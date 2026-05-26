https://sarabic.ae/20260526/الكرملين-يعلق-على-خطط-كييف-لإعادة-رفات-النازيين-الأوكرانيين-1113746286.html

الكرملين حول خطط كييف لإعادة رفات النازيين الأوكرانيين: النظام يظهر وجهه الحقيقي

الكرملين حول خطط كييف لإعادة رفات النازيين الأوكرانيين: النظام يظهر وجهه الحقيقي

سبوتنيك عربي

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن "مظاهر النازية الجديدة، التي يمارسها نظام كييف، تشكّل خطرًا بالغًا على أوروبا". 26.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-26T10:27+0000

2026-05-26T10:27+0000

2026-05-26T10:38+0000

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/10/1102726374_0:152:3072:1880_1920x0_80_0_0_d4c4fe54f56395fdfbcc1b624291b97a.jpg

وقال بيسكوف للصحفيين: "مظاهر النازية الجديدة من قبل نظام كييف، تشكّل خطرًا بالغًا على أوروبا".وتابع: "في الواقع، يجري تمجيد رسمي على مستوى الدولة لمجرمي النازية والمتعاونين معهم في قلب أوروبا. لا أعلم إن كان أحد في العواصم الأوروبية يرضى بهذا، لكننا نرفضه رفضًا قاطعًا".وأشار إلى أن تمجيد كييف للنازيين يؤكد مرة أخرى صحة قرار العملية العسكرية الخاصة.وفي وقت سابق، صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن نظام كييف يُنشئ "مجمعًا لحثالة النازيين" في أوكرانيا، من خلال نقل رفات النازيين الأوكرانيين من مختلف أنحاء العالم. ووفقًا لها، فإنه بهذا المعدل، سيتم قريبًا نقل رفات ستيبان بانديرا.يُذكر أن ميلنيك، الذي قاد فصيلاً في منظمة القوميين الأوكرانيين (OUN)، من عتاة نازيي الحرب العالمية الثانية، الذين ارتكبوا الفظائع في بولندا وغرب أوكرانيا، ضد اليهود والبولنديين والروس وغيرهم.بوتين خلال اجتماعه مع فيتسو: ممتنون لسلوفاكيا على عنايتها بالنصب التذكارية للجنود السوفييت7 معارك مفصلية حسمت الحرب الوطنية العظمى وقضت على النازية

https://sarabic.ae/20260523/ميدينسكي-حول-الهجوم-الذي-شنته-كييف-على-لوغانسك-النازيون-وحدهم-هم-من-استهدفوا-الأطفال-1113683719.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا