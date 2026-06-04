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https://sarabic.ae/20260604/لافروف-روسيا-ستقبل-خيار-شعب-أرمينيا-بشأن-الانضمام-لأوروبا-أو-الاتحاد-الأوراسي-1114070065.html
لافروف: روسيا ستقبل خيار شعب أرمينيا بشأن الانضمام لأوروبا أو الاتحاد الأوراسي
لافروف: روسيا ستقبل خيار شعب أرمينيا بشأن الانضمام لأوروبا أو الاتحاد الأوراسي
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، يوم الخميس، أنه يتعين على السياسيين في أرمينيا تحمل مسؤولية كلماتهم وإجراء استفتاء بشأن مستقبل البلاد في الاتحاد... 04.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-04T22:47+0000
2026-06-04T23:32+0000
سيرغي لافروف
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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وقال لافروف، في حديث لصحيفة "إزفيستيا" الروسية على هامش منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين تحدث بالتفصيل عن هذا الموضوع في المؤتمر الصحفي يوم 9 مايو/أيار؛ حيث أشار إلى أنه يتعين على أرمينيا أن تقرر بنفسها، وأن تختار ما إذا كانت تريد البقاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي أو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. ونحن سنحترم أي خيار للشعب الأرميني، ولكن ليدع هذا الخيار يتحقق".وبحسب الوزير، فإن الإعلان عن الاستفتاء فقط عندما "يكون من الضروري تقديم إجابة نهائية للاتحاد الأوروبي" يعد أمرًا غير ديمقراطي.واختتم لافروف قوله: "لقد تم بالفعل اعتماد قانون لبدء التحرك الرسمي نحو الاتحاد الأوروبي، وإذا كان هناك مثل هذا القانون، فهذا يعني أنك قد طرحت المسألة بشكل حاسم، ولكن في هذه الحالة دعونا نتحمل مسؤولية كلماتنا ولنتوجه إلى الشعب".وكانت أرمينيا قد أقرت في ربيع عام 2025 ، تشريعًا بشأن نيتها الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، رغم أن التكتل لم يعرض عليها العضوية رسميًا.وفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، أن يريفان تدرك عدم إمكانية الجمع بين عضوية الاتحاد الأوروبي والاتحاد الاقتصادي الأوراسي في آن واحد.وكان بوتين قد دعا السلطات الأرمينية إلى حسم خيارها بين الاتحادين في أقرب وقت، معتبرًا أن ذلك قد يفتح الطريق أمام "انفصال سلس ومتحضر".
https://sarabic.ae/20260529/بوتين-خروج-أرمينيا-من-الاتحاد-الأوراسي-قد-يكلفها-خسارة-14-من-ناتجها-المحلي-1113872222.html
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سيرغي لافروف, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا
سيرغي لافروف, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا

لافروف: روسيا ستقبل خيار شعب أرمينيا بشأن الانضمام لأوروبا أو الاتحاد الأوراسي

22:47 GMT 04.06.2026 (تم التحديث: 23:32 GMT 04.06.2026)
© Sputnik . Alexey Filippov / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2026
© Sputnik . Alexey Filippov
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أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، يوم الخميس، أنه يتعين على السياسيين في أرمينيا تحمل مسؤولية كلماتهم وإجراء استفتاء بشأن مستقبل البلاد في الاتحاد الأوروبي أو الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، مؤكدًا أن روسيا ستقبل بأي خيار يصوت له الشعب الأرميني.
وقال لافروف، في حديث لصحيفة "إزفيستيا" الروسية على هامش منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين تحدث بالتفصيل عن هذا الموضوع في المؤتمر الصحفي يوم 9 مايو/أيار؛ حيث أشار إلى أنه يتعين على أرمينيا أن تقرر بنفسها، وأن تختار ما إذا كانت تريد البقاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي أو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. ونحن سنحترم أي خيار للشعب الأرميني، ولكن ليدع هذا الخيار يتحقق".
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29 مايو, 17:40 GMT
وبحسب الوزير، فإن الإعلان عن الاستفتاء فقط عندما "يكون من الضروري تقديم إجابة نهائية للاتحاد الأوروبي" يعد أمرًا غير ديمقراطي.
واختتم لافروف قوله: "لقد تم بالفعل اعتماد قانون لبدء التحرك الرسمي نحو الاتحاد الأوروبي، وإذا كان هناك مثل هذا القانون، فهذا يعني أنك قد طرحت المسألة بشكل حاسم، ولكن في هذه الحالة دعونا نتحمل مسؤولية كلماتنا ولنتوجه إلى الشعب".
وكانت أرمينيا قد أقرت في ربيع عام 2025 ، تشريعًا بشأن نيتها الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، رغم أن التكتل لم يعرض عليها العضوية رسميًا.
وفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، أن يريفان تدرك عدم إمكانية الجمع بين عضوية الاتحاد الأوروبي والاتحاد الاقتصادي الأوراسي في آن واحد.
وكان بوتين قد دعا السلطات الأرمينية إلى حسم خيارها بين الاتحادين في أقرب وقت، معتبرًا أن ذلك قد يفتح الطريق أمام "انفصال سلس ومتحضر".
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