https://sarabic.ae/20260608/حزب-باشينيان-يفشل-في-الحصول-على-50-من-الأصوات-بالانتخابات-البرلمانية-في-أرمينيا-1114155626.html

حزب باشينيان يفشل في الحصول على 50% من الأصوات بالانتخابات البرلمانية الأرمينية

حزب باشينيان يفشل في الحصول على 50% من الأصوات بالانتخابات البرلمانية الأرمينية

سبوتنيك عربي

أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات الأرمينية، اليوم الاثنين، أن حزب "العقد المدني" بقيادة رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، فشل في الحصول على 50% من الأصوات... 08.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-08T06:42+0000

2026-06-08T06:42+0000

2026-06-08T06:45+0000

أرمينيا

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وحسب نتائج فرز الأصوات من جميع مراكز الاقتراع البالغ عددها 2005 مراكز، أدلى 727160 ناخب (49.81%) بأصواتهم لصالح حزب "العقد المدني" (حزب باشينيان).وجاء في المركز الثاني تحالف "أرمينيا القوية" برئاسة رجل الأعمال سامفيل كارابيتيان بـ340062 صوت (23.29%)، وفي المركز الثالث تحالف "أرمينيا" بـ145097 صوتًا (9.94%).وصرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أول أمس السبت، بأنه "في حال تنفيذ السيناريو المناهض للديمقراطية في أرمينيا، فإن ذلك سيضع شرعية العملية الانتخابية برمّتها موضع شك".وأضافت أن ذلك "سيشكك بالتالي في شرعية العملية الانتخابية ككل".كما قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، إن موسكو تتوقع من أرمينيا أن تلتزم بالإجراءات الديمقراطية "بالأفعال لا بالأقوال" خلال الاستعداد للانتخابات.

https://sarabic.ae/20260601/خبير-مكالمة-بوتين-مع-باشينيان-جاءت-ضمن-سياق-حليف-لا-يزال-قائما-رسميا-1113944077.html

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