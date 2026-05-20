الكرملين: روسيا والصين توصلتا إلى تفاهم بشأن المعايير الرئيسية لمشروع "قوة سيبيريا -2"

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
08:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
تيتيه تبدي تفاؤلاً بتلبية الحوار المهيكل لتطلعات الليبيين وتبديد المخاوف السياسية
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
الحدث من سبوتنيك
زيارة بوتين إلى الصين تخطف أنظار العالم... وفي الشرق الأوسط: سكك الحد بين شمال لبنان وسورية، فهل يبصر المشروع النور؟
10:00 GMT
63 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
11:03 GMT
27 د
روسيا والعالم
منتدى قازان " روسيا – العالم الإسلامي" تكامل اقتصادي في مواجهة الهيمنة الغربية
11:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
أي ضربة جديدة لـ"داعش" في إفريقيا يمثل مقتل المينوكي؟ يجيب خبير
12:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:03 GMT
27 د
مساحة حرة
نقلة جديدة في شوارع مصر.. الحكومة تبدأ عصر السيارات الكهربائية
16:31 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: عالم متعدد الأقطاب يجمع روسيا والصين
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
استهداف السعودية من الأراضي العراقية يثير القلق… من يقف خلف التصعيد؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
تحولت إلى قضية رأي عام.. غضب عارم في مصر بعد منع رجال يرتدون "الجلابية" من دخول السينما
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
08:30 GMT
29 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
09:03 GMT
27 د
روسيا والعالم
منتدى قازان " روسيا – العالم الإسلامي" تكامل اقتصادي في مواجهة الهيمنة الغربية
09:31 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
قرى جنوب لبنان بين التدمير الشامل واستحالة العودة وتشغيل مطار القليعات شمالي لبنان إلى الواجهة .... ماذا عن ابرز الخطط والحلول؟
10:00 GMT
63 د
مساحة حرة
تحولت إلى قضية رأي عام.. غضب عارم في مصر بعد منع رجال يرتدون "الجلابية" من دخول السينما
11:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
11:33 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
11:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
12:03 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
12:20 GMT
40 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
16:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
16:38 GMT
16 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260520/الكرملين-روسيا-والصين-توصلتا-إلى-تفاهم-بشأن-المعايير-الرئيسية-لمشروع-قوة-سيبيريا--2-1113567780.html
الكرملين: روسيا والصين توصلتا إلى تفاهم بشأن المعايير الرئيسية لمشروع "قوة سيبيريا -2"
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن موسكو وبكين "توصلتا بشكل عام إلى تفاهم حول المعايير الرئيسية لمشروع خط أنابيب الغاز "قوة... 20.05.2026, سبوتنيك عربي
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الصين
الرئيس الصيني شي جين بينغ
فلاديمير بوتين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/02/1104404419_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_fa854ce48c3ae4804ea0d7ef09683f79.jpg
وقال بيسكوف، للصحفيين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أشار خلال مباحثات اليوم الأربعاء، مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، في العاصمة بكين، إلى وجود تفاهم بشأن المسار وآلية تنفيذ المشروع، مضيفًا أن "بعض التفاصيل الفنية ما تزال بحاجة إلى اتفاق نهائي، لكن التفاهم العام قائم بالفعل".وفي الوقت ذاته، أوضح المتحدث باسم الكرملين أنه "لا يوجد حتى الآن جدول زمني واضح لتنفيذ مشروع "قوة سيبيريا -2".ويُعدّ المشروع أحد أبرز مشاريع الطاقة الإستراتيجية بين روسيا والصين، إذ يهدف إلى تعزيز صادرات الغاز الروسي إلى السوق الصينية عبر مسار جديد يربط حقول الغاز الروسية بالأراضي الصينية.ومنذ عام 2000، زار بوتين الصين 20 مرة بصفته رئيسا لروسيا، بما في ذلك ثلاث زيارات دولة (في أعوام 2012 و2018 و2024) وثماني زيارات رسمية. وكانت أول زيارة رسمية له إلى جمهورية الصين الشعبية في 18-19 يوليو/تموز عام 2000.وستكون هذه الزيارة الخامسة عشرة لبوتين إلى بكين، فبالإضافة إلى العاصمة الصينية، زار الرئيس الروسي أيضاً شنغهاي وشيان وتشنغتشو وهانغتشو وشيامن وتيانجين وتشينغداو وهاربين.
الصين
سبوتنيك عربي
08:03 GMT 20.05.2026
© Sputnik . Alexey Nikolskiy / الانتقال إلى بنك الصورخط أنابيب الغاز الرئيسي "قوة سيبيريا"
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن موسكو وبكين "توصلتا بشكل عام إلى تفاهم حول المعايير الرئيسية لمشروع خط أنابيب الغاز "قوة سيبيريا -2".
وقال بيسكوف، للصحفيين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أشار خلال مباحثات اليوم الأربعاء، مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، في العاصمة بكين، إلى وجود تفاهم بشأن المسار وآلية تنفيذ المشروع، مضيفًا أن "بعض التفاصيل الفنية ما تزال بحاجة إلى اتفاق نهائي، لكن التفاهم العام قائم بالفعل".
وفي الوقت ذاته، أوضح المتحدث باسم الكرملين أنه "لا يوجد حتى الآن جدول زمني واضح لتنفيذ مشروع "قوة سيبيريا -2".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ، يعقدان مؤتمرًا صحفيًا بعد مراسم توقيع الوثائق المشتركة الثنائية عقب المحادثات في بكيين - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2026
بوتين: العلاقات بين روسيا والصين وصلت إلى مستوى غير مسبوق وتشهد مسارا مستمرا من التطور
06:43 GMT
ويُعدّ المشروع أحد أبرز مشاريع الطاقة الإستراتيجية بين روسيا والصين، إذ يهدف إلى تعزيز صادرات الغاز الروسي إلى السوق الصينية عبر مسار جديد يربط حقول الغاز الروسية بالأراضي الصينية.

ووصل الرئيس الروسي إلى الصين، مساء أمس الثلاثاء، في زيارة رسمية تستغرق يومين، وأقيم له حفل استقبال رسمي في مطار بكين، تضمن استعراضاً لحرس الشرف وعزفاً موسيقياً.

ومنذ عام 2000، زار بوتين الصين 20 مرة بصفته رئيسا لروسيا، بما في ذلك ثلاث زيارات دولة (في أعوام 2012 و2018 و2024) وثماني زيارات رسمية. وكانت أول زيارة رسمية له إلى جمهورية الصين الشعبية في 18-19 يوليو/تموز عام 2000.
وستكون هذه الزيارة الخامسة عشرة لبوتين إلى بكين، فبالإضافة إلى العاصمة الصينية، زار الرئيس الروسي أيضاً شنغهاي وشيان وتشنغتشو وهانغتشو وشيامن وتيانجين وتشينغداو وهاربين.
