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موسكو: الانتخابات الأرمينية جرت وسط ضغوط حكومية على المعارضة وتدخل غربي
موسكو: الانتخابات الأرمينية جرت وسط ضغوط حكومية على المعارضة وتدخل غربي
سبوتنيك عربي
صرّحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، بأن الانتخابات البرلمانية في أرمينيا جرت وسط ضغوط حكومية غير مسبوقة على... 10.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-10T06:14+0000
2026-06-10T06:14+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أرمينيا
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وقالت زاخاروفا في تصريح لإذاعة "سبوتنيك"، تعليقاً على الانتخابات الأخيرة: "ضغوط غير مسبوقة على المعارضة. من جهة، هذا ما كانت الحكومة الأرمينية تنفذه بوضوح. ومن جهة أخرى، التدخل الغربي، في رأيي، الذي يعدّ غير مسبوق في هذه المنطقة في سياق العمليات الانتخابية".وجرت انتخابات البرلمان الأرمنيي في 7 حزيران/يونيو، حيث تم انتخاب النواب لمدة خمس سنوات. وفي الوقت نفسه، اتهمت المعارضة السلطات الحالية مراراً وتكراراً بالتدخل الصارخ في العملية الانتخابية وعمل لجنة الانتخابات المركزية.وحسب نتائج فرز الأصوات من جميع مراكز الاقتراع البالغ عددها 2005 مراكز، أدلى 727160 ناخب (49.81%) بأصواتهم لصالح حزب "العقد المدني" (حزب باشينيان).وجاء في المركز الثاني تحالف "أرمينيا القوية" برئاسة رجل الأعمال سامفيل كارابيتيان بـ340062 صوت (23.29%)، وفي المركز الثالث تحالف "أرمينيا" بـ145097 صوتًا (9.94%).حزب باشينيان يفشل في الحصول على 50% من الأصوات بالانتخابات البرلمانية الأرمينية
https://sarabic.ae/20260604/لافروف-روسيا-ستقبل-خيار-شعب-أرمينيا-بشأن-الانضمام-لأوروبا-أو-الاتحاد-الأوراسي-1114070065.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أرمينيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أرمينيا

موسكو: الانتخابات الأرمينية جرت وسط ضغوط حكومية على المعارضة وتدخل غربي

06:14 GMT 10.06.2026
© Sputnik . Natalia Seliverstovaمبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو.
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2026
© Sputnik . Natalia Seliverstova
تابعنا عبر
صرّحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، بأن الانتخابات البرلمانية في أرمينيا جرت وسط ضغوط حكومية غير مسبوقة على المعارضة وتدخل غربي غير مسبوق.
وقالت زاخاروفا في تصريح لإذاعة "سبوتنيك"، تعليقاً على الانتخابات الأخيرة: "ضغوط غير مسبوقة على المعارضة. من جهة، هذا ما كانت الحكومة الأرمينية تنفذه بوضوح. ومن جهة أخرى، التدخل الغربي، في رأيي، الذي يعدّ غير مسبوق في هذه المنطقة في سياق العمليات الانتخابية".
وجرت انتخابات البرلمان الأرمنيي في 7 حزيران/يونيو، حيث تم انتخاب النواب لمدة خمس سنوات. وفي الوقت نفسه، اتهمت المعارضة السلطات الحالية مراراً وتكراراً بالتدخل الصارخ في العملية الانتخابية وعمل لجنة الانتخابات المركزية.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2026
لافروف: روسيا ستقبل خيار شعب أرمينيا بشأن الانضمام لأوروبا أو الاتحاد الأوراسي
4 يونيو, 22:47 GMT
وأعلنت اللجنة المركزية للانتخابات الأرمينية، اليوم الاثنين، أن حزب "العقد المدني" بقيادة رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، فشل في الحصول على 50% من الأصوات في الانتخابات البرلمانية للجمهورية.
وحسب نتائج فرز الأصوات من جميع مراكز الاقتراع البالغ عددها 2005 مراكز، أدلى 727160 ناخب (49.81%) بأصواتهم لصالح حزب "العقد المدني" (حزب باشينيان).
وجاء في المركز الثاني تحالف "أرمينيا القوية" برئاسة رجل الأعمال سامفيل كارابيتيان بـ340062 صوت (23.29%)، وفي المركز الثالث تحالف "أرمينيا" بـ145097 صوتًا (9.94%).
حزب باشينيان يفشل في الحصول على 50% من الأصوات بالانتخابات البرلمانية الأرمينية
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