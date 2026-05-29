https://sarabic.ae/20260529/بسبب-تمجيده-شخصيات-نازية-بولندا-قد-تجرد-زيلينسكي-من-وسام-قلدته-إياه-سابقا-1113848716.html
بسبب تمجيده شخصيات نازية... بولندا قد تجرد زيلينسكي من وسام قلدته إياه سابقا
بسبب تمجيده شخصيات نازية... بولندا قد تجرد زيلينسكي من وسام قلدته إياه سابقا
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس البولندي، كارول نافروتسكي، اليوم الجمعة، بأن مسألة سحب وسام النسر الأبيض البولندي من فلاديمير زيلينسكي، سيتم النظر فيها يوم 8 يونيو/ حزيران المقبل. 29.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-29T10:33+0000
2026-05-29T10:33+0000
2026-05-29T10:33+0000
بولندا
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/15/1097017056_0:0:2898:1631_1920x0_80_0_0_64e3a004a71f75c09315b0217964e3ac.jpg
وصرح نافروتسكي، في تصريحات للصحفيين: " "لقد تعاملت بجدية بالغة مع نداء الشعب البولندي، سيعقد مجلس وسام النسر الأبيض اجتماعاً في 8 يونيو/ حزيران، وقد اقترحت أن يكون أحد بنود جدول الأعمال هو سحب وسام النسر الأبيض من الرئيس زيلينسكي".وأوضح أن القرار النهائي ليس بيد الرئيس بل بيد مجلس الوسام.يُذكر أن زيلينسكي شارك، يوم الاثنين الماضي، في إعادة دفن رفات أحد قادة منظمة القوميين الأوكرانيين، أندريه ميلنيك، في مقاطعة كييف. وكانت صحيفة "سترانا. يو إيه" الأوكرانية قد ذكرت أن السلطات تخطط لإعادة دفن شخصيات أوكرانية يقدسها نظام كييف، بمن فيهم قادة منظمة القوميين الأوكرانيين، ستيبان بانديرا وأندريه ميلنيك ويفغيني كونوفاليتس.يُذكر أن ميلنيك، الذي قاد فصيلاً في منظمة القوميين الأوكرانيين (OUN)، من عتاة نازيي الحرب العالمية الثانية، الذين ارتكبوا الفظائع في بولندا وغرب أوكرانيا، ضد اليهود والبولنديين والروس وغيرهم.وقال بيسكوف للصحفيين: "مظاهر النازية الجديدة من قبل نظام كييف، تشكّل خطرًا بالغًا على أوروبا".وأضاف، معلقًا على خطط نظام كييف لإنشاء "مجمع أبطال" من خلال إعادة رفات النازيين الأوكرانيين: "النظام يكشف عن وجهه الحقيقي، يُظهر لونه البني".وتابع: "في الواقع، يجري تمجيد رسمي على مستوى الدولة لمجرمي النازية والمتعاونين معهم في قلب أوروبا. لا أعلم إن كان أحد في العواصم الأوروبية يرضى بهذا، لكننا نرفضه رفضًا قاطعًا".ميدينسكي حول الهجوم الذي شنته كييف على لوغانسك: النازيون وحدهم هم من استهدفوا الأطفال
https://sarabic.ae/20260528/موسكو-زيلينسكي-يضع-أهدافا-إرهابية-جديدة-بتشجيع-من-الغرب-1113819828.html
بولندا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/15/1097017056_322:0:2898:1932_1920x0_80_0_0_48aac22fd24100822f7e1ec4834761f0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
بولندا, أخبار أوكرانيا
بسبب تمجيده شخصيات نازية... بولندا قد تجرد زيلينسكي من وسام قلدته إياه سابقا
أعلن الرئيس البولندي، كارول نافروتسكي، اليوم الجمعة، بأن مسألة سحب وسام النسر الأبيض البولندي من فلاديمير زيلينسكي، سيتم النظر فيها يوم 8 يونيو/ حزيران المقبل.
وصرح نافروتسكي، في تصريحات للصحفيين: " "لقد تعاملت بجدية بالغة مع نداء الشعب البولندي، سيعقد مجلس وسام النسر الأبيض اجتماعاً في 8 يونيو/ حزيران، وقد اقترحت أن يكون أحد بنود جدول الأعمال هو سحب وسام النسر الأبيض من الرئيس زيلينسكي".
وأوضح أن القرار النهائي ليس بيد الرئيس بل بيد مجلس الوسام.
وأرجع نافروتسكي هذه الخطوة إلى تورط زيلينسكي في تمجيد شخصيات تابعة لمنظمة القوميين الأوكرانيين (المصنفة كمنظمة إرهابية ومتطرفة في روسيا)، قائلاً: "أنا مستاء للغاية وأشعر بخيبة أمل من تمجيد المجرمين".
يُذكر أن زيلينسكي شارك، يوم الاثنين الماضي، في إعادة دفن رفات أحد قادة منظمة القوميين الأوكرانيين، أندريه ميلنيك، في مقاطعة كييف. وكانت صحيفة "سترانا. يو إيه" الأوكرانية قد ذكرت أن السلطات تخطط لإعادة دفن شخصيات أوكرانية يقدسها نظام كييف، بمن فيهم قادة منظمة القوميين الأوكرانيين، ستيبان بانديرا وأندريه ميلنيك ويفغيني كونوفاليتس.
ونقلت أوكرانيا، سابقًا، رفات أندريه ميلنيك وزوجته صوفيا من لوكسمبورغ، حيث أعيد دفنهما في "المقبرة العسكرية التذكارية الوطنية" بأوكرانيا بحضور كبار المسؤولين الأوكرانيين بمن فيهم فلاديمير زيلينسكي، في إطار مساعي كييف لإعادة رفات شخصيات نازية أوكرانية دُفنت في الخارج.
يُذكر أن ميلنيك، الذي قاد فصيلاً في منظمة القوميين الأوكرانيين (OUN)، من عتاة نازيي الحرب العالمية الثانية، الذين ارتكبوا الفظائع في بولندا وغرب أوكرانيا، ضد اليهود والبولنديين والروس وغيرهم.
وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، الثلاثاء الماضي، أن "مظاهر النازية الجديدة، التي يمارسها نظام كييف، تشكّل خطرًا بالغًا على أوروبا".
وقال بيسكوف للصحفيين
: "مظاهر النازية الجديدة من قبل نظام كييف، تشكّل خطرًا بالغًا على أوروبا".
وأضاف، معلقًا على خطط نظام كييف لإنشاء "مجمع أبطال" من خلال إعادة رفات النازيين الأوكرانيين: "النظام يكشف عن وجهه الحقيقي، يُظهر لونه البني".
وتابع: "في الواقع، يجري تمجيد رسمي على مستوى الدولة لمجرمي النازية والمتعاونين معهم في قلب أوروبا. لا أعلم إن كان أحد في العواصم الأوروبية يرضى بهذا، لكننا نرفضه رفضًا قاطعًا".