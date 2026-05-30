تصويت... برأيك ما هي العقبة الرئيسية وراء تأخر إعلان الاتفاق بين واشنطن وإيران؟
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، بأن الرئيس دونالد ترامب لم يتخذ أي قرار بشأن اتفاق محتمل مع إيران، عقب اجتماع استمر ساعتين مع مستشاريه الأمنيين في غرفة...
2026-05-30T13:09+0000
ونقلت صحيفة أمريكية عن مسؤول رفيع أن: "ترامب لم يتخذ أي قرار بشأن الاتفاق، حيث لا تزال هناك قضايا قيد النقاش، بما فيها أموال إيران المجمدة".كما أعلن رفع الحصار البحري الأمريكي على إيران، مضيفًا أنه يجب على طهران "فتح مضيق هرمز فورًا، من دون رسوم، أمام حركة الملاحة غير المقيّدة في الاتجاهين، وسيتم التخلص من كل الألغام البحرية".
11:45 GMT 30.05.2026 (تم التحديث: 13:09 GMT 30.05.2026)
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، بأن الرئيس دونالد ترامب لم يتخذ أي قرار بشأن اتفاق محتمل مع إيران، عقب اجتماع استمر ساعتين مع مستشاريه الأمنيين في غرفة العمليات بالبيت الأبيض.
ونقلت صحيفة أمريكية عن مسؤول رفيع أن: "ترامب لم يتخذ أي قرار بشأن الاتفاق، حيث لا تزال هناك قضايا قيد النقاش، بما فيها أموال إيران المجمدة".
وكان ترامب قد كتب، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، يوم أمس الجمعة، أنه سيعقد اجتماعًا "لاتخاذ قرار نهائي" بشأن إيران، ولفت إلى أنه لا يوجد حتى الآن اتفاق بشأن الملف النووي الإيراني ومضيق هرمز، رغم التوصل إلى تفاهمات حول بعض القضايا الأقل أهمية.
كما أعلن رفع الحصار البحري الأمريكي على إيران، مضيفًا أنه يجب على طهران "فتح مضيق هرمز فورًا، من دون رسوم، أمام حركة الملاحة غير المقيّدة في الاتجاهين، وسيتم التخلص من كل الألغام البحرية".
