https://sarabic.ae/20260625/القوات-الروسية-تدمر-معبرا-استراتيجيا-لقوات-كييف-فوق-نهر-سيفيرسكي-دونيتس-فيديو-1114687891.html

القوات الروسية تدمر معبرا استراتيجيا لقوات كييف فوق نهر سيفيرسكي-دونيتس... فيديو

القوات الروسية تدمر معبرا استراتيجيا لقوات كييف فوق نهر سيفيرسكي-دونيتس... فيديو

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات المسلحة الروسية دمرت معبرًا فوق نهر سيفيرسكي دونيتس قرب بلدة ماياكي بضربة جوية بقنابل طراز "فاب-1500". 25.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-25T13:23+0000

2026-06-25T13:23+0000

2026-06-25T13:25+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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وجاء في تقرير الوزارة اليومي حول سير العملية العسكرية الخاصة: "تم تنفيذ غارة جوية باستخدام قنابل "فاب-1500" على معبر ترابي فوق نهر سيفيرسكي دونيتس، قرب بلدة ماياكي (في جمهورية دونيتسك الشعبية)، وتم تدمير الأهداف".أفادت وزارة الدفاع الروسية، عبر بيان لها اليوم الخميس، بأن القوات المسلحة الروسية تقدّمت على محور كونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وسيطرت على 127 مبنى.وجاء في البيان: "في بلدة كونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، نفذت وحدات الهجوم التابعة لقوات مجموعة "الجنوب" الروسية، عمليات هجومية نشطة في جميع الاتجاهات. وتتواصل عمليات التطهير والتدمير لمجموعات العدو المتفرقة في الجزء الجنوبي الغربي من البلدة. وتم تحرير 127 مبنى خلال 24 ساعة. كما تم تحييد ما يصل إلى 90 جنديًا من القوات المسلحة الأوكرانية، ومدفع، و18 مركبة، و20 نظامًا آليًا أرضيًا".وأضاف: "حسّنت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية مواقعها على طول خط الجبهة، ودحرت تشكيلات من 4 ألوية ميكانيكية، محمولة جوًا وهجومية وهجومية جبلية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى لواء دفاع إقليمي، في مناطق بلدات سلافيانسك، وكراماتورسك، ودروجكوفكا، ونيكولايفكا، وبيسكونوفكا، ومالينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20260625/القوات-الروسية-تتقدم-على-محور-كونستانتينوفكا-في-دونيتسك-وتسيطر-على-127-مبنى--وزارة-الدفاع--1114685207.html

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روسيا, رصد عسكري