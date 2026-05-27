الخارجية الروسية: المنظمات غير الحكومية الغربية لم تبد أي رد فعل تجاه مأساة ستاروبيلسك

صرّحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، بأن المنظمات غير الحكومية الغربية، لم تبدِ أي رد فعل على الإطلاق تجاه...

وقالت زاخاروفا، خلال جلسة في المنتدى الدولي للأمن المنعقد في العاصمة الروسية موسكو: "لقد اهتز العالم الآن من جراء الضربة الموجهة والمباشرة، التي شنتها القوات المسلحة الأوكرانية على كلية وسكن طلابي في ستاروبيلسك. أسفر ذلك عن مقتل 21 طفلًا، وإصابة أكثر من 40 آخرين، بجروح بالغة، بل بتشوهات وإعاقات، فهل سمعتم أي شيء من المنظمات غير الحكومية المعنية بحماية الأطفال ومساعدتهم في مناطق النزاعات؟".وكانت زاخاروفا، صرّحت يوم امس الثلاثاء، بأن "أوكرانيا لم تكتفِ بمهاجمة المنشأة التعليمية في ستاروبيلسك بجمهورية لوغانسك الشعبية فقط، بل سخرت منها أيضًا".ويوم الجمعة الماضي، أعلن رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية ليونيد باسيتشنيك، عن وقوع هجوم إرهابي أوكراني استهدف مبنى أكاديمي وسكن للطلاب في كلية ستاروبيلسك المهنية التابعة لجامعة لوغانسك التربوية الحكومية.شويغو: نشر السلاح النووي على أراضي اليابان وأستراليا يهدد الأمن الإقليمي

