الجيش الروسي يشن ضربة انتقامية على أهداف عسكرية أوكرانيا بصواريخ أوريشنيك وإسكندر وكينجال
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن الجيش الروسي شن ضربة انتقامية على أهداف عسكرية في أوكرانيا، بصواريخ أوريشنيك وإسكندر وكينجال وتسيركون. 24.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-24T08:59+0000
08:34 GMT 24.05.2026 (تم التحديث: 08:59 GMT 24.05.2026)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن الجيش الروسي شن ضربة انتقامية على أهداف عسكرية في أوكرانيا، بصواريخ أوريشنيك وإسكندر وكينجال وتسيركون.
وقالت الدفاع الروسية: "رداً على الهجمات الإرهابية الأوكرانية على أهداف مدنية في روسيا، شنت القوات المسلحة الروسية ضربة واسعة النطاق باستخدام صواريخ أوريشنيك الباليستية، وصواريخ إسكندر الجوية الباليستية، وصواريخ كينجال الجوية الفرط الصوتية، وصواريخ تسيركون، بالإضافة إلى صواريخ مجنحة جوية وبحرية وأرضية، فضلاً عن طائرات مسيرة هجومية، استهدفت مراكز القيادة والسيطرة العسكرية، والقواعد الجوية، ومؤسسات الصناعات الدفاعية في أوكرانيا".
وأكدت وزارة الدفاع الروسية في بيانها أن الضربة حققت هدفها، حيث أصابت جميع الأهداف المحددة.
وجاء في البيان: "استهدف الطيران التكتيكي والهجومي، والطائرات دون طيار، وقوات الصواريخ، والمدفعية الروسية، وألحقت أضراراً بمرافق تكرير النفط والطاقة والنقل التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، ومستودعات الذخيرة والوقود، فضلاً عن نقاط الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 149 منطقة".
وأوضح البيان: "اتخذت وحدات مجموعة "الجنوب" الروسية، خطوطًا ومواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو نحو 90 عسكريا، ودبابة، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية، وتم تدميرومنظومة إطلاق صواريخ غراد، ورادار مضاد للبطاريات من طراز رادا آر بي إس-42 إسرائيلي الصنع".
وتابعت: "واصلت قوات مجموعة "الشرق" الروسية التقدم في عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعتي زابوروجيه ودنيبروبتروفسك، وتمكنت من دحر تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وبلغت خسائر العدو نحو 265 عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية".
كما جاء في البيان: "سيطرت قوات مجموعة "الغرب" الروسية على خطوط ومواقع أكثر تقدمًا، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعة خاركوف وجمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو نحو 180عسكريا، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية، كما تم تدمير ثلاث محطات حرب إلكترونية".
وأضافت الوزارة: "حسّنت قوات مجموعة "الشمال" الروسية وضعها التكتيكي واستهدفت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق من مقاطعتي سومي وخاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 175 عسكريا، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية، كما تم تدمير محطة حرب إلكترونية ومحطة رادار مضادة للبطاريات أمريكية الصنع من طراز "تي بي كيو-36".
وأوضح البيان: "تمكّنت وحدات مجموعة "المركز" الروسية من السيطرة على خطوط ومواقع أكثر تقدمًا، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة دنيبروبتروفسك، وبلغت خسائر العدو نحو 305 عسكريا، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية، كما تم تدمير 4 محطات حرب إلكترونية".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.