https://sarabic.ae/20260529/تصويت-كيف-تقرأ-تهديدات-واشنطن-لسلطنة-عمان-التي-تعتبر-أشهر-وسيط-لأزمات-العالم؟----1113846988.html
تصويت... كيف تقرأ تهديدات واشنطن لسلطنة عمان التي تعتبر أشهر وسيط لأزمات العالم؟
تصويت... كيف تقرأ تهديدات واشنطن لسلطنة عمان التي تعتبر أشهر وسيط لأزمات العالم؟
سبوتنيك عربي
تثير التصريحات والضغوط الأمريكية الأخيرة تجاه سلطنة عُمان تساؤلات واسعة حول خلفيات هذا التصعيد وتوقيته، خاصة أن مسقط تُعرف منذ عقود بدورها الهادئ كأحد أبرز... 29.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-29T09:35+0000
2026-05-29T09:35+0000
2026-05-29T09:35+0000
سلطنة عمان
الولايات المتحدة الأمريكية
وساطة
استطلاعات الرأي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103262/38/1032623842_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_0d3a789d64fc79d7784d110152a3fee0.jpg
ويرى مراقبون أن الضغوط الأمريكية قد ترتبط بمحاولة إعادة رسم موازين النفوذ في المنطقة، خصوصًا في ما يتعلق بالممرات البحرية الحساسة وفي مقدمتها مضيق هرمز، الذي يمثل شريانًا حيويًا لحركة الطاقة والتجارة العالمية، مشيرين إلى أن واشنطن تسعى إلى تعزيز حضورها وتأثيرها في هذا الملف عبر الضغط على الأطراف الإقليمية الفاعلة، ومن بينها سلطنة عُمان.وبين البينين، يرى مراقبون أن المنطقة قد تكون أمام محاولة لإشغال الشرق الأوسط بأزمة جديدة تُضاف إلى سلسلة الأزمات المتلاحقة، بما يفتح الباب أمام ترتيبات وتحالفات جديدة في مرحلة شديدة الحساسية. كيف تقرأ تهديدات واشنطن لسلطنة عمان التي تعتبر أشهر وسيط لأزمات العالم؟ترامب يهدد بـ"نسف" سلطنة عمان إذا حاولت السيطرة على مضيق هرمزإيران تندد بالهجوم الأمريكي على بندر عباس وتهديدات واشنطن بـ"تدمير سلطنة عمان"
سلطنة عمان
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103262/38/1032623842_106:0:1813:1280_1920x0_80_0_0_41cbf2eb1a3c64a03ddc3a3ccc8798a9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سلطنة عمان, الولايات المتحدة الأمريكية, وساطة, استطلاعات الرأي, опросы
سلطنة عمان, الولايات المتحدة الأمريكية, وساطة, استطلاعات الرأي, опросы
تصويت... كيف تقرأ تهديدات واشنطن لسلطنة عمان التي تعتبر أشهر وسيط لأزمات العالم؟
تثير التصريحات والضغوط الأمريكية الأخيرة تجاه سلطنة عُمان تساؤلات واسعة حول خلفيات هذا التصعيد وتوقيته، خاصة أن مسقط تُعرف منذ عقود بدورها الهادئ كأحد أبرز الوسطاء في ملفات النزاعات الإقليمية والدولية، ما منحها مكانة سياسية خاصة تقوم على الحياد والانفتاح الدبلوماسي.
ويرى مراقبون أن الضغوط الأمريكية قد ترتبط بمحاولة إعادة رسم موازين النفوذ في المنطقة، خصوصًا في ما يتعلق بالممرات البحرية الحساسة وفي مقدمتها مضيق هرمز، الذي يمثل شريانًا حيويًا لحركة الطاقة والتجارة العالمية، مشيرين إلى أن واشنطن تسعى إلى تعزيز حضورها وتأثيرها في هذا الملف عبر الضغط على الأطراف الإقليمية الفاعلة، ومن بينها سلطنة عُمان.
في المقابل، يربط آخرون هذا التصعيد بالسياق الأوسع للعلاقة المتوترة بين الولايات المتحدة وإيران، معتبرين أن واشنطن تحاول من خلال هذه الرسائل السياسية صرف الأنظار عن تعثر بعض ملفاتها الإقليمية والدبلوماسية أمام طهران، أو ممارسة ضغوط غير مباشرة عبر حلفاء وشركاء يتمتعون بعلاقات متوازنة مع الطرفين.
وبين البينين، يرى مراقبون أن المنطقة قد تكون أمام محاولة لإشغال الشرق الأوسط بأزمة جديدة تُضاف إلى سلسلة الأزمات المتلاحقة، بما يفتح الباب أمام ترتيبات وتحالفات جديدة في مرحلة شديدة الحساسية.
كيف تقرأ تهديدات واشنطن لسلطنة عمان التي تعتبر أشهر وسيط لأزمات العالم؟