بوتين مهنئا باشينيان بعيد ميلاده: روسيا وأرمينيا تربطهما علاقات ودية
سبوتنيك عربي
هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، بمناسبة عيد ميلاده، مشيرًا إلى رغبة موسكو في تعزيز التعاون مع يريفان.
2026-06-01T07:06+0000
هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، بمناسبة عيد ميلاده، مشيرًا إلى رغبة موسكو في تعزيز التعاون مع يريفان.
وجاء في نص البرقية المنشورة على موقع الكرملين الإلكتروني: "عزيزي نيكول فوفاييفيتش، تقبل منا خالص التهاني بمناسبة عيد ميلادك. لطالما كانت العلاقات بين بلدينا وشعبينا ودّية، ونحن مهتمون باستمرار تطورها التقدمي".
تمنى الرئيس لرئيس الوزراء الأرميني الصحة والازدهار والنجاح.
وأعرب رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، عن ثقته في قدرة أرمينيا على بناء علاقات جديدة مع روسيا، تقوم على الانفتاح والصدق.
وقال باشينيان في خطاب متلفز: "لقد قلت مرارًا إن علاقاتنا مع روسيا تمرّ بمرحلة تحوّل. أعتبر هذه المرحلة التحولية إيجابية، لأننا في ظل الوضع الجديد نبني علاقات جديدة مع روسيا، وأنا واثق من أننا سننجح، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن علاقاتنا مع روسيا منفتحة وصادقة".
ووفقاً لباشينيان، فإن يريفان تعمل على تطوير العلاقات مع روسيا وتوليها أهمية كبيرة.
وأضاف رئيس الوزراء الأرميني: "نعمل ضمن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وسنواصل العمل حتى يصبح الاختيار بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الاقتصادي الأوراسي أمرًا لا مفر منه. وبطبيعة الحال، سيتعين على شعب جمهورية أرمينيا اتخاذ القرار من خلال استفتاء".
ووفقا له، من غير المنطقي إجراء أي استفتاء حول هذه المسألة حتى تتقدم أرمينيا رسميًا بطلب للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي أو حتى تقترب من وضع مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي.
وتابع: "لذلك، سنواصل العمل في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي بهدوء، دون جدل. وأنا متأكد من أنه لا يزال لدينا إمكانات في هذا الاتجاه، والتي سنستخدمها في المستقبل القريب".