https://sarabic.ae/20260623/موسكو-خطط-ألمانيا-لإنشاء-الجيش-الرائد-في-أوروبا-تنم-عن-نزعة-انتقامية-1114610849.html
موسكو: خطط ألمانيا لإنشاء الجيش الرائد في أوروبا تنم عن نزعة انتقامية
موسكو: خطط ألمانيا لإنشاء الجيش الرائد في أوروبا تنم عن نزعة انتقامية
سبوتنيك عربي
صرح نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو، أن تطلعات ألمانيا لإنشاء جيش رائد في أوروبا، والتي تمت صياغتها رسمياً كسياسة ألمانية، تنم بقوة عن نزعة انتقامية. 23.06.2026, سبوتنيك عربي
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وقال غروشكو: "التطلعات التي تمت صياغتها رسمياً بالفعل كسياسة ألمانية، بأنها (ستكون الجيش العسكري الرائد في أوروبا)، كل هذا ينضح بقوة بالنزعة الانتقامية".في أبريل/نيسان، أقرت ألمانيا رسمياً أول استراتيجية عسكرية لها. وتحدد هذه الوثيقة هدف إنشاء أقوى جيش في أوروبا بحلول عام 2039. وتُصنّف الاستراتيجية روسيا على أنها "التهديد الرئيسي".وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن المفهوم العسكري الألماني هو جوهر المواجهة الأوروبية مع روسيا.الخارجية الروسية: القيادة الأوروبية تتجاوز الرايخ الثالث في مستوى العداء لروسياموسكو: عسكرة الاتحاد الأوروبي تحوله إلى عدو جيوسياسي لروسيا
https://sarabic.ae/20260622/الخارجية-الروسية-السعي-لمساواة-ألمانيا-النازية-بالاتحاد-السوفياتي-أمر-غير-مقبول-1114583528.html
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أخبار ألمانيا, روسيا, العالم
أخبار ألمانيا, روسيا, العالم
موسكو: خطط ألمانيا لإنشاء الجيش الرائد في أوروبا تنم عن نزعة انتقامية
صرح نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو، أن تطلعات ألمانيا لإنشاء جيش رائد في أوروبا، والتي تمت صياغتها رسمياً كسياسة ألمانية، تنم بقوة عن نزعة انتقامية.
وقال غروشكو: "التطلعات التي تمت صياغتها رسمياً بالفعل كسياسة ألمانية، بأنها (ستكون الجيش العسكري الرائد في أوروبا)، كل هذا ينضح بقوة بالنزعة الانتقامية".
وتابع: "تتم الآن مراجعة كل هذا بشكل جذري. يقولون هذا كل شيء، لم نعد مدينين لأحد، لقد بدأت مرحلة جديدة، دفعت ألمانيا ثمن كل شيء. وهذا بالطبع محفوف بأخطر العواقب ليس فقط على الأمن الأوروبي، ولكن أيضا على جيران ألمانيا، الذين ما زالوا صامتين".
في أبريل/نيسان، أقرت ألمانيا رسمياً أول استراتيجية عسكرية لها. وتحدد هذه الوثيقة هدف إنشاء أقوى جيش في أوروبا بحلول عام 2039. وتُصنّف الاستراتيجية روسيا على أنها "التهديد الرئيسي".
وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن المفهوم العسكري الألماني هو جوهر المواجهة الأوروبية مع روسيا.