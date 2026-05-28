https://sarabic.ae/20260528/موسكو-زيلينسكي-يضع-أهدافا-إرهابية-جديدة-بتشجيع-من-الغرب-1113819828.html

موسكو: زيلينسكي يضع أهدافا إرهابية جديدة بتشجيع من الغرب

موسكو: زيلينسكي يضع أهدافا إرهابية جديدة بتشجيع من الغرب

سبوتنيك عربي

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، بأن زيلينسكي يضع أمام القوات الأوكرانية أهدافا ومهاما إرهابية جديدة والغرب... 28.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-28T11:06+0000

2026-05-28T11:06+0000

2026-05-28T11:06+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/03/02/1059369791_0:157:3085:1892_1920x0_80_0_0_9fff65c2d396cdaaec8c02aa0f333804.jpg

وصرحت زاخاروفا، خلال إفادة صحفية: "يواصل نظام كييف النازي الجديد، بدعم عسكري وسياسي فعّال من دول "الناتو" والاتحاد الأوروبي، إرهابه ضد السكان المدنيين والبنية التحتية المدنية لبلادنا... زيلينسكي... يضع علنًا مهامًا إرهابية جديدة، كل هذا يحدث بشكل علني ويلقى صدى لدى حلفائه الغربيين الذين يدعون نظام كييف مباشرةً إلى مواصلة وتيرة التصعيد".وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي: "لقد أثبتت هذه الجريمة البشعة بشكل قاطع أن نظام زيلينسكي النازي الجديد يشعر بتساهل مطلق، ويتجاهله جميع الأوصياء من حلف "الناتو"، فلا تنطبق عليه أي من قواعد القانون الدولي الإنساني أثناء النزاعات، نظام كييف، إلى جانب أوصيائه الغربيين، يتجاهلونها (مبادئ القانون الدولي) بشكل صارخ".وأضافت زاخاروفا: "هذا بمثابة ضوء أخضر من الاتحاد الأوروبي وحلف "الناتو"، كتبوه حرفيًا لبانكوفا (مقر الرئاسة الأوكرانية)، ودعموه بالأسلحة والأموال للحصول على هذا الإذن. لا يسع الأقلية الغربية إلا أن تدرك أن دماء هؤلاء الأطفال على أيديهم".وصرحت زاخاروفا، بأن موسكو ستبذل قصارى جهدها لنقل الحقيقة حول المأساة التي وقعت في ستاروبيلسك إلى المجتمع الدولي.وتابعت زاخاروفا: "سنبذل قصارى جهدنا لضمان معرفة المجتمع الدولي حقيقة الطبيعة اللاإنسانية لنظام زيلينسكي، وأود التأكيد على أن جميع سفاراتنا وقنصلياتنا العامة وبعثاتنا الدائمة لدى المنظمات الدولية ستعمل بشكل منهجي على إيصال حقيقة هذه الفظائع الشنيعة إلى المجتمع الدولي بكل الوسائل الممكنة".وجاء في بيان وزارة الطوارئ الروسية: "إجمالي عدد الضحايا 63، من بينهم 21 قتيلًا"، لافتا إلى أنه "تم انتشال جثث جميع الضحايا من تحت الأنقاض".وكانت طائرات مسيرة أوكرانية قد قصفت سكن الطلاب التابع لكلية ستاروبيلسك المهنية في جمهورية لوغانسك الشعبية، والذي يضم 86 طالبا تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عاما، ليلة الجمعة، ما أدى إلى انهيار المبنى، ولم تكن هناك أي منشآت عسكرية قريبة.أفادت وزارة الدفاع الروسية، الأحد الماضي، أن الجيش الروسي شن ضربة انتقامية على أهداف عسكرية في أوكرانيا، بصواريخ أوريشنيك وإسكندر وكينجال وتسيركون وذلك بعد توجيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لوزارة الدفاع بالرد على اعتداء كييف.وقالت الدفاع الروسية: "ردًا على الهجمات الإرهابية الأوكرانية على أهداف مدنية في روسيا، شنت القوات المسلحة الروسية ضربة واسعة النطاق باستخدام صواريخ أوريشنيك الباليستية، وصواريخ إسكندر الجوية الباليستية، وصواريخ كينجال الجوية الفرط الصوتية، وصواريخ تسيركون، بالإضافة إلى صواريخ مجنحة جوية وبحرية وأرضية، فضلاً عن طائرات مسيرة هجومية، استهدفت مراكز القيادة والسيطرة العسكرية، والقواعد الجوية، ومؤسسات الصناعات الدفاعية في أوكرانيا".وأكدت وزارة الدفاع الروسية في بيانها أن الضربة حققت هدفها، حيث أصابت جميع الأهداف المحددة.الجيش الروسي يشن ضربة انتقامية على أهداف عسكرية أوكرانيا بصواريخ أوريشنيك وإسكندر وكينجال

https://sarabic.ae/20260527/الخارجية-الروسية-المنظمات-غير-الحكومية-الغربية-لم-تبد-أي-رد-فعل-تجاه-مأساة-ستاروبيلسك-1113788525.html

https://sarabic.ae/20260522/بوتين-يوجه-وزارة-الدفاع-لتقديم-مقترحات-للرد-على-القصف-الأوكراني-لسكن-الطلاب-في-لوغانسك--1113658003.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم