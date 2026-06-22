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موسكو: عسكرة الاتحاد الأوروبي تحوله إلى عدو جيوسياسي لروسيا
موسكو: عسكرة الاتحاد الأوروبي تحوله إلى عدو جيوسياسي لروسيا
سبوتنيك عربي
صرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، بأن تسارع وتيرة عسكرة الاتحاد الأوروبي واندماجه الفعلي مع حلف شمال الأطلسي (الناتو)... 22.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-22T10:40+0000
2026-06-22T10:40+0000
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وقالت خلال إحاطة صحفية مع وكالة "سبوتنيك": "لقد أكدنا مرارًا وتكرارًا أن مسار القيادة الأرمينية سيؤدي حتمًا إلى تغييرات في علاقاتنا. لم يعد من الممكن النظر إلى الاتحاد الأوروبي الحالي كمشروع اقتصادي فحسب. فقد حوّلته العسكرة المتسارعة واندماجه الفعلي مع "الناتو" من منافس جيواقتصادي إلى عدو جيوسياسي".وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، صرّح بأن الدول الأوروبية تتعامل مع ملف الحرب في أوكرانيا، بمنطق فرض الإملاءات لا التفاوض، مشيرا إلى أن الدعوات الغربية للحوار مع موسكو تهدف إلى إعادة تشكيل شروط المواجهة وليس الوصول إلى تسوية سلمية حقيقية.وأضاف أنه: "أكثر من عقدين من التفاوض مع أوروبا ضمن ما يسمى بالغرب الجماعي لا يقود إلا إلى نتيجة واحدة، وهي أن الحوار مع روسيا كان بمثابة غطاء دبلوماسي للتوسع الجيوسياسي للمؤسسات الغربية، وعلى رأسها "الناتو" والاتحاد الأوروبي، شرقًا حتى حدود روسيا".موسكو: الانتخابات الأرمينية جرت وسط ضغوط حكومية على المعارضة وتدخل غربيلافروف: سنضمن استعادة حقوق الروس في أوكرانيا الذين تعرضوا للإرهاب
https://sarabic.ae/20260619/زاخاروفا-حول-رفض-بوليتيكو-نشر-مقال-لافروف-مثال-على-تقييد-حرية-التعبير-في-الاتحاد-الأوروبي-1114502059.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي

موسكو: عسكرة الاتحاد الأوروبي تحوله إلى عدو جيوسياسي لروسيا

10:40 GMT 22.06.2026
© Sputnik . Natalia Seliverstovaمبنى وزارة الخارجية الروسية
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2026
© Sputnik . Natalia Seliverstova
تابعنا عبر
صرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، بأن تسارع وتيرة عسكرة الاتحاد الأوروبي واندماجه الفعلي مع حلف شمال الأطلسي (الناتو) قد حوّلا المنظمة إلى عدو جيوسياسي لروسيا.
وقالت خلال إحاطة صحفية مع وكالة "سبوتنيك": "لقد أكدنا مرارًا وتكرارًا أن مسار القيادة الأرمينية سيؤدي حتمًا إلى تغييرات في علاقاتنا. لم يعد من الممكن النظر إلى الاتحاد الأوروبي الحالي كمشروع اقتصادي فحسب. فقد حوّلته العسكرة المتسارعة واندماجه الفعلي مع "الناتو" من منافس جيواقتصادي إلى عدو جيوسياسي".
المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2026
زاخاروفا حول رفض "بوليتيكو" نشر مقال لافروف: مثال على تقييد حرية التعبير في الاتحاد الأوروبي
19 يونيو, 09:21 GMT
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، صرّح بأن الدول الأوروبية تتعامل مع ملف الحرب في أوكرانيا، بمنطق فرض الإملاءات لا التفاوض، مشيرا إلى أن الدعوات الغربية للحوار مع موسكو تهدف إلى إعادة تشكيل شروط المواجهة وليس الوصول إلى تسوية سلمية حقيقية.

وقال لافروف: "الاجتماع الذي عقد في لندن في 7 يونيو/تموز 2026 وضم قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا مع فلاديمير زيلينسكي، أسفر عن طرح مجموعة من الشروط المسبقة التي تُقدّم باعتبارها أساسا لأي عملية سلام"، حيث اعتبرها عمليا "إنذارًا سياسيًا" يهدف إلى فرض رؤية أوروبية على روسيا بدلاً من الدخول في مفاوضات متوازنة.

وأضاف أنه: "أكثر من عقدين من التفاوض مع أوروبا ضمن ما يسمى بالغرب الجماعي لا يقود إلا إلى نتيجة واحدة، وهي أن الحوار مع روسيا كان بمثابة غطاء دبلوماسي للتوسع الجيوسياسي للمؤسسات الغربية، وعلى رأسها "الناتو" والاتحاد الأوروبي، شرقًا حتى حدود روسيا".
موسكو: الانتخابات الأرمينية جرت وسط ضغوط حكومية على المعارضة وتدخل غربي
لافروف: سنضمن استعادة حقوق الروس في أوكرانيا الذين تعرضوا للإرهاب
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