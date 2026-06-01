بوتين مهنئا باشينيان بعيد ميلاده: روسيا وأرمينيا تربطهما علاقات ودية

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
من الملعب
كريستال بالاس "يصعق" فايكانو ويتوج بدوري المؤتمر الأوروبي.. فمن يعانق ذات الأذنين؟
08:30 GMT
29 د
خطوط التماس
مصر من حرب أكتوبر الى كامب دافيد
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
09:49 GMT
11 د
مساحة حرة
المصريون لا يستطيعون سحب أموالهم.. أزمة في ماكينات الصراف الآلي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:03 GMT
11 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
11:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
11:44 GMT
16 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تهديد الولايات المتحدة لعمان مقصود به فرض عقوبات اقتصادية
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:33 GMT
6 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:40 GMT
20 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما مصير اتفاق غزة بعد خطط نتنياهو توسيع السيطرة العسكرية بالقطاع؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
16:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
16:43 GMT
16 د
عالم سبوتنيك
مجلس السلام يعقد مشاورات مع حماس.. واشنطن تؤكد على نهاية حقبة الدفاع عن الدول الغنية
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
أناشيد النصر والوطن: أغاني الحرب بين روسيا والعالم العربي
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
كيف يؤثر المنتدى الأول للأمن على القرارات العسكرية وصياغة التحالفات؟ يجيب خبراء
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
08:29 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تهديد الولايات المتحدة لعمان مقصود به فرض عقوبات اقتصادية
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
09:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
بين بيروت والقاهرة
بين بيروت والقاهرة
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
الجزائر والمغرب وتونس تواجه تراجعاً حاداً في معدلات المواليد وتتجه نحو الشيخوخة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
أناشيد النصر والوطن: أغاني الحرب بين روسيا والعالم العربي
12:03 GMT
30 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
12:34 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قريبا سنركب الروبوت وننطلق .. والصحة العالمية تدق ناقوس الخطر من تفشي ايبولا
16:31 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
بوتين مهنئا باشينيان بعيد ميلاده: روسيا وأرمينيا تربطهما علاقات ودية
سبوتنيك عربي
هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، بمناسبة عيد ميلاده، مشيرًا إلى رغبة موسكو في تعزيز التعاون مع يريفان. 01.06.2026, سبوتنيك عربي
أرمينيا
روسيا
العالم
أرمينيا
سبوتنيك عربي
بوتين مهنئا باشينيان بعيد ميلاده: روسيا وأرمينيا تربطهما علاقات ودية

07:06 GMT 01.06.2026
هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، بمناسبة عيد ميلاده، مشيرًا إلى رغبة موسكو في تعزيز التعاون مع يريفان.
وجاء في نص البرقية المنشورة على موقع الكرملين الإلكتروني: "عزيزي نيكول فوفاييفيتش، تقبل منا خالص التهاني بمناسبة عيد ميلادك. لطالما كانت العلاقات بين بلدينا وشعبينا ودّية، ونحن مهتمون باستمرار تطورها التقدمي".
تمنى الرئيس لرئيس الوزراء الأرميني الصحة والازدهار والنجاح.

وأعرب رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، عن ثقته في قدرة أرمينيا على بناء علاقات جديدة مع روسيا، تقوم على الانفتاح والصدق.

وقال باشينيان في خطاب متلفز: "لقد قلت مرارًا إن علاقاتنا مع روسيا تمرّ بمرحلة تحوّل. أعتبر هذه المرحلة التحولية إيجابية، لأننا في ظل الوضع الجديد نبني علاقات جديدة مع روسيا، وأنا واثق من أننا سننجح، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن علاقاتنا مع روسيا منفتحة وصادقة".
ووفقاً لباشينيان، فإن يريفان تعمل على تطوير العلاقات مع روسيا وتوليها أهمية كبيرة.

وأضاف رئيس الوزراء الأرميني: "نعمل ضمن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وسنواصل العمل حتى يصبح الاختيار بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الاقتصادي الأوراسي أمرًا لا مفر منه. وبطبيعة الحال، سيتعين على شعب جمهورية أرمينيا اتخاذ القرار من خلال استفتاء".

ووفقا له، من غير المنطقي إجراء أي استفتاء حول هذه المسألة حتى تتقدم أرمينيا رسميًا بطلب للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي أو حتى تقترب من وضع مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي.
وتابع: "لذلك، سنواصل العمل في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي بهدوء، دون جدل. وأنا متأكد من أنه لا يزال لدينا إمكانات في هذا الاتجاه، والتي سنستخدمها في المستقبل القريب".
