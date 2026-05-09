https://sarabic.ae/20260509/بوتين-خلال-اجتماعه-مع-فيتسو-ممتنون-لسلوفاكيا-على-عنايتها-بالنصب-التذكارية-للجنود-السوفييت-1113255012.html

بوتين خلال اجتماعه مع فيتسو: ممتنون لسلوفاكيا على عنايتها بالنصب التذكارية للجنود السوفييت

بوتين خلال اجتماعه مع فيتسو: ممتنون لسلوفاكيا على عنايتها بالنصب التذكارية للجنود السوفييت

سبوتنيك عربي

عبّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، عن امتنان روسيا لرئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو، لزيارته موسكو لحضور احتفالات يوم النصر، على الرغم من... 09.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-09T11:09+0000

2026-05-09T11:09+0000

2026-05-09T12:12+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

فلاديمير بوتين

أخبار الاتحاد الأوروبي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/02/1104412644_0:212:2889:1837_1920x0_80_0_0_ec64db4b5e6a30b2c133ee9aad7a821d.jpg

وقال بوتين، خلال لقائه مع فيتسو: "أعلم أنه كما في المرة السابقة، واجهتكم بعض الصعوبات في وصولكم إلى موسكو، أخبرتموني باختصار أن الأمور كانت أسهل هذه المرة، لكن هذا ليس مهمًا، المهم هو وجودكم هنا، ونحن ممتنون لكم جدا على ذلك".وأردف الرئيس الروسي: "نعتقد أن زيارتكم اليوم ستساعدنا على فهم ما يمكن فعله لاستعادة حجم تجارتنا وتطويرها بشكل أكبر"، مشيرًا: "سنكون على استعداد للتعاون في مجالات أخرى ذات اهتمام مشترك".ونوه الرئيس الروسي إلى أن "العلاقات الروسية السلوفاكية اتسمت لسنوات عديدة، بما في ذلك خلال فترات ولايتك السابقة كرئيس للوزراء، بمستوى عالٍ من الحوار السياسي وديناميكيات تعاون مستقرة".ونقل بوتين امتنان موسكو لقيادة وشعب سلوفاكيا على عنايتهم الفائقة بالنصب التذكارية للجنود السوفييت الذين سقطوا بالحرب الوطنية العظمى.وتحيي روسيا، اليوم السبت، الذكرى الـ81 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى، في مناسبة وطنية تحمل دلالات تاريخية عميقة، إذ تجسد نهاية الحرب التي امتدت بين عامي 1941 و1945، والتي شهدت صراعًا حاسمًا أسفر عن هزيمة النازية.وشهد العرض العسكري حضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى جانب عدد من الزعماء الأجانب من مختلف دول العالم، في مشهد يعكس الطابع الدولي لهذه المناسبة، وما تحمله من رمزية سياسية وتاريخية تتجاوز حدود روسيا.كيم جونغ أون يبعث برقية تهنئة إلى بوتين بمناسبة يوم النصر على الفاشية

https://sarabic.ae/20260509/وزير-سابق-للخارجية-اللبنانية-بوتين-يدرك-دور-بلاده-ويسعى-إلى-إعادة-إحيائه-1113251528.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

بوتين يجري مباحثات مع قادة الدول المشاركة في فعاليات الذكرى الـ81 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى سبوتنيك عربي بوتين يجري مباحثات مع قادة الدول المشاركة في فعاليات الذكرى الـ81 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى 2026-05-09T11:09+0000 true PT1S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, فلاديمير بوتين, أخبار الاتحاد الأوروبي