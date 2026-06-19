https://sarabic.ae/20260619/زاخاروفا-حول-رفض-بوليتيكو-نشر-مقال-لافروف-مثال-على-تقييد-حرية-التعبير-في-الاتحاد-الأوروبي-1114502059.html

زاخاروفا حول رفض "بوليتيكو" نشر مقال لافروف: مثال على تقييد حرية التعبير في الاتحاد الأوروبي

زاخاروفا حول رفض "بوليتيكو" نشر مقال لافروف: مثال على تقييد حرية التعبير في الاتحاد الأوروبي

سبوتنيك عربي

صرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، بأن رفض موقع" بوليتيكو يورب" نشر مقال لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يعد خطوة... 19.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-19T09:21+0000

2026-06-19T09:21+0000

2026-06-19T09:21+0000

سيرغي لافروف

ماريا زاخاروفا

روسيا

العالم

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وأوضحت زاخاروفا أن المقال كان يتناول تطورات الوضع في أوكرانيا والأمن في أوروبا، وكان موجها إلى الجمهور الأوروبي بهدف تقديم رؤية مختلفة حول مجريات الأزمة.ولفتت المتحدثة باسم الخارجية الروسية إلى أن هذه ليست الحالة الأولى من نوعها، مشيرةً إلى حادثة سابقة امتنعت فيها صحيفة إيطالية عن نشر مقابلة لوزير الخارجية الروسي، معتبرةً أن ذلك يعكس توجهًا متكررًا في بعض وسائل الإعلام الأوروبية.واختتمت بالتأكيد أن موسكو ستواصل العمل على إيصال موقفها إلى الرأي العام العالمي "بكل الوسائل المتاحة"، لضمان وصول المعلومات المتعلقة بالسياسة الروسية إلى مختلف المتلقين.إعلام: المفاوضات الأوروبية مع روسيا أدت لانقسام قادة الاتحاد إلى معسكرينلافروف: نظام زيلينسكي يعيد تأهيل مجرمي الحرب النازيين

https://sarabic.ae/20260618/لافروف-أوروبا-لا-تبحث-عن-السلام-في-أوكرانيا-بل-عن-استمرار-المواجهة-مع-روسيا-1114484155.html

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سبوتنيك عربي

سيرغي لافروف, ماريا زاخاروفا, روسيا, العالم