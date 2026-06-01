خبير: مكالمة بوتين مع باشينيان جاءت ضمن سياق حليف لا يزال قائما رسميا

ذكر يفغيني سيميبراتوف، عالم السياسة ونائب مدير معهد الدراسات والتنبؤات الاستراتيجية في "الجامعة الروسية للصداقة بين الشعوب"، على المكالمة الهاتفية بين بوتين... 01.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-01T15:18+0000

وأضاف الخبير في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، وجوابا عن سؤال: كيف تقيّم هذه المكالمة؟ ما مدى فعالية رد باشينيان على رسائل روسيا، في ضوء خطابه العلني وأفعاله خلال الأشهر الأخيرة؟أجاب الخبير: للأسف، لم نلمس أي رغبة من القيادة السياسية الأرمينية في الاعتذار له والقول: "سامحنا، لقد أخطأنا". لا أستبعد أن يكون الجانب الروسي هو من بادر بالاتصال، لأن رئيسنا يلتزم التزامًا صارمًا بقواعد البروتوكول الدبلوماسي. حاليًا، ما زلنا، على الأقل، في اتحاد عسكري وسياسي وتجاري واقتصادي مع جمهورية أرمينيا، لذا اتصل رئيسنا لتهنئة رئيس دولتنا، التي لا تزال رسميًا جزءًا من الاتحاد، بعيد ميلاده.أما بالنسبة للسياسات التي ينتهجها نيكول باشينيان، فنرى رغبة واضحة في الجمع بين مناصب عدة. أتذكر، من بين أمور أخرى، الصورة الساخرة التي انتشرت عن خريف عام 2013، مع يانوكوفيتش الراضي، الذي شغل منصبين في آن واحد - روسيا والاتحاد الأوروبي. لكن يانوكوفيتش لم ينجح حينها، ولن ينجح باشينيان أيضاً، لأن نيته ضم أرمينيا إلى الاتحاد الأوروبي تقوض مصالح جميع الأطراف المعنية في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي. حتى أبسط أشكال التكامل مع الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك توقيع اتفاقية الشراكة الأوروبية السيئة السمعة، ستؤدي تلقائياً إلى استبعاد أرمينيا من الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.أعتقد أن رئيسنا، خلال هذا الاجتماع، كرر النقاط نفسها التي طُرحت علناً في قمة أستانا وفي المحادثات الروسية الأرمينية الرفيعة المستوى، التي عقدت أيضاً قبل فترة وجيزة. لذلك، من المؤكد أن باشينيان لم يسمع شيئاً جديداً. هل شهدنا تغييراً في الخطاب؟ بالمناسبة، أشار باشينيان إلى إجراء استفتاء. لكن مرة أخرى، علينا أن ننظر إلى ديناميكيات هذا الاستفتاء وكيفية إجرائه، لأننا نعلم جيدًا الاستراتيجيات السياسية التي يتبعها داعمو باشينيان الغربيون. لنأخذ الحملات الانتخابية الأخيرة في مولدوفا كمثال. علاوة على ذلك، فقد تم تغيير المشهد السياسي في أرمينيا نفسها جذريًا، كما يُقال. إذا كنت سياسيًا في أرمينيا، فأنت مؤيد للغرب تلقائيًا. هذا صحيح، إلا إذا كنت في السجن أو غادرت البلاد. الخيارات محدودة".ما هي السيناريوهات التي تتوقعها لتطور العلاقات الروسية الأرمينية، خاصة في ضوء الانتخابات التي ستجرى في أرمينيا في 7 يونيو/حزيران؟يجب النظر إلى هذه الانتخابات، من بين أمور أخرى، على أنها بمثابة استفتاء لمواطني جمهورية أرمينيا بشأن مستقبل البلاد. إذا فاز باشينيان فوزًا ساحقًا، فسيستمر مسار القطيعة مع روسيا. أعتقد أن من بين مصالح باشينيان انسحاب القوات المسلحة الروسية من الأراضي الأرمينية. هذا أمر، والانسحاب من الاتحاد الاقتصادي الأوراسي أمر آخر. لا يفكّر باشينيان في الإنتاج الوطني، بل يفكّر في الانضمام إلى أوروبا الكبرى، حتى لو اقتصر الأمر على توقيع اتفاقية التكامل الأوروبي والحصول على نظام سفر دون تأشيرة، وهو ما لا يقدّم في الواقع أي شيء ذي قيمة حقيقية. ومع ذلك، سيحاول استغلال هذا الأمر لإغراء ناخبيه. لسببٍ ما، أودّ أن أعتقد أنه لن ينجح، لكنّ حدسي يخبرني أن باشينيان قريب جدًا من النجاح.بحسب روبرت كوتشاريان، يطبّق باشينيان "الانقسامات الجيوسياسية". هل من الواقعي توقّع تحوّل من الغرب إلى روسيا؟ ما هي المخاطر السياسية لمثل هذه الاستراتيجية؟حسنًا، بدايةً، أودّ أن أذكر أن روبرت كوتشاريان كان على الأرجح يشاهد نفس الصور الساخرة التي انتشرت عام 2013 والتي كنت أُشاهدها. إن كنتم تذكرون، كانت هناك صورة ساخرة (أظنّها كذلك) كهذه: فان دام واقفًا على شاحنات، وبوتين بقدميه الاثنتين على حاملات طائرات، ويانوكوفيتش بقدميه الاثنتين: واحدة على روسيا، والأخرى على الاتحاد الأوروبي. مع انقسامات أيضًا. لذا فمن المحتمل جداً أنه استلهم من نفس الشيء الذي استلهمت منه.لكن بجدية أكبر، فإن خطاب باشينيان يقود إلى أمر واحد، ربما يكون أكبر كارثة جيوسياسية في تاريخ أرمينيا. إن احتمال فقدان أرمينيا لسيادتها في مرحلة ما ليس وهماً على الإطلاق، ما لم تقدم روسيا ضمانات عسكرية. أما بخصوص مدى واقعية توقع انقلاب الوضع بعد هذه المحادثة، فقد أشرتَ إلى ذلك بالفعل، ومن الواضح أنه غير واقعي. تكمن المخاطر السياسية لمثل هذه الاستراتيجية في استمرار "الانقسام الجيوسياسي"، الذي قد يؤدي إلى فقدان السيادة نهائياً وقطيعة مع روسيا دون أي بدائل حقيقية.

