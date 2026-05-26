الكرملين حول خطط كييف لإعادة رفات النازيين الأوكرانيين: النظام يظهر وجهه الحقيقي
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن "مظاهر النازية الجديدة، التي يمارسها نظام كييف، تشكّل خطرًا بالغًا على أوروبا".
2026-05-26T10:38+0000
10:27 GMT 26.05.2026 (تم التحديث: 10:38 GMT 26.05.2026)
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن "مظاهر النازية الجديدة، التي يمارسها نظام كييف، تشكّل خطرًا بالغًا على أوروبا".
وقال بيسكوف للصحفيين: "مظاهر النازية الجديدة من قبل نظام كييف، تشكّل خطرًا بالغًا على أوروبا".
وأضاف، معلقًا على خطط نظام كييف لإنشاء "مجمع أبطال" من خلال إعادة رفات النازيين الأوكرانيين: "النظام يكشف عن وجهه الحقيقي، يُظهر لونه البني".
وتابع: "في الواقع، يجري تمجيد رسمي على مستوى الدولة لمجرمي النازية والمتعاونين معهم في قلب أوروبا. لا أعلم إن كان أحد في العواصم الأوروبية يرضى بهذا، لكننا نرفضه رفضًا قاطعًا".
وأشار إلى أن تمجيد كييف للنازيين يؤكد مرة أخرى صحة قرار العملية العسكرية الخاصة.
وفي وقت سابق، صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن نظام كييف يُنشئ "مجمعًا لحثالة النازيين" في أوكرانيا، من خلال نقل رفات النازيين الأوكرانيين من مختلف أنحاء العالم. ووفقًا لها، فإنه بهذا المعدل، سيتم قريبًا نقل رفات ستيبان بانديرا.
ونقلت أوكرانيا، سابقًا، رفات أندريه ميلنيك وزوجته صوفيا من لوكسمبورغ، حيث أعيد دفنهما في "المقبرة العسكرية التذكارية الوطنية" بأوكرانيا بحضور كبار المسؤولين الأوكرانيين بمن فيهم فلاديمير زيلينسكي، في إطار مساعي كييف لإعادة رفات شخصيات نازية أوكرانية دُفنت في الخارج.
يُذكر أن ميلنيك، الذي قاد فصيلاً في منظمة القوميين الأوكرانيين (OUN)، من عتاة نازيي الحرب العالمية الثانية، الذين ارتكبوا الفظائع في بولندا وغرب أوكرانيا، ضد اليهود والبولنديين والروس وغيرهم.