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بث مباشر... لافروف وفيدان يعقدان مؤتمرا صحفيا عقب محادثاتهما في موسكو
بث مباشر... لافروف وفيدان يعقدان مؤتمرا صحفيا عقب محادثاتهما في موسكو
سبوتنيك عربي
يعقد وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، مع نظيره التركي هاكان فيدان، مؤتمرًا صحفيًا عقب محادثاتهما في العاصمة الروسية موسكو. 16.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-16T10:59+0000
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وقال وزير الخارجية الروسية خلال الإحاطة الصفحية: "إن نظام زيلينسكي، دون خجل أو مواربة، يُعيد تأهيل مجرمي النازية وأيديولوجيتها علنًا".وبدوره قال وزير الخارجية التركية أنه تمت مناقشة الوضع في جنوب القوقاز وعملية السلام الجارية بين أذربيجان وأرمينيا. وهذا جانب بالغ الأهمية لتحقيق السلام في المنطقة.وأضاف: "نشعر بالقلق إزاء خطر تصعيد الصراع في أوكرانيا، لا سيما في سياق سلامة الملاحة في البحر الأسود. وقد ناقشنا الخطوات التي يمكننا اتخاذها في هذا الاتجاه".وكان أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، محادثات مع نظيره التركي، هاكان فيدان، في العاصمة موسكو.وبدوره قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان: "بلادنا، تركيا، مستعدة لبذل كل ما في وسعها. وهذا يتعلق بدورها كوسيط: سواء بالتوسط بنفسها أو بتوفير هذه المنصة".
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لافروف وفيدان يعقدان مؤتمرا صحفيا عقب محادثاتهما في موسكو
سبوتنيك عربي
لافروف وفيدان يعقدان مؤتمرا صحفيا عقب محادثاتهما في موسكو
2026-06-16T10:59+0000
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بث مباشر... لافروف وفيدان يعقدان مؤتمرا صحفيا عقب محادثاتهما في موسكو
10:59 GMT 16.06.2026 (تم التحديث: 11:24 GMT 16.06.2026)
يتبع
يعقد وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، مع نظيره التركي هاكان فيدان، مؤتمرًا صحفيًا عقب محادثاتهما في العاصمة الروسية موسكو.
وقال وزير الخارجية الروسية خلال الإحاطة الصفحية: "إن نظام زيلينسكي، دون خجل أو مواربة، يُعيد تأهيل مجرمي النازية وأيديولوجيتها علنًا".
وبدوره قال وزير الخارجية التركية أنه تمت مناقشة الوضع في جنوب القوقاز وعملية السلام الجارية بين أذربيجان وأرمينيا. وهذا جانب بالغ الأهمية لتحقيق السلام في المنطقة.
وأضاف: "نشعر بالقلق إزاء خطر تصعيد الصراع في أوكرانيا، لا سيما في سياق سلامة الملاحة في البحر الأسود. وقد ناقشنا الخطوات التي يمكننا اتخاذها في هذا الاتجاه".
وكان أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، محادثات مع نظيره التركي، هاكان فيدان، في العاصمة موسكو.
وقال لافروف خلال محادثات مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان: "نُقدّر الاهتمام الصادق الذي أبداه أصدقاؤنا الأتراك بتيسير البحث عن تسوية عادلة ومستدامة وطويلة الأمد في أوكرانيا".
وبدوره قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان: "بلادنا، تركيا، مستعدة لبذل كل ما في وسعها. وهذا يتعلق بدورها كوسيط: سواء بالتوسط بنفسها أو بتوفير هذه المنصة".