https://sarabic.ae/20260622/موسكو-عسكرة-الاتحاد-الأوروبي-تحوله-إلى-عدو-جيوسياسي-لروسيا---1114589190.html

موسكو: عسكرة الاتحاد الأوروبي تحوله إلى عدو جيوسياسي لروسيا

موسكو: عسكرة الاتحاد الأوروبي تحوله إلى عدو جيوسياسي لروسيا

سبوتنيك عربي

صرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، بأن تسارع وتيرة عسكرة الاتحاد الأوروبي واندماجه الفعلي مع حلف شمال الأطلسي (الناتو)... 22.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-22T10:40+0000

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وقالت خلال إحاطة صحفية مع وكالة "سبوتنيك": "لقد أكدنا مرارًا وتكرارًا أن مسار القيادة الأرمينية سيؤدي حتمًا إلى تغييرات في علاقاتنا. لم يعد من الممكن النظر إلى الاتحاد الأوروبي الحالي كمشروع اقتصادي فحسب. فقد حوّلته العسكرة المتسارعة واندماجه الفعلي مع "الناتو" من منافس جيواقتصادي إلى عدو جيوسياسي".وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، صرّح بأن الدول الأوروبية تتعامل مع ملف الحرب في أوكرانيا، بمنطق فرض الإملاءات لا التفاوض، مشيرا إلى أن الدعوات الغربية للحوار مع موسكو تهدف إلى إعادة تشكيل شروط المواجهة وليس الوصول إلى تسوية سلمية حقيقية.وأضاف أنه: "أكثر من عقدين من التفاوض مع أوروبا ضمن ما يسمى بالغرب الجماعي لا يقود إلا إلى نتيجة واحدة، وهي أن الحوار مع روسيا كان بمثابة غطاء دبلوماسي للتوسع الجيوسياسي للمؤسسات الغربية، وعلى رأسها "الناتو" والاتحاد الأوروبي، شرقًا حتى حدود روسيا".موسكو: الانتخابات الأرمينية جرت وسط ضغوط حكومية على المعارضة وتدخل غربيلافروف: سنضمن استعادة حقوق الروس في أوكرانيا الذين تعرضوا للإرهاب

https://sarabic.ae/20260619/زاخاروفا-حول-رفض-بوليتيكو-نشر-مقال-لافروف-مثال-على-تقييد-حرية-التعبير-في-الاتحاد-الأوروبي-1114502059.html

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