https://sarabic.ae/20260529/بسبب-تمجيده-شخصيات-نازية-بولندا-قد-تجرد-زيلينسكي-من-وسام-قلدته-إياه-سابقا-1113848716.html

بسبب تمجيده شخصيات نازية... بولندا قد تجرد زيلينسكي من وسام قلدته إياه سابقا

بسبب تمجيده شخصيات نازية... بولندا قد تجرد زيلينسكي من وسام قلدته إياه سابقا

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس البولندي، كارول نافروتسكي، اليوم الجمعة، بأن مسألة سحب وسام النسر الأبيض البولندي من فلاديمير زيلينسكي، سيتم النظر فيها يوم 8 يونيو/ حزيران المقبل. 29.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-29T10:33+0000

2026-05-29T10:33+0000

2026-05-29T10:33+0000

بولندا

أخبار أوكرانيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/15/1097017056_0:0:2898:1631_1920x0_80_0_0_64e3a004a71f75c09315b0217964e3ac.jpg

وصرح نافروتسكي، في تصريحات للصحفيين: " "لقد تعاملت بجدية بالغة مع نداء الشعب البولندي، سيعقد مجلس وسام النسر الأبيض اجتماعاً في 8 يونيو/ حزيران، وقد اقترحت أن يكون أحد بنود جدول الأعمال هو سحب وسام النسر الأبيض من الرئيس زيلينسكي".وأوضح أن القرار النهائي ليس بيد الرئيس بل بيد مجلس الوسام.يُذكر أن زيلينسكي شارك، يوم الاثنين الماضي، في إعادة دفن رفات أحد قادة منظمة القوميين الأوكرانيين، أندريه ميلنيك، في مقاطعة كييف. وكانت صحيفة "سترانا. يو إيه" الأوكرانية قد ذكرت أن السلطات تخطط لإعادة دفن شخصيات أوكرانية يقدسها نظام كييف، بمن فيهم قادة منظمة القوميين الأوكرانيين، ستيبان بانديرا وأندريه ميلنيك ويفغيني كونوفاليتس.يُذكر أن ميلنيك، الذي قاد فصيلاً في منظمة القوميين الأوكرانيين (OUN)، من عتاة نازيي الحرب العالمية الثانية، الذين ارتكبوا الفظائع في بولندا وغرب أوكرانيا، ضد اليهود والبولنديين والروس وغيرهم.وقال بيسكوف للصحفيين: "مظاهر النازية الجديدة من قبل نظام كييف، تشكّل خطرًا بالغًا على أوروبا".وأضاف، معلقًا على خطط نظام كييف لإنشاء "مجمع أبطال" من خلال إعادة رفات النازيين الأوكرانيين: "النظام يكشف عن وجهه الحقيقي، يُظهر لونه البني".وتابع: "في الواقع، يجري تمجيد رسمي على مستوى الدولة لمجرمي النازية والمتعاونين معهم في قلب أوروبا. لا أعلم إن كان أحد في العواصم الأوروبية يرضى بهذا، لكننا نرفضه رفضًا قاطعًا".ميدينسكي حول الهجوم الذي شنته كييف على لوغانسك: النازيون وحدهم هم من استهدفوا الأطفال

https://sarabic.ae/20260528/موسكو-زيلينسكي-يضع-أهدافا-إرهابية-جديدة-بتشجيع-من-الغرب-1113819828.html

بولندا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

بولندا, أخبار أوكرانيا