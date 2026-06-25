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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260625/القوات-الروسية-تدمر-معبرا-استراتيجيا-لقوات-كييف-فوق-نهر-سيفيرسكي-دونيتس-فيديو-1114687891.html
القوات الروسية تدمر معبرا استراتيجيا لقوات كييف فوق نهر سيفيرسكي-دونيتس... فيديو
القوات الروسية تدمر معبرا استراتيجيا لقوات كييف فوق نهر سيفيرسكي-دونيتس... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات المسلحة الروسية دمرت معبرًا فوق نهر سيفيرسكي دونيتس قرب بلدة ماياكي بضربة جوية بقنابل طراز "فاب-1500". 25.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-25T13:23+0000
2026-06-25T13:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وجاء في تقرير الوزارة اليومي حول سير العملية العسكرية الخاصة: "تم تنفيذ غارة جوية باستخدام قنابل "فاب-1500" على معبر ترابي فوق نهر سيفيرسكي دونيتس، قرب بلدة ماياكي (في جمهورية دونيتسك الشعبية)، وتم تدمير الأهداف".أفادت وزارة الدفاع الروسية، عبر بيان لها اليوم الخميس، بأن القوات المسلحة الروسية تقدّمت على محور كونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وسيطرت على 127 مبنى.وجاء في البيان: "في بلدة كونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، نفذت وحدات الهجوم التابعة لقوات مجموعة "الجنوب" الروسية، عمليات هجومية نشطة في جميع الاتجاهات. وتتواصل عمليات التطهير والتدمير لمجموعات العدو المتفرقة في الجزء الجنوبي الغربي من البلدة. وتم تحرير 127 مبنى خلال 24 ساعة. كما تم تحييد ما يصل إلى 90 جنديًا من القوات المسلحة الأوكرانية، ومدفع، و18 مركبة، و20 نظامًا آليًا أرضيًا".وأضاف: "حسّنت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية مواقعها على طول خط الجبهة، ودحرت تشكيلات من 4 ألوية ميكانيكية، محمولة جوًا وهجومية وهجومية جبلية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى لواء دفاع إقليمي، في مناطق بلدات سلافيانسك، وكراماتورسك، ودروجكوفكا، ونيكولايفكا، وبيسكونوفكا، ومالينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20260625/القوات-الروسية-تتقدم-على-محور-كونستانتينوفكا-في-دونيتسك-وتسيطر-على-127-مبنى--وزارة-الدفاع--1114685207.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

القوات الروسية تدمر معبرا استراتيجيا لقوات كييف فوق نهر سيفيرسكي-دونيتس... فيديو

13:23 GMT 25.06.2026 (تم التحديث: 13:25 GMT 25.06.2026)
© Photo / Russian Ministry of Defenseالجيش الروسية يدمر جسر الإمداد للقوات الأوكرانية بقنابل "فاب-500"
الجيش الروسية يدمر جسر الإمداد للقوات الأوكرانية بقنابل فاب-500 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2026
© Photo / Russian Ministry of Defense
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات المسلحة الروسية دمرت معبرًا فوق نهر سيفيرسكي دونيتس قرب بلدة ماياكي بضربة جوية بقنابل طراز "فاب-1500".
وجاء في تقرير الوزارة اليومي حول سير العملية العسكرية الخاصة: "تم تنفيذ غارة جوية باستخدام قنابل "فاب-1500" على معبر ترابي فوق نهر سيفيرسكي دونيتس، قرب بلدة ماياكي (في جمهورية دونيتسك الشعبية)، وتم تدمير الأهداف".
أفادت وزارة الدفاع الروسية، عبر بيان لها اليوم الخميس، بأن القوات المسلحة الروسية تقدّمت على محور كونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وسيطرت على 127 مبنى.
وجاء في البيان: "في بلدة كونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، نفذت وحدات الهجوم التابعة لقوات مجموعة "الجنوب" الروسية، عمليات هجومية نشطة في جميع الاتجاهات. وتتواصل عمليات التطهير والتدمير لمجموعات العدو المتفرقة في الجزء الجنوبي الغربي من البلدة. وتم تحرير 127 مبنى خلال 24 ساعة. كما تم تحييد ما يصل إلى 90 جنديًا من القوات المسلحة الأوكرانية، ومدفع، و18 مركبة، و20 نظامًا آليًا أرضيًا".
عسكريون روس في منطقة عمليات القوات الخاصة الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تتقدم على محور كونستانتينوفكا في دونيتسك وتسيطر على 127 مبنى- وزارة الدفاع
10:33 GMT
وأضاف: "حسّنت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية مواقعها على طول خط الجبهة، ودحرت تشكيلات من 4 ألوية ميكانيكية، محمولة جوًا وهجومية وهجومية جبلية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى لواء دفاع إقليمي، في مناطق بلدات سلافيانسك، وكراماتورسك، ودروجكوفكا، ونيكولايفكا، وبيسكونوفكا، ومالينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وتهدف العملية العسكرية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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