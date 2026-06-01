بوتين مهنئا باشينيان بعيد ميلاده: روسيا وأرمينيا تربطهما علاقات ودية

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، بمناسبة عيد ميلاده، مشيرًا إلى رغبة موسكو في تعزيز التعاون مع يريفان.

وجاء في نص البرقية المنشورة على موقع الكرملين الإلكتروني: "عزيزي نيكول فوفاييفيتش، تقبل منا خالص التهاني بمناسبة عيد ميلادك. لطالما كانت العلاقات بين بلدينا وشعبينا ودّية، ونحن مهتمون باستمرار تطورها التقدمي".تمنى الرئيس لرئيس الوزراء الأرميني الصحة والازدهار والنجاح.وقال باشينيان في خطاب متلفز: "لقد قلت مرارًا إن علاقاتنا مع روسيا تمرّ بمرحلة تحوّل. أعتبر هذه المرحلة التحولية إيجابية، لأننا في ظل الوضع الجديد نبني علاقات جديدة مع روسيا، وأنا واثق من أننا سننجح، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن علاقاتنا مع روسيا منفتحة وصادقة".ووفقاً لباشينيان، فإن يريفان تعمل على تطوير العلاقات مع روسيا وتوليها أهمية كبيرة.ووفقا له، من غير المنطقي إجراء أي استفتاء حول هذه المسألة حتى تتقدم أرمينيا رسميًا بطلب للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي أو حتى تقترب من وضع مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي.وتابع: "لذلك، سنواصل العمل في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي بهدوء، دون جدل. وأنا متأكد من أنه لا يزال لدينا إمكانات في هذا الاتجاه، والتي سنستخدمها في المستقبل القريب".بوتين: روسيا ستجري تحقيقا إذا تم تسليمها بيانات حول الطائرة المسيرة التي سقطت في رومانياعلى خلفية خطوات يريفان... موسكو تستدعي سفيرها في أرمينيا للتشاور

