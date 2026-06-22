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https://sarabic.ae/20260622/مؤرخة-أوكرانية-حان-الوقت-لكي-تتوقف-أوروبا-عن-تأجيج-هيستيريا-زيلينسكي-1114602341.html
مؤرخة أوكرانية: حان الوقت لكي تتوقف أوروبا عن تأجيج هيستيريا زيلينسكي
مؤرخة أوكرانية: حان الوقت لكي تتوقف أوروبا عن تأجيج هيستيريا زيلينسكي
سبوتنيك عربي
صرحت المؤرخة الأوكرانية مارتا غافريشكو، بأن الوقت قد حان لكي تتوقف أوروبا عن تأجيج هستيريا فلاديمير زيلينسكي. 22.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-22T17:09+0000
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وجاءت تصريحات غافريشكو عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، ردا على تصريح رئيس نظام كييف أمس بأن أوكرانيا تزعم حماية بولندا والاتحاد الأوروبي.وأضافت: "والآن يبدو أن هذا المهرج الدموي مقتنع تمامًا بأنه منقذ الحضارة نفسها، ويحق له إلقاء المحاضرات والابتزاز والبصق في وجه أي شخص يخالفه الرأي"، مشيرة إلى أنه "يجب التصدي لتصرفات زيلينسكي الطائشة".في غضون ذلك، رفض ثلاثة رؤساء أوكرانيين سابقين وهم: ليونيد كوتشما، وفيكتور يوشتشينكو، وبيترو بوروشينكو، جائزة الدولة البولندية.كما رفضها وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها، ورئيس ديوان زيلينسكي كيريلو بودانوف، والسفير الأوكراني لدى وارسو فاسيل بوندار، ومسؤولون أوكرانيون آخرون.يُذكر أن ميلنيك، الذي قاد فصيلاً في منظمة القوميين الأوكرانيين (OUN)، من عتاة نازيي الحرب العالمية الثانية، الذين ارتكبوا الفظائع في بولندا وغرب أوكرانيا، ضد اليهود والبولنديين والروس وغيرهم.
https://sarabic.ae/20260529/بسبب-تمجيده-شخصيات-نازية-بولندا-قد-تجرد-زيلينسكي-من-وسام-قلدته-إياه-سابقا-1113848716.html
https://sarabic.ae/20260528/موسكو-زيلينسكي-يضع-أهدافا-إرهابية-جديدة-بتشجيع-من-الغرب-1113819828.html
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مؤرخة أوكرانية: حان الوقت لكي تتوقف أوروبا عن تأجيج هيستيريا زيلينسكي

17:09 GMT 22.06.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletkaفلاديمير زيلينسكي
فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
تابعنا عبر
صرحت المؤرخة الأوكرانية مارتا غافريشكو، بأن الوقت قد حان لكي تتوقف أوروبا عن تأجيج هستيريا فلاديمير زيلينسكي.
وجاءت تصريحات غافريشكو عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، ردا على تصريح رئيس نظام كييف أمس بأن أوكرانيا تزعم حماية بولندا والاتحاد الأوروبي.

وقالت غافريشكو: "على مدى خمس سنوات، قامت أوروبا وحلف شمال الأطلسي بتغذية عقدة المخلص هذه في طفلهم المدلل ذو الاحتياجات الخاصة".

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وأضافت: "والآن يبدو أن هذا المهرج الدموي مقتنع تمامًا بأنه منقذ الحضارة نفسها، ويحق له إلقاء المحاضرات والابتزاز والبصق في وجه أي شخص يخالفه الرأي"، مشيرة إلى أنه "يجب التصدي لتصرفات زيلينسكي الطائشة".

وكان الرئيس البولندي كارول ناووركي، أعلن يوم الجمعة الماضي، سحب وسام "النسر الأبيض" من زيلينسكي بسبب تمجيده لزعماء منظمة القوميين الأوكرانيين (المصنفة كمنظمة إرهابية ومتطرفة في روسيا). وردّ زيلينسكي بأن مثل هذا الخطاب من الرئيس البولندي قد تكون له عواقب سيئة عليه.

في غضون ذلك، رفض ثلاثة رؤساء أوكرانيين سابقين وهم: ليونيد كوتشما، وفيكتور يوشتشينكو، وبيترو بوروشينكو، جائزة الدولة البولندية.
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كما رفضها وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها، ورئيس ديوان زيلينسكي كيريلو بودانوف، والسفير الأوكراني لدى وارسو فاسيل بوندار، ومسؤولون أوكرانيون آخرون.

وفي أواخر مايو/أيار، شارك زيلينسكي في إعادة دفن رفات أندريه ميلنيك، أحد قادة منظمة القوميين الأوكرانيين، وزوجته في منطقة كييف، كما أطلق اسم "باسم أبطال جيش التمرد الأوكراني" على مركز العمليات الخاصة الشمالي التابع لقوات العمليات الخاصة في القوات المسلحة الأوكرانية. وعقب ذلك، بدأ الرئيس البولندي النظر في سحب وسام "النسر الأبيض" من زيلينسكي، الذي كان قد مُنح له عام 2023 من قبل الرئيس السابق أندريه دودا.

يُذكر أن ميلنيك، الذي قاد فصيلاً في منظمة القوميين الأوكرانيين (OUN)، من عتاة نازيي الحرب العالمية الثانية، الذين ارتكبوا الفظائع في بولندا وغرب أوكرانيا، ضد اليهود والبولنديين والروس وغيرهم.
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