https://sarabic.ae/20260623/موسكو-الاتحاد-الأوروبي-لا-يخفي-دوره-في-الصراع-الأوكراني-1114611735.html
موسكو: الاتحاد الأوروبي لا يخفي دوره في الصراع الأوكراني
موسكو: الاتحاد الأوروبي لا يخفي دوره في الصراع الأوكراني
سبوتنيك عربي
أكدت نائبة المندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، آنا يفستيغنييفا، أن الاتحاد الأوروبي لم يعد يخفي دوره في الصراع في أوكرانيا. 23.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-23T06:17+0000
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أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا
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وقالت خلال اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: "اليوم، لم يعد الاتحاد الأوروبي يخفي حقيقة أنه طرف في الصراع، ويتحمل العبء الأكبر من التمويل والدعم العسكري التقني لنظام زيلينسكي".وتابعت: "لا تُشترى الطائرات المسيّرة من أجل التنمية الاقتصادية، ولا لإعادة تأهيل البنية التحتية، ولا لأغراض إنسانية، بل لقتل المدنيين الروس واستمرار الأعمال العدائية. أناشد الأعضاء الأوروبيين في مجلس الأمن - وبعد هذا، هل تعتقدون أن لديكم الحق الأخلاقي في الحديث عن السلام وادعاء دور الوسيط في حل النزاع؟".أكدت روسيا مراراً وتكراراً أنها مستعدة للسعي إلى حل تفاوضي للأزمة الأوكرانية، استناداً إلى التفاهمات التي توصل إليها الرئيسان الروسي والأمريكي فلاديمير بوتين ودونالد ترامب في قمة ألاسكا، بما في ذلك معالجة الأسباب الجذرية للصراع في شكل تهديدات للأمن القومي الروسي.موسكو: عسكرة الاتحاد الأوروبي تحوله إلى عدو جيوسياسي لروسيامؤرخة أوكرانية: حان الوقت لكي تتوقف أوروبا عن تأجيج هيستيريا زيلينسكي
https://sarabic.ae/20260623/موسكو-خطط-ألمانيا-لإنشاء-الجيش-الرائد-في-أوروبا-تنم-عن-نزعة-انتقامية-1114610849.html
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أخبار الاتحاد الأوروبي, روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي, روسيا
موسكو: الاتحاد الأوروبي لا يخفي دوره في الصراع الأوكراني
أكدت نائبة المندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، آنا يفستيغنييفا، أن الاتحاد الأوروبي لم يعد يخفي دوره في الصراع في أوكرانيا.
وقالت خلال اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: "اليوم، لم يعد الاتحاد الأوروبي يخفي حقيقة أنه طرف في الصراع، ويتحمل العبء الأكبر من التمويل والدعم العسكري التقني لنظام زيلينسكي".
ووفقاً لها، فإن نفاق القادة الغربيين يتجلى في قرار الاتحاد الأوروبي بتخصيص أموال إضافية لشراء طائرات دون طيار لنظام كييف وإنشاء تحالف خاص لزيادة إنتاج الطائرات دون طيار.
وتابعت: "لا تُشترى الطائرات المسيّرة من أجل التنمية الاقتصادية، ولا لإعادة تأهيل البنية التحتية، ولا لأغراض إنسانية، بل لقتل المدنيين الروس واستمرار الأعمال العدائية. أناشد الأعضاء الأوروبيين في مجلس الأمن - وبعد هذا، هل تعتقدون أن لديكم الحق الأخلاقي في الحديث عن السلام وادعاء دور الوسيط في حل النزاع؟".
أكدت روسيا مراراً وتكراراً أنها مستعدة للسعي إلى حل تفاوضي للأزمة الأوكرانية، استناداً إلى التفاهمات التي توصل إليها الرئيسان الروسي والأمريكي فلاديمير بوتين ودونالد ترامب في قمة ألاسكا، بما في ذلك معالجة الأسباب الجذرية للصراع في شكل تهديدات للأمن القومي الروسي.