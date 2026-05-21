الصين: مستعدون للعمل مع روسيا لتنفيذ الاتفاقيات التي توصل إليها رئيسا البلدين لتعزيز التعاون

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
08:30 GMT
29 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
09:03 GMT
27 د
روسيا والعالم
منتدى قازان " روسيا – العالم الإسلامي" تكامل اقتصادي في مواجهة الهيمنة الغربية
09:31 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
قرى جنوب لبنان بين التدمير الشامل واستحالة العودة وتشغيل مطار القليعات شمالي لبنان إلى الواجهة .... ماذا عن ابرز الخطط والحلول؟
10:00 GMT
63 د
مساحة حرة
تحولت إلى قضية رأي عام.. غضب عارم في مصر بعد منع رجال يرتدون "الجلابية" من دخول السينما
11:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
11:33 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
11:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
12:03 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
12:20 GMT
40 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
16:38 GMT
16 د
بلا قيود
خبراء يوضحون هدف إعلان موسكو وبكين لإقامة عالم متعدد الأقطاب
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مطالب أممية بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون
18:00 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
"سوبر نينيو" خارق يمثل تهديدا وشيكا للأرض
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
08:29 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
"الكلب الميكانيكي" القديم وملحمة الحيوانات المنوية
09:17 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
الحدث من سبوتنيك
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
مصر تطلق مشروع "الدلتا الجديدة" بتكلفة 15 مليار دولار
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
11:49 GMT
10 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:03 GMT
29 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
16:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
16:31 GMT
22 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
أمساليوم
بث مباشر
الصين: مستعدون للعمل مع روسيا لتنفيذ الاتفاقيات التي توصل إليها رئيسا البلدين لتعزيز التعاون
سبوتنيك عربي
صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، غو جياكون، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، بأن "الصين مستعدة للعمل مع روسيا، لتنفيذ الاتفاقيات التي توصل إليها رئيسا... 21.05.2026, سبوتنيك عربي
الصين: مستعدون للعمل مع روسيا لتنفيذ الاتفاقيات التي توصل إليها رئيسا البلدين لتعزيز التعاون

07:35 GMT 21.05.2026 (تم التحديث: 08:26 GMT 21.05.2026)
© AP Photo / Ng Han Guanمقر وزارة الخارجية الصينية، بكين
مقر وزارة الخارجية الصينية، بكين - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2026
صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، غو جياكون، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، بأن "الصين مستعدة للعمل مع روسيا، لتنفيذ الاتفاقيات التي توصل إليها رئيسا البلدين، لتعزيز التعاون الثنائي بينهما".
وقال جياكون، معلقًا على نتائج زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى بكين: "الصين مستعدة للعمل مع روسيا لتنفيذ الاتفاقيات المهمة، التي توصل إليها الزعيمان، والاستفادة الكاملة من هذه الفرص التاريخية لتعزيز أسس الثقة المتبادلة بين البلدين وإثراء التعاون".

وأضاف: "في ظل القيادة الإستراتيجية المشتركة لرئيسي الدولتين، دخلت العلاقات الصينية الروسية مرحلة جديدة. يجب على البلدين الالتزام بنهج التنمية السلمية والتعاون المتبادل المنفعة لتعزيز جودة العلاقات الصينية الروسية".

وتابع: "ينبغي على روسيا والصين تعزيز الثقة السياسية المتبادلة وتقديم دعم إستراتيجي لبعضهما بعضا".
نوفاك: روسيا والصين توصلتا إلى اتفاقيات لتسريع تنفيذ مشروع "قوة سيبيريا 2"
أمس, 16:37 GMT
وأردف جياكون: "في ظل التوجيه الإستراتيجي لرئيسي الدولتين، تتعاون الصين وروسيا تعاونًا وثيقًا في مختلف المجالات، بما في ذلك الطاقة".
وأكد أن "الصين مستعدة لمواصلة التعاون مع روسيا على أساس مبادئ الاحترام والمنفعة المتبادلة، وتعميق التعاون العملي بين البلدين بشكل مستمر".
الكرملين: روسيا والصين توصلتا إلى تفاهم بشأن المعايير الرئيسية لمشروع "قوة سيبيريا -2"
أمس, 08:03 GMT

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وصل إلى الصين مساء أول أمس الثلاثاء، في زيارة رسمية تستغرق يومين، وأُقيم له حفل استقبال رسمي في مطار بكين، تضمن استعراضًا لحرس الشرف وعزفًا موسيقيًا.

ومنذ عام 2000، زار بوتين الصين 20 مرة بصفته رئيسا لروسيا، بما في ذلك 3 زيارات دولة (في أعوام 2012 و2018 و2024) و8 زيارات رسمية. وكانت أول زيارة رسمية له إلى جمهورية الصين الشعبية في 18-19 يوليو/تموز عام 2000.
لافروف: زيارة بوتين للصين مجرد حلقة واحدة من علاقاتنا التاريخية
