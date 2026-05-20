لافروف: زيارة بوتين للصين مجرد حلقة واحدة من علاقاتنا التاريخية

صرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، خلال إحاطة صحفية مع "مجموعة شنغهاي الإعلامية"، بأن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين، "مجرد...

2026-05-20T17:35+0000

وردًا منه على سؤال حول أهمية هذا الزيارة بالنسبة لتنمية روسيا في الشرق الأقصى وللتنمية الصناعية والتكنولوجية، قال لافروف: "هذه الزيارة، على الرغم من أهميتها، هي زيارة احتفالية، إنها مخصصة للذكرى الخامسة والعشرين لمعاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون المهمة بين الصين وروسيا، لكن هذه مجرد حلقة واحدة في علاقاتنا".وأضاف لافروف: "نعمل حاليًا على تعزيز تحالفنا التكنولوجي بنشاط. تمتلك الصين تقنيات تساعد روسيا الاتحادية على تجاوز الحواجز المصطنعة وغير القانونية التي وضعها الغرب، ونسلك المسار ذاته لضمان استقلالنا وسيادتنا التكنولوجية".وأشار إلى أنه "وكما تُظهر الأحداث الأخيرة، حيث يكشف الغرب عن جوهر سياسته دون أي تستر، يجب على كل من الصين وروسيا الاعتماد بشكل أساسي على نقاط قوتهما وعلى تضامننا الأخوي. لذا، ثمة مصلحة مشتركة هنا، فصناعة السيارات الألمانية تعاني حاليًا من أزمة عميقة، بينما أصبحت السيارات الصينية الأكثر رواجًا في روسيا، وهذا دليل على أن المكان المقدّس لا يرضى بالفراغ".وإجابة عن سؤال حول أن العالم يدخل حقبة تغيير، وتسارع وتيرة تشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب، وكيف أن منظمة "شنغهاي للتعاون" تعمل بكفاءة عالية، حيث تؤدي روسيا والصين دورًا مهمًا، وحول كيف أن روسيا والصين تنظران إلى مستقبل العلاقات الدولية الحديثة وكيف ستوجهان الدول الأخرى، قال لافروف: وأضاف وزير الخارجية الروسي: "كانت روسيا والصين، بعد الحرب العالمية الثانية بالفعل مركزين لعالم جديد، تأسس على مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وهذه مبادئ صحيحة وسليمة، وهي ما تزال تحتفظ بقوتها وفعاليتها، رغم أن الغرب لم يلتزم بها قط، ولم يحترم مبادئ المساواة السيادية بين الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، لكن كل هذه المُثُل العليا مُكرَّسة ومُرسَّخة في ميثاق الأمم المتحدة. ونحن نعارض بشكل قاطع أي محاولة لمراجعتها أو تحريفها أو تكييفها لتخدم المغامرات المناسبة لزملائنا الغربيين".وأردف: "تشهد الاقتصادات العالمية اليوم إعادة توزيع للقوى، وهذه العملية لا تزال مستمرة، ونحن على قناعة تامة بأن هذا التوازن الجديد للقوى يجب أن ينعكس أيضًا في الهياكل والمؤسسات التي بقيت منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. ومن بين هذه الهياكل، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي يحتاج إلى إصلاح من خلال توسيع تمثيل دول آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، وكذلك مؤسسات "بريتون وودز" (صندوق النقد الدولي والبنك الدولي)، حيث لا يتناسب عدد الأصوات الممنوحة لدول "بريكس" على الإطلاق مع وزنها الحقيقي في الاقتصاد العالمي، لكن الغرب يقاوم بكل السبل إرساء العدالة في هذا المجال".وأوضح لافروف أن "المنظمات التي ذكرتموها (مجموعة بريكس، ومنظمة شنغهاي للتعاون، والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، ورابطة دول جنوب شرق آسيا، والاتحاد الأفريقي، ومجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي) هي أيضًا مراكز متعددة الأطراف لتشكيل اقتصاد عالمي جديد، تعمل على تطوير قدراتها والابتعاد تدريجيًا عن اعتمادها على الدولار كعملة احتياطية عالمية".وأضاف: "ومن الجدير بالذكر أن روسيا والصين تتبادلان التجارة بالكامل بالروبل واليوان، ونلاحظ اتجاهات مماثلة في أمريكا اللاتينية، وفي علاقاتنا مع دول أخرى في القارة الأوراسية، وفي دول رابطة دول جنوب شرق آسيا ومنظمة "شنغهاي للتعاون".واستطرد: "ما نشهده حاليًا في صورة عقوبات، ومصادرة لسيادة دول أو محاولات غزو، إن صح التعبير، هو في المقام الأول منافسة غير عادلة وغير نزيهة. يستخدم الغرب هذه الأساليب غير العادلة في مجالات عديدة- الاقتصاد والتكنولوجيا والتجارة والرياضة، حيث يُمنع رياضيون من دولة ما فجأة من المشاركة في المسابقات العالمية. هذا أمر بالغ الخطورة. إن الخوف من المنافسة، الذي يعكس شعور الغرب بتراجع نفوذه على الأحداث العالمية، هو ما نشهده الآن أيضًا".وقال لافروف: "نحن مثل الصين، لا نتمنى الأذى لأحد، ولا نريد معاقبة أحد، فضلًا عن خوض حرب مع أي طرف. لكننا سندافع بحزم عن مصالحنا وحقوقنا المشروعة، كما تفعل روسيا الاتحادية حاليًا. موقف الصين من تايوان واضح تمامًا، وقد أُعيد تأكيده، على حد علمي، خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأخيرة ومحادثاته مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، في بكين".وحول العملية العسكرية الخاصة، وقيام القوات المسلحة الأوكرانية بشن هجمات إرهابية واسعة النطاق على الأراضي الروسية، وما إذا كانت الأهداف الإستراتيجية تحققت بالفعل في هذه العملية الروسية، وما هي الشروط التي ينبغي أن تتوفر في ظل الظروف السياسية المواتية لإنهاء الصراع الأوكراني، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف:وذكر لافروف أن "المهمة الثانية هي منع أوكرانيا، التي سقطت تحت الحكم النازي نتيجة انقلاب فبراير 2014، من أن تصبح تهديدًا دائمًا على حدودها مع روسيا".وأوضح: "احتفلنا في الآونة الأخيرة بيوم الأقليات الأصلية في روسيا، حيث ألقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كلمة أمام ممثلي الكيانات الصغيرة. تخيلوا فقط أنهم في ذلك الجزء من مساحتنا الجيوسياسية، الذي كان دائمًا جزءًا من الإمبراطورية الروسية والاتحاد السوفييتي، ووجد نفسه فجأة خارج حدودنا، قرروا إنشاء قواعد عسكرية هناك، وتزويد أوكرانيا، التي برزت بعد انقلاب 2014، بأسلحة حديثة، وتحريضها بشكل مباشر ضد روسيا".وأكد: "مهمتنا هي منع عسكرة أوكرانيا ونازيتها. يجب علينا منع أي تهديدات لروسيا الاتحادية تنطلق من أراضيها (أوكرانيا). لقد اعترفنا بأوكرانيا كدولة غير نووية وغير منحازة ومحايدة. لذلك، عندما يتم الآن ضمها إلى حلف الناتو، لم نعترف بها".وأشار لافروف إلى أن "أمريكا في عهد دونالد ترامب، هي الدولة الوحيدة التي أدركت قيادتها ضرورة معالجة الأسباب الجذرية - عدم الانضمام (أوكرانيا) إلى الحلف والاعتراف بالواقع على الأرض الناتج عن الاستفتاءات، التي أجريت ردًا على الانقلاب. لقد وافقنا على هذا النهج".

