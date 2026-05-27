https://sarabic.ae/20260527/الخارجية-الروسية-المنظمات-غير-الحكومية-الغربية-لم-تبد-أي-رد-فعل-تجاه-مأساة-ستاروبيلسك-1113788525.html
الخارجية الروسية: المنظمات غير الحكومية الغربية لم تبد أي رد فعل تجاه مأساة ستاروبيلسك
الخارجية الروسية: المنظمات غير الحكومية الغربية لم تبد أي رد فعل تجاه مأساة ستاروبيلسك
سبوتنيك عربي
صرّحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، بأن المنظمات غير الحكومية الغربية، لم تبدِ أي رد فعل على الإطلاق تجاه... 27.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-27T12:45+0000
2026-05-27T12:45+0000
2026-05-27T12:45+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1d/1104261714_132:0:3773:2048_1920x0_80_0_0_c688bd48ef0253fa565b9782fb107a24.jpg
وقالت زاخاروفا، خلال جلسة في المنتدى الدولي للأمن المنعقد في العاصمة الروسية موسكو: "لقد اهتز العالم الآن من جراء الضربة الموجهة والمباشرة، التي شنتها القوات المسلحة الأوكرانية على كلية وسكن طلابي في ستاروبيلسك. أسفر ذلك عن مقتل 21 طفلًا، وإصابة أكثر من 40 آخرين، بجروح بالغة، بل بتشوهات وإعاقات، فهل سمعتم أي شيء من المنظمات غير الحكومية المعنية بحماية الأطفال ومساعدتهم في مناطق النزاعات؟".وكانت زاخاروفا، صرّحت يوم امس الثلاثاء، بأن "أوكرانيا لم تكتفِ بمهاجمة المنشأة التعليمية في ستاروبيلسك بجمهورية لوغانسك الشعبية فقط، بل سخرت منها أيضًا".ويوم الجمعة الماضي، أعلن رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية ليونيد باسيتشنيك، عن وقوع هجوم إرهابي أوكراني استهدف مبنى أكاديمي وسكن للطلاب في كلية ستاروبيلسك المهنية التابعة لجامعة لوغانسك التربوية الحكومية.شويغو: نشر السلاح النووي على أراضي اليابان وأستراليا يهدد الأمن الإقليمي
https://sarabic.ae/20260525/بوتين-يوقع-قانونا-يجيز-استخدام-القوة-العسكرية-للدفاع-عن-الروس-الذين-يتم-اعتقالهم-في-الخارج-1113724801.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1d/1104261714_587:0:3318:2048_1920x0_80_0_0_c7051da36f5dacf684eb021dd1562ce9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
الخارجية الروسية: المنظمات غير الحكومية الغربية لم تبد أي رد فعل تجاه مأساة ستاروبيلسك
صرّحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، بأن المنظمات غير الحكومية الغربية، لم تبدِ أي رد فعل على الإطلاق تجاه المأساة، التي وقعت في مدينة ستاروبيلسك بجمهورية لوغانسك الشعبية.
وقالت زاخاروفا، خلال جلسة في المنتدى الدولي للأمن المنعقد في العاصمة الروسية موسكو: "لقد اهتز العالم الآن من جراء الضربة الموجهة والمباشرة، التي شنتها القوات المسلحة الأوكرانية على كلية وسكن طلابي في ستاروبيلسك. أسفر ذلك عن مقتل 21 طفلًا، وإصابة أكثر من 40 آخرين، بجروح بالغة، بل بتشوهات وإعاقات، فهل سمعتم أي شيء من المنظمات غير الحكومية المعنية بحماية الأطفال ومساعدتهم في مناطق النزاعات؟".
وتابعت: "لم ينطقوا بأي كلمة، ولا حتى واحدة".
وكانت زاخاروفا، صرّحت يوم امس الثلاثاء، بأن "أوكرانيا لم تكتفِ بمهاجمة المنشأة التعليمية في ستاروبيلسك بجمهورية لوغانسك الشعبية فقط، بل سخرت منها أيضًا".
وأضافت: "إلى جانب كل ذلك، لا نرى فقط ضربة مستهدفة لكلية أطفال، وهي منشأة اجتماعية للأطفال، بل نرى أيضًا سخرية لاحقة من هذا الوضع".
ويوم الجمعة الماضي، أعلن رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية ليونيد باسيتشنيك، عن وقوع هجوم إرهابي أوكراني استهدف مبنى أكاديمي وسكن للطلاب في كلية ستاروبيلسك المهنية التابعة لجامعة لوغانسك التربوية الحكومية.