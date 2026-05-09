أمساليوم
بث مباشر
بوتين خلال اجتماعه مع فيتسو: ممتنون لسلوفاكيا على عنايتها بالنصب التذكارية للجنود السوفييت
عبّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، عن امتنان روسيا لرئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو، لزيارته موسكو لحضور احتفالات يوم النصر، على الرغم من... 09.05.2026, سبوتنيك عربي
وقال بوتين، خلال لقائه مع فيتسو: "أعلم أنه كما في المرة السابقة، واجهتكم بعض الصعوبات في وصولكم إلى موسكو، أخبرتموني باختصار أن الأمور كانت أسهل هذه المرة، لكن هذا ليس مهمًا، المهم هو وجودكم هنا، ونحن ممتنون لكم جدا على ذلك".وأردف الرئيس الروسي: "نعتقد أن زيارتكم اليوم ستساعدنا على فهم ما يمكن فعله لاستعادة حجم تجارتنا وتطويرها بشكل أكبر"، مشيرًا: "سنكون على استعداد للتعاون في مجالات أخرى ذات اهتمام مشترك".ونوه الرئيس الروسي إلى أن "العلاقات الروسية السلوفاكية اتسمت لسنوات عديدة، بما في ذلك خلال فترات ولايتك السابقة كرئيس للوزراء، بمستوى عالٍ من الحوار السياسي وديناميكيات تعاون مستقرة".ونقل بوتين امتنان موسكو لقيادة وشعب سلوفاكيا على عنايتهم الفائقة بالنصب التذكارية للجنود السوفييت الذين سقطوا بالحرب الوطنية العظمى.وتحيي روسيا، اليوم السبت، الذكرى الـ81 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى، في مناسبة وطنية تحمل دلالات تاريخية عميقة، إذ تجسد نهاية الحرب التي امتدت بين عامي 1941 و1945، والتي شهدت صراعًا حاسمًا أسفر عن هزيمة النازية.وشهد العرض العسكري حضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى جانب عدد من الزعماء الأجانب من مختلف دول العالم، في مشهد يعكس الطابع الدولي لهذه المناسبة، وما تحمله من رمزية سياسية وتاريخية تتجاوز حدود روسيا.
11:09 GMT 09.05.2026 (تم التحديث: 12:12 GMT 09.05.2026)
عبّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، عن امتنان روسيا لرئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو، لزيارته موسكو لحضور احتفالات يوم النصر، على الرغم من الصعوبات التي واجهها خلال رحلته إلى روسيا.
وقال بوتين، خلال لقائه مع فيتسو: "أعلم أنه كما في المرة السابقة، واجهتكم بعض الصعوبات في وصولكم إلى موسكو، أخبرتموني باختصار أن الأمور كانت أسهل هذه المرة، لكن هذا ليس مهمًا، المهم هو وجودكم هنا، ونحن ممتنون لكم جدا على ذلك".
وأردف الرئيس الروسي: "نعتقد أن زيارتكم اليوم ستساعدنا على فهم ما يمكن فعله لاستعادة حجم تجارتنا وتطويرها بشكل أكبر"، مشيرًا: "سنكون على استعداد للتعاون في مجالات أخرى ذات اهتمام مشترك".
وأوضاف بوتين: "سنبذل قصارى جهدنا لتلبية احتياجات جمهورية سلوفاكيا من الطاقة".

ونوه الرئيس الروسي إلى أن "العلاقات الروسية السلوفاكية اتسمت لسنوات عديدة، بما في ذلك خلال فترات ولايتك السابقة كرئيس للوزراء، بمستوى عالٍ من الحوار السياسي وديناميكيات تعاون مستقرة".
وزير سابق للخارجية اللبنانية: بوتين يدرك دور بلاده ويسعى إلى إعادة إحيائه
10:43 GMT
ونقل بوتين امتنان موسكو لقيادة وشعب سلوفاكيا على عنايتهم الفائقة بالنصب التذكارية للجنود السوفييت الذين سقطوا بالحرب الوطنية العظمى.
وتحيي روسيا، اليوم السبت، الذكرى الـ81 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى، في مناسبة وطنية تحمل دلالات تاريخية عميقة، إذ تجسد نهاية الحرب التي امتدت بين عامي 1941 و1945، والتي شهدت صراعًا حاسمًا أسفر عن هزيمة النازية.
وشهد العرض العسكري حضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى جانب عدد من الزعماء الأجانب من مختلف دول العالم، في مشهد يعكس الطابع الدولي لهذه المناسبة، وما تحمله من رمزية سياسية وتاريخية تتجاوز حدود روسيا.
