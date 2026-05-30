فيدان: الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة أقرب من أي وقت مضى

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة الأمريكية وإيران تسعيان إلى التوصل إلى نتيجة إيجابية من خلال المفاوضات بينهما، موضحًا أن... 30.05.2026, سبوتنيك عربي

وأوضح فيدان، في تصريحات لصحفية يابانية، أن "الجانبين يريدان التوصل إلى نتيجة إيجابية. الاتفاق أصبح أقرب من أي وقت مضى"، مشيرا إلى أن تركيا تدعم جهود الوساطة التي تبذلها باكستان وقطر.وأكد الوزير التركي أنه عقب وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، ينصب التركيز حاليًا على مضيق هرمز، كما أن الطرفين وضعا خطة للانتقال إلى المحادثات النووية بمجرد استئناف الملاحة عبر المضيق.واعتبر أن التوصل لاتفاق بين طهران وواشنطن لإنهاء الأعمال العدائية، من شأنه أن يُسرع المناقشات بشأن خطة التسوية في قطاع غزة.وتشهد المفاوضات الأمريكية الإيرانية بوساطة باكستانية تطورا إيجابيا، وسط حديث متزايد عن اقتراب التوصل إلى تفاهم أولي يهدف إلى خفض التوتر، رغم استمرار التباين بشأن قضايا رئيسية على رأسها البرنامج النووي الإيراني وحرية الملاحة في مضيق هرمز.وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية في 8 أبريل/نيسان إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصاراً بحرياً على المواني الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاحقاً تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.

