودية من الأراضي العراقية يثير القلق… من يقف خلف التصعيد؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
تحولت إلى قضية رأي عام.. غضب عارم في مصر بعد منع رجال يرتدون "الجلابية" من دخول السينما
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
08:30 GMT
29 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
09:03 GMT
27 د
روسيا والعالم
منتدى قازان " روسيا – العالم الإسلامي" تكامل اقتصادي في مواجهة الهيمنة الغربية
09:31 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
الحدث من سبوتنيك
10:00 GMT
63 د
مساحة حرة
تحولت إلى قضية رأي عام.. غضب عارم في مصر بعد منع رجال يرتدون "الجلابية" من دخول السينما
11:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
11:33 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
11:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
12:03 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
12:20 GMT
40 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
16:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
16:38 GMT
16 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260520/روسيا-والصين-تتفقان-على-تمديد-معاهدة-حسن-الجوار-والصداقة-والتعاون-1113563499.html
روسيا والصين تتفقان على تمديد معاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون بين البلدين
روسيا والصين تتفقان على تمديد معاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون بين البلدين
سبوتنيك عربي
اتفق الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والصيني شي جين بينغ، اليوم الأربعاء، على مواصلة تمديد معاهدة حسن الجوار والتعاون الودّي بين روسيا والصين. 20.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-20T05:55+0000
2026-05-20T05:55+0000
العالم
الصين
روسيا
روسيا والعالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/14/1113561321_0:72:2380:1411_1920x0_80_0_0_da984e96ee4aa1d6b5b32c3162335e27.jpg
وقال الزعيم الصيني خلال محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بكين: "لقد وافق الرئيس الروسي بوتين وأنا، بالإجماع، على تمديد معاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون بين بلدينا".وأضاف شي جين بينغ: "تدعم الصين تمديد معاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون بين الصين وروسيا، وستعمل مع روسيا على الحفاظ على روح هذه المعاهدة وتعزيز التعاون الإستراتيجي المتتالي بين الصين وروسيا بقوة".وأكد شي جين بينغ على القيمة المتزايدة لمعاهدة حسن الجوار بين الصين وروسيا، في سياق الوضع الدولي المتغيّر.وأشار الرئيس الروسي إلى أنه في السنوات الـ25، التي تلت توقيع المعاهدة الأساسية لحسن الجوار والصداقة والتعاون بين البلدين، توسّع التعاون الروسي الصيني بشكل كبير.وقال بوتين: "قبل 25 عامًا، وقّعت بلادنا معاهدة بشأن حسن الجوار والصداقة والتعاون. هذه الوثيقة الأساسية بين الدول تشكل الأساس لتطوير التعاون في جميع المجالات ولا تزال ذات أهمية بالغة".أفادت وكالة أنباء شينخوا في وقت سابق بأن الصين وروسيا اتفقتا على تمديد معاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون.تُعد "معاهدة حسن الجوار والتعاون الودي" (المعروفة أيضاً باسم معاهدة الصداقة) اتفاقية استراتيجية وُقعت في 16 يوليو 2001 بين الصين وروسيا. أُبرمت المعاهدة لمدة 20 عاماً، ثم تم تمديدها لتستمر في تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة والتعاون الوثيق بين البلدين. ووصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين، مساء أمس الثلاثاء، في زيارة رسمية تستغرق يومين، وأُقيم له حفل استقبال رسمي في مطار بكين، تضمن استعراضًا لحرس الشرف وعزفًا موسيقيًا.وستكون هذه الزيارة الـ15 لبوتين إلى بكين، فبالإضافة إلى العاصمة الصينية، زار الرئيس الروسي أيضاً شنغهاي، وشيان، وتشنغتشو، وهانغتشو، وشيامن، وتيانجين، وتشينغداو، وهاربين.
https://sarabic.ae/20260520/بوتين-روسيا-والصين-تسعيان-لبناء-نظام-عالمي-أكثر-عدلا-1113559857.html
https://sarabic.ae/20260519/بث-مباشر-الرئيس-الروسي-فلاديمير-بوتين-يصل-إلى-العاصمة-الصينية-بكين-1113544417.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/14/1113561321_202:0:2179:1483_1920x0_80_0_0_d3263174dedd4a9446af9e2306407685.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, الصين, روسيا, روسيا والعالم العربي
العالم, الصين, روسيا, روسيا والعالم العربي

روسيا والصين تتفقان على تمديد معاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون بين البلدين

05:55 GMT 20.05.2026
© POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2026
© POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
اتفق الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والصيني شي جين بينغ، اليوم الأربعاء، على مواصلة تمديد معاهدة حسن الجوار والتعاون الودّي بين روسيا والصين.
وقال الزعيم الصيني خلال محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بكين: "لقد وافق الرئيس الروسي بوتين وأنا، بالإجماع، على تمديد معاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون بين بلدينا".

وتابع: "يجب على الطرفين تنفيذ الاتفاقيات، التي توصلنا إليها مع الرئيس بوتين بشكل كامل، والاستفادة القصوى من الفرص التاريخية لتعزيز الأساس الذي وضعناه".

وأضاف شي جين بينغ: "تدعم الصين تمديد معاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون بين الصين وروسيا، وستعمل مع روسيا على الحفاظ على روح هذه المعاهدة وتعزيز التعاون الإستراتيجي المتتالي بين الصين وروسيا بقوة".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الصيني شي جين بينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2026
بوتين: روسيا والصين تسعيان لبناء نظام عالمي أكثر عدلا
04:36 GMT

وأوضح الرئيس الصيني أن توقيع معاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون قبل 25 عامًا مكّن العلاقات الصينية الروسية من تحقيق قفزة نوعية إلى الأمام.

وأكد شي جين بينغ على القيمة المتزايدة لمعاهدة حسن الجوار بين الصين وروسيا، في سياق الوضع الدولي المتغيّر.

وفي السياق ذاته، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أن العلاقات بين روسيا والصين، اختُبرت قوتها ومرونتها أكثر من مرة، وقال: "هدفنا هو رفاهية وازدهار الشعبين الروسي والصيني. هذه الأسس الراسخة سمحت لعلاقاتنا باجتياز اختبارات القوة والمرونة بنجاح في مناسبات عدة".

وأشار الرئيس الروسي إلى أنه في السنوات الـ25، التي تلت توقيع المعاهدة الأساسية لحسن الجوار والصداقة والتعاون بين البلدين، توسّع التعاون الروسي الصيني بشكل كبير.
وقال بوتين: "قبل 25 عامًا، وقّعت بلادنا معاهدة بشأن حسن الجوار والصداقة والتعاون. هذه الوثيقة الأساسية بين الدول تشكل الأساس لتطوير التعاون في جميع المجالات ولا تزال ذات أهمية بالغة".
أفادت وكالة أنباء شينخوا في وقت سابق بأن الصين وروسيا اتفقتا على تمديد معاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون.
تُعد "معاهدة حسن الجوار والتعاون الودي" (المعروفة أيضاً باسم معاهدة الصداقة) اتفاقية استراتيجية وُقعت في 16 يوليو 2001 بين الصين وروسيا. أُبرمت المعاهدة لمدة 20 عاماً، ثم تم تمديدها لتستمر في تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة والتعاون الوثيق بين البلدين.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصل إلى العاصمة الصينية بكين - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2026
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصل إلى العاصمة الصينية بكين
أمس, 15:23 GMT
ووصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين، مساء أمس الثلاثاء، في زيارة رسمية تستغرق يومين، وأُقيم له حفل استقبال رسمي في مطار بكين، تضمن استعراضًا لحرس الشرف وعزفًا موسيقيًا.
ومنذ عام 2000، زار بوتين الصين 20 مرة بصفته رئيسا لروسيا الاتحادية، بما في ذلك ثلاث زيارات دولة (في أعوام 2012 و2018 و2024) وثماني زيارات رسمية. وكانت أول زيارة رسمية له إلى جمهورية الصين الشعبية في 18-19 يوليو/ تموز عام 2000.
وستكون هذه الزيارة الـ15 لبوتين إلى بكين، فبالإضافة إلى العاصمة الصينية، زار الرئيس الروسي أيضاً شنغهاي، وشيان، وتشنغتشو، وهانغتشو، وشيامن، وتيانجين، وتشينغداو، وهاربين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала