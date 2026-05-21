الصين: مستعدون للعمل مع روسيا لتنفيذ الاتفاقيات التي توصل إليها رئيسا البلدين لتعزيز التعاون
سبوتنيك عربي
2026-05-21T08:26+0000
وقال جياكون، معلقًا على نتائج زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى بكين: "الصين مستعدة للعمل مع روسيا لتنفيذ الاتفاقيات المهمة، التي توصل إليها الزعيمان، والاستفادة الكاملة من هذه الفرص التاريخية لتعزيز أسس الثقة المتبادلة بين البلدين وإثراء التعاون".وتابع: "ينبغي على روسيا والصين تعزيز الثقة السياسية المتبادلة وتقديم دعم إستراتيجي لبعضهما بعضا".وأردف جياكون: "في ظل التوجيه الإستراتيجي لرئيسي الدولتين، تتعاون الصين وروسيا تعاونًا وثيقًا في مختلف المجالات، بما في ذلك الطاقة".ومنذ عام 2000، زار بوتين الصين 20 مرة بصفته رئيسا لروسيا، بما في ذلك 3 زيارات دولة (في أعوام 2012 و2018 و2024) و8 زيارات رسمية. وكانت أول زيارة رسمية له إلى جمهورية الصين الشعبية في 18-19 يوليو/تموز عام 2000.
07:35 GMT 21.05.2026 (تم التحديث: 08:26 GMT 21.05.2026)
صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، غو جياكون، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، بأن "الصين مستعدة للعمل مع روسيا، لتنفيذ الاتفاقيات التي توصل إليها رئيسا البلدين، لتعزيز التعاون الثنائي بينهما".
وقال جياكون، معلقًا على نتائج زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى بكين: "الصين مستعدة للعمل مع روسيا لتنفيذ الاتفاقيات المهمة، التي توصل إليها الزعيمان، والاستفادة الكاملة من هذه الفرص التاريخية لتعزيز أسس الثقة المتبادلة بين البلدين وإثراء التعاون".
وأضاف: "في ظل القيادة الإستراتيجية المشتركة لرئيسي الدولتين، دخلت العلاقات الصينية الروسية مرحلة جديدة. يجب على البلدين الالتزام بنهج التنمية السلمية والتعاون المتبادل المنفعة لتعزيز جودة العلاقات الصينية الروسية".
وتابع: "ينبغي على روسيا والصين تعزيز الثقة السياسية المتبادلة وتقديم دعم إستراتيجي لبعضهما بعضا".
وأردف جياكون: "في ظل التوجيه الإستراتيجي لرئيسي الدولتين، تتعاون الصين وروسيا تعاونًا وثيقًا في مختلف المجالات، بما في ذلك الطاقة".
وأكد أن "الصين مستعدة لمواصلة التعاون مع روسيا على أساس مبادئ الاحترام والمنفعة المتبادلة، وتعميق التعاون العملي بين البلدين بشكل مستمر".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وصل إلى الصين مساء أول أمس الثلاثاء، في زيارة رسمية تستغرق يومين، وأُقيم له حفل استقبال رسمي في مطار بكين، تضمن استعراضًا لحرس الشرف وعزفًا موسيقيًا.
ومنذ عام 2000، زار بوتين الصين 20 مرة بصفته رئيسا لروسيا، بما في ذلك 3 زيارات دولة (في أعوام 2012 و2018 و2024) و8 زيارات رسمية. وكانت أول زيارة رسمية له إلى جمهورية الصين الشعبية في 18-19 يوليو/تموز عام 2000.