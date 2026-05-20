الكرملين: روسيا والصين توصلتا إلى تفاهم بشأن المعايير الرئيسية لمشروع "قوة سيبيريا -2"
20.05.2026, سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن موسكو وبكين "توصلتا بشكل عام إلى تفاهم حول المعايير الرئيسية لمشروع خط أنابيب الغاز "قوة سيبيريا -2".
وقال بيسكوف، للصحفيين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أشار خلال مباحثات اليوم الأربعاء، مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، في العاصمة بكين، إلى وجود تفاهم بشأن المسار وآلية تنفيذ المشروع، مضيفًا أن "بعض التفاصيل الفنية ما تزال بحاجة إلى اتفاق نهائي، لكن التفاهم العام قائم بالفعل".
وفي الوقت ذاته، أوضح المتحدث باسم الكرملين أنه "لا يوجد حتى الآن جدول زمني واضح لتنفيذ مشروع "قوة سيبيريا -2".
ويُعدّ المشروع أحد أبرز مشاريع الطاقة الإستراتيجية بين روسيا والصين، إذ يهدف إلى تعزيز صادرات الغاز الروسي إلى السوق الصينية عبر مسار جديد يربط حقول الغاز الروسية بالأراضي الصينية.
ووصل الرئيس الروسي إلى الصين، مساء أمس الثلاثاء، في زيارة رسمية تستغرق يومين، وأقيم له حفل استقبال رسمي في مطار بكين، تضمن استعراضاً لحرس الشرف وعزفاً موسيقياً.
ومنذ عام 2000، زار بوتين الصين 20 مرة بصفته رئيسا لروسيا، بما في ذلك ثلاث زيارات دولة (في أعوام 2012 و2018 و2024) وثماني زيارات رسمية. وكانت أول زيارة رسمية له إلى جمهورية الصين الشعبية في 18-19 يوليو/تموز عام 2000.
وستكون هذه الزيارة الخامسة عشرة لبوتين إلى بكين، فبالإضافة إلى العاصمة الصينية، زار الرئيس الروسي أيضاً شنغهاي وشيان وتشنغتشو وهانغتشو وشيامن وتيانجين وتشينغداو وهاربين.