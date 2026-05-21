الصين: مستعدون للعمل مع روسيا لتنفيذ الاتفاقيات التي توصل إليها رئيسا البلدين لتعزيز التعاون

سبوتنيك عربي

صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، غو جياكون، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، بأن "الصين مستعدة للعمل مع روسيا، لتنفيذ الاتفاقيات التي توصل إليها رئيسا...

2026-05-21T07:35+0000

وقال جياكون، معلقًا على نتائج زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى بكين: "الصين مستعدة للعمل مع روسيا لتنفيذ الاتفاقيات المهمة، التي توصل إليها الزعيمان، والاستفادة الكاملة من هذه الفرص التاريخية لتعزيز أسس الثقة المتبادلة بين البلدين وإثراء التعاون".وتابع: "ينبغي على روسيا والصين تعزيز الثقة السياسية المتبادلة وتقديم دعم إستراتيجي لبعضهما بعضا".وأردف جياكون: "في ظل التوجيه الإستراتيجي لرئيسي الدولتين، تتعاون الصين وروسيا تعاونًا وثيقًا في مختلف المجالات، بما في ذلك الطاقة".ومنذ عام 2000، زار بوتين الصين 20 مرة بصفته رئيسا لروسيا، بما في ذلك 3 زيارات دولة (في أعوام 2012 و2018 و2024) و8 زيارات رسمية. وكانت أول زيارة رسمية له إلى جمهورية الصين الشعبية في 18-19 يوليو/تموز عام 2000.لافروف: زيارة بوتين للصين مجرد حلقة واحدة من علاقاتنا التاريخية

