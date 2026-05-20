روسيا والصين تتفقان على تمديد معاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون بين البلدين

سبوتنيك عربي

اتفق الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والصيني شي جين بينغ، اليوم الأربعاء، على مواصلة تمديد معاهدة حسن الجوار والتعاون الودّي بين روسيا والصين. 20.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-20T05:55+0000

وقال الزعيم الصيني خلال محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بكين: "لقد وافق الرئيس الروسي بوتين وأنا، بالإجماع، على تمديد معاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون بين بلدينا".وأضاف شي جين بينغ: "تدعم الصين تمديد معاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون بين الصين وروسيا، وستعمل مع روسيا على الحفاظ على روح هذه المعاهدة وتعزيز التعاون الإستراتيجي المتتالي بين الصين وروسيا بقوة".وأكد شي جين بينغ على القيمة المتزايدة لمعاهدة حسن الجوار بين الصين وروسيا، في سياق الوضع الدولي المتغيّر.وأشار الرئيس الروسي إلى أنه في السنوات الـ25، التي تلت توقيع المعاهدة الأساسية لحسن الجوار والصداقة والتعاون بين البلدين، توسّع التعاون الروسي الصيني بشكل كبير.وقال بوتين: "قبل 25 عامًا، وقّعت بلادنا معاهدة بشأن حسن الجوار والصداقة والتعاون. هذه الوثيقة الأساسية بين الدول تشكل الأساس لتطوير التعاون في جميع المجالات ولا تزال ذات أهمية بالغة".أفادت وكالة أنباء شينخوا في وقت سابق بأن الصين وروسيا اتفقتا على تمديد معاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون.تُعد "معاهدة حسن الجوار والتعاون الودي" (المعروفة أيضاً باسم معاهدة الصداقة) اتفاقية استراتيجية وُقعت في 16 يوليو 2001 بين الصين وروسيا. أُبرمت المعاهدة لمدة 20 عاماً، ثم تم تمديدها لتستمر في تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة والتعاون الوثيق بين البلدين. ووصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين، مساء أمس الثلاثاء، في زيارة رسمية تستغرق يومين، وأُقيم له حفل استقبال رسمي في مطار بكين، تضمن استعراضًا لحرس الشرف وعزفًا موسيقيًا.وستكون هذه الزيارة الـ15 لبوتين إلى بكين، فبالإضافة إلى العاصمة الصينية، زار الرئيس الروسي أيضاً شنغهاي، وشيان، وتشنغتشو، وهانغتشو، وشيامن، وتيانجين، وتشينغداو، وهاربين.

