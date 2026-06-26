https://sarabic.ae/20260626/الطيران-الروسي-يدمر-نقاطا-عسكرية-أوكرانية-في-دونيتسك-باستخدام-قنابل-فاب--1500--وزارة-الدفاع-1114737533.html
الطيران الروسي يدمر نقاطا عسكرية أوكرانية في دونيتسك باستخدام قنابل "فاب- 1500"- وزارة الدفاع
الطيران الروسي يدمر نقاطا عسكرية أوكرانية في دونيتسك باستخدام قنابل "فاب- 1500"- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، تنفيذ سلاح الجو الروسي ضربة باستخدام ثلاث قنابل انزلاقية من طراز "فاب-1500"، على نقاط انتشار مؤقتة للقوات الأوكرانية... 26.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-26T13:30+0000
2026-06-26T13:30+0000
2026-06-26T14:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري
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وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "رصدت وحدات الاستطلاع التابعة للقوات المسلحة الروسية مواقع انتشار مؤقتة لوحدات من اللواء 81 المحمول جواً التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في محطة سلافيانسك الحرارية بالقرب من نيكولاييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية". وأشارت الوزارة إلى أن القيادة قررت تدمير الأهداف المرصودة بغارات جوية.وأضافت: "نفذت طواقم القوات الجوية الروسية غارة جوية بثلاث قنابل من طراز فاب - 1500 مزودة بمنظومات التتبع عالية الدقة، ضد مواقع انتشار العدو المؤقتة، وسجلت أنظمة المراقبة الآنية للأهداف إصابات مباشرة على الأهداف المحددة".كما نشرت الوزارة مقطع فيديو للغارات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.ضربات روسية تدمر مراكز قيادة عسكرية أوكرانية وتحيد نحو 50 عنصرا في دونيتسك.. فيديو
https://sarabic.ae/20260625/القوات-الروسية-تدمر-معبرا-استراتيجيا-لقوات-كييف-فوق-نهر-سيفيرسكي-دونيتس-فيديو-1114687891.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
الطيران الروسي يدمر نقاطا عسكرية أوكرانية في دونيتسك باستخدام قنابل "فاب- 1500"- وزارة الدفاع
13:30 GMT 26.06.2026 (تم التحديث: 14:11 GMT 26.06.2026)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، تنفيذ سلاح الجو الروسي ضربة باستخدام ثلاث قنابل انزلاقية من طراز "فاب-1500"، على نقاط انتشار مؤقتة للقوات الأوكرانية في محطة سلافيانسك الحرارية للطاقة بالقرب من نيكولاييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "رصدت وحدات الاستطلاع التابعة للقوات المسلحة الروسية مواقع انتشار مؤقتة لوحدات من اللواء 81 المحمول جواً التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في محطة سلافيانسك الحرارية بالقرب من نيكولاييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية". وأشارت الوزارة إلى أن القيادة قررت تدمير الأهداف المرصودة بغارات جوية.
وأضافت: "نفذت طواقم القوات الجوية الروسية غارة جوية بثلاث قنابل من طراز فاب - 1500 مزودة بمنظومات التتبع عالية الدقة، ضد مواقع انتشار العدو المؤقتة، وسجلت أنظمة المراقبة الآنية للأهداف إصابات مباشرة على الأهداف المحددة".
كما نشرت الوزارة مقطع فيديو للغارات.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.