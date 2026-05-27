الخارجية الروسية: المنظمات غير الحكومية الغربية لم تبد أي رد فعل تجاه مأساة ستاروبيلسك

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
08:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
إعلان نيروبي يقترح إنشاء لجنة عسكرية مشتركة لوقف إطلاق النار في السودان
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
09:49 GMT
6 د
الحدث من سبوتنيك
روسيا حاضرة في نظام الاقتصاد العالمي... في لبنان: قبيل عيد الأضحى، ماذا عن الحركة السياحية؟
10:00 GMT
63 د
من الملعب
من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب
11:03 GMT
27 د
روسيا والعالم العربي
مركز ثقافي عربي في روسيا لتعميق التقارب الحضاري و الثقافي
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
12:03 GMT
17 د
مساحة حرة
تحولت إلى قضية رأي عام.. غضب عارم في مصر بعد منع رجال يرتدون "الجلابية" من دخول السينما
12:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:50 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
16:03 GMT
15 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
16:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:48 GMT
12 د
بلا قيود
خبير: واشنطن في مأزق وهي تريد توقيع اتفاق مع طهران
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لماذا يربط ترامب الاتفاق مع إيران باستئناف مسار التطبيع؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
السينما تقاوم الصمت: كيف فرضت القضية الفلسطينية حضورها في مهرجان "كان" 2026؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
08:30 GMT
30 د
من الملعب
من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب
09:03 GMT
27 د
صدى الحياة
مليار إنسان بلا إسكان.. والعالم على حافة انفجار اجتماعي
09:31 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
لبنان يمضي قُدُمًا في تنفيذ إصلاحٍ تاريخيّ لنظام التقاعد الاجتماعي وموسكو تستضيف مهرجانا عائليا ضخماً بمناسبة عيد الأضحى... ماذا عن الحضور الإسلامي في المجتمع الروسي؟
10:00 GMT
63 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:03 GMT
17 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
11:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
16:36 GMT
24 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
الخارجية الروسية: المنظمات غير الحكومية الغربية لم تبد أي رد فعل تجاه مأساة ستاروبيلسك
صرّحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، بأن المنظمات غير الحكومية الغربية، لم تبدِ أي رد فعل على الإطلاق تجاه... 27.05.2026, سبوتنيك عربي
12:45 GMT 27.05.2026
صرّحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، بأن المنظمات غير الحكومية الغربية، لم تبدِ أي رد فعل على الإطلاق تجاه المأساة، التي وقعت في مدينة ستاروبيلسك بجمهورية لوغانسك الشعبية.
وقالت زاخاروفا، خلال جلسة في المنتدى الدولي للأمن المنعقد في العاصمة الروسية موسكو: "لقد اهتز العالم الآن من جراء الضربة الموجهة والمباشرة، التي شنتها القوات المسلحة الأوكرانية على كلية وسكن طلابي في ستاروبيلسك. أسفر ذلك عن مقتل 21 طفلًا، وإصابة أكثر من 40 آخرين، بجروح بالغة، بل بتشوهات وإعاقات، فهل سمعتم أي شيء من المنظمات غير الحكومية المعنية بحماية الأطفال ومساعدتهم في مناطق النزاعات؟".

وتابعت: "لم ينطقوا بأي كلمة، ولا حتى واحدة".

بوتين يوقع على وثيقة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2026
بوتين يوقع قانونا يجيز استخدام القوة العسكرية للدفاع عن الروس الذين يتم اعتقالهم في الخارج
25 مايو, 15:32 GMT
وكانت زاخاروفا، صرّحت يوم امس الثلاثاء، بأن "أوكرانيا لم تكتفِ بمهاجمة المنشأة التعليمية في ستاروبيلسك بجمهورية لوغانسك الشعبية فقط، بل سخرت منها أيضًا".
وأضافت: "إلى جانب كل ذلك، لا نرى فقط ضربة مستهدفة لكلية أطفال، وهي منشأة اجتماعية للأطفال، بل نرى أيضًا سخرية لاحقة من هذا الوضع".
ويوم الجمعة الماضي، أعلن رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية ليونيد باسيتشنيك، عن وقوع هجوم إرهابي أوكراني استهدف مبنى أكاديمي وسكن للطلاب في كلية ستاروبيلسك المهنية التابعة لجامعة لوغانسك التربوية الحكومية.
شويغو: نشر السلاح النووي على أراضي اليابان وأستراليا يهدد الأمن الإقليمي
