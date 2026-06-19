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الاستخبارات الروسية: أوروبا تضلل أوكرانيا بشأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي
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زاخاروفا حول رفض "بوليتيكو" نشر مقال لافروف: مثال على تقييد حرية التعبير في الاتحاد الأوروبي
زاخاروفا حول رفض "بوليتيكو" نشر مقال لافروف: مثال على تقييد حرية التعبير في الاتحاد الأوروبي
سبوتنيك عربي
صرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، بأن رفض موقع" بوليتيكو يورب" نشر مقال لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يعد خطوة... 19.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-19T09:21+0000
2026-06-19T09:21+0000
سيرغي لافروف
ماريا زاخاروفا
روسيا
العالم
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وأوضحت زاخاروفا أن المقال كان يتناول تطورات الوضع في أوكرانيا والأمن في أوروبا، وكان موجها إلى الجمهور الأوروبي بهدف تقديم رؤية مختلفة حول مجريات الأزمة.ولفتت المتحدثة باسم الخارجية الروسية إلى أن هذه ليست الحالة الأولى من نوعها، مشيرةً إلى حادثة سابقة امتنعت فيها صحيفة إيطالية عن نشر مقابلة لوزير الخارجية الروسي، معتبرةً أن ذلك يعكس توجهًا متكررًا في بعض وسائل الإعلام الأوروبية.واختتمت بالتأكيد أن موسكو ستواصل العمل على إيصال موقفها إلى الرأي العام العالمي "بكل الوسائل المتاحة"، لضمان وصول المعلومات المتعلقة بالسياسة الروسية إلى مختلف المتلقين.إعلام: المفاوضات الأوروبية مع روسيا أدت لانقسام قادة الاتحاد إلى معسكرينلافروف: نظام زيلينسكي يعيد تأهيل مجرمي الحرب النازيين
https://sarabic.ae/20260618/لافروف-أوروبا-لا-تبحث-عن-السلام-في-أوكرانيا-بل-عن-استمرار-المواجهة-مع-روسيا-1114484155.html
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سيرغي لافروف, ماريا زاخاروفا, روسيا, العالم
سيرغي لافروف, ماريا زاخاروفا, روسيا, العالم

زاخاروفا حول رفض "بوليتيكو" نشر مقال لافروف: مثال على تقييد حرية التعبير في الاتحاد الأوروبي

09:21 GMT 19.06.2026
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصورالمتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا
المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2026
© Sputnik . Grigory Sysoev
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تابعنا عبر
صرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، بأن رفض موقع" بوليتيكو يورب" نشر مقال لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يعد خطوة متوقعة، معتبرةً أن هذا القرار يعكس نهجا إعلاميا غربيا لا يتيح تعددية حقيقية في عرض الآراء.
وأوضحت زاخاروفا أن المقال كان يتناول تطورات الوضع في أوكرانيا والأمن في أوروبا، وكان موجها إلى الجمهور الأوروبي بهدف تقديم رؤية مختلفة حول مجريات الأزمة.

وأضافت أن مثل هذه القرارات تؤكد وجود قيود على تنوع وجهات النظر في عدد من وسائل الإعلام الغربية، مشيرةً إلى أن المادة كانت ستتيح للقارئ الأوروبي الاطلاع على موقف رسمي روسي من القضايا الراهنة.

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2026
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أمس, 21:01 GMT
ولفتت المتحدثة باسم الخارجية الروسية إلى أن هذه ليست الحالة الأولى من نوعها، مشيرةً إلى حادثة سابقة امتنعت فيها صحيفة إيطالية عن نشر مقابلة لوزير الخارجية الروسي، معتبرةً أن ذلك يعكس توجهًا متكررًا في بعض وسائل الإعلام الأوروبية.

كما أكدت زاخاروفا أن المقال المعني تم ترجمته إلى اللغة الإنجليزية، وهو متاح عبر الإنترنت، وسيتم نشره أيضاً عبر مواقع وحسابات البعثات الدبلوماسية الروسية في الخارج، بما في ذلك السفارات والممثليات الدائمة والقنصليات، لضمان وصوله إلى الجمهور الدولي.

واختتمت بالتأكيد أن موسكو ستواصل العمل على إيصال موقفها إلى الرأي العام العالمي "بكل الوسائل المتاحة"، لضمان وصول المعلومات المتعلقة بالسياسة الروسية إلى مختلف المتلقين.
إعلام: المفاوضات الأوروبية مع روسيا أدت لانقسام قادة الاتحاد إلى معسكرين
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