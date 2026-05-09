وزير سابق للخارجية اللبنانية: بوتين يدرك دور بلاده ويسعى إلى إعادة إحيائه

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
علاج ثوري يعيد نمو الأسنان المفقودة
08:30 GMT
29 د
مساحة حرة
مواجهة الكلاب الضالة في مصر.. تحرك في البرلمان وخطة للسيطرة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
09:33 GMT
22 د
من الملعب
من نهائي أوروبا إلى جنون الدوري المصري.. من يكتب المجد في اللحظة الأخيرة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
10:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:47 GMT
13 د
خطوط التماس
الاتحاد السوفياتي في مواجهة الحركات النازية والفاشية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
استياء خليجي من الولايات المتحدة.. هل تتغير استراتيجية الحلفاء؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
هدنة "عيد النصر".. موسكو تعلن وقف القتال.. الإمارات تكشف عن تمركز مقاتلات مصرية على أراضيها
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: سياسة واشنطن.. مفاوضات تحت النار
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
للزوجة الحق في فسخ الزواج بعد 6 أشهر.. قانون الأسرة يشعل الجدل في مصر
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
09:28 GMT
32 د
مساحة حرة
للزوجة الحق في فسخ الزواج بعد 6 أشهر.. قانون الأسرة يشعل الجدل في مصر
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
10:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:47 GMT
13 د
خطوط التماس
الاتحاد السوفياتي في مواجهة الحركات النازية والفاشية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
11:49 GMT
10 د
نبض افريقيا
فوز الجزائري بوطبيق برئاسة البرلمان الأفريقي يثير توترا مع المغرب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:52 GMT
8 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
16:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:48 GMT
12 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب بين روسيا وأوكرانيا تكتسب طابعا حضاريا بين ورثة النصر وورثة النازية
18:00 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260509/وزير-سابق-للخارجية-اللبنانية-بوتين-يدرك-دور-بلاده-ويسعى-إلى-إعادة-إحيائه-1113251528.html
وزير سابق للخارجية اللبنانية: بوتين يدرك دور بلاده ويسعى إلى إعادة إحيائه
وزير سابق للخارجية اللبنانية: بوتين يدرك دور بلاده ويسعى إلى إعادة إحيائه
سبوتنيك عربي
في يوم النصر الروسي على النازية، حيّا وزير الخارجية اللبناني الأسبق فارس بويز، "التضحيات الهائلة التي قدمتها روسيا، بعدد ضخم من شهدائها في الحرب العالمية... 09.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-09T10:43+0000
2026-05-09T10:43+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
العالم العربي
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/09/1113243643_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eeeeb6cb4c45c9b569b024f65eb657a3.jpg
وقال بويز، في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، إن "الرئيس بوتين، يدرك تاريخ ودور وموقع وحجم بلاده، وهو من الواضح أنه يسعى إلى عودة هذا الدور مؤثرًا على الخريطة العالمية، وإن عاد هذا التوازن فحتمًا العالم سيكون أفضل، لأن عالمًا متعدد الأقطاب يفرض على كل أعضائه توازنًا معينًا ما سيحسن الحياة السياسة في العالم نحو حياة أفضل". وأضاف: "نفتقد اليوم الدور الذي لعبه الاتحاد السوفييتي بعد الحرب العالمية الثانية وهو التوازن العالمي، لأنه بعد انتهائه أصبح العالم يُقاد من طرف واحد وأصبح الخلل في السياسية الدولية قائمًا والقرارات الهوجاء هي التي تسيطر على العالم".وأضاف وزير خارجية لبنان الأسبق فارس بويز: "اليوم هناك خلل في العالم قد يؤدي إلى حرب عالمية ثالثة، وبالتالي غياب الاتحاد السوفييتي عن دور محوري وأساسي في العالم قد يجعل الأمور تذهب إلى الأسوأ".وشهد العرض العسكري حضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى جانب عدد من الزعماء الأجانب من مختلف دول العالم، في مشهد يعكس الطابع الدولي لهذه المناسبة، وما تحمله من رمزية سياسية وتاريخية تتجاوز حدود روسيا.كيم جونغ أون يبعث برقية تهنئة إلى بوتين بمناسبة يوم النصر على الفاشية
https://sarabic.ae/20260509/ملك-البحرين-يهنئ-بوتين-بمناسبة-ذكرى-عيد-النصر-1113246519.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/09/1113243643_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b4b152680d85969674a4f9ee17456af6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم العربي, تقارير سبوتنيك, حصري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم العربي, تقارير سبوتنيك, حصري

وزير سابق للخارجية اللبنانية: بوتين يدرك دور بلاده ويسعى إلى إعادة إحيائه

10:43 GMT 09.05.2026
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسوف (على اليمين) في الساحة الحمراء في موسكو خلال العرض العسكري بمناسبة الذكرى 81 للانتصار في الحرب الوطنية العظمى
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسوف (على اليمين) في الساحة الحمراء في موسكو خلال العرض العسكري بمناسبة الذكرى 81 للانتصار في الحرب الوطنية العظمى - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2026
© Sputnik . POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
حصري
في يوم النصر الروسي على النازية، حيّا وزير الخارجية اللبناني الأسبق فارس بويز، "التضحيات الهائلة التي قدمتها روسيا، بعدد ضخم من شهدائها في الحرب العالمية الثانية، الأمر الذي ساهم في تحرير العالم من النازية وهيمنتها على البشرية".
وقال بويز، في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، إن "الرئيس بوتين، يدرك تاريخ ودور وموقع وحجم بلاده، وهو من الواضح أنه يسعى إلى عودة هذا الدور مؤثرًا على الخريطة العالمية، وإن عاد هذا التوازن فحتمًا العالم سيكون أفضل، لأن عالمًا متعدد الأقطاب يفرض على كل أعضائه توازنًا معينًا ما سيحسن الحياة السياسة في العالم نحو حياة أفضل".

وأضاف: "نفتقد اليوم الدور الذي لعبه الاتحاد السوفييتي بعد الحرب العالمية الثانية وهو التوازن العالمي، لأنه بعد انتهائه أصبح العالم يُقاد من طرف واحد وأصبح الخلل في السياسية الدولية قائمًا والقرارات الهوجاء هي التي تسيطر على العالم".

واعتبر بويز أنه "بمعزل عن دور روسيا التاريخي بحضاراتها وثقافتها ووجودها ودورها، نفتقد هذا التوازن الدولي، الذي كان الاتحاد السوفييتي يمارسه وكان فعلًا يجعل دول العالم كلها تضطر لاتخاذ مواقف متوازنة نتيجة هذا الواقع".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماعه مع ملك البحرين حمد بن عيسى، في العاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2026
ملك البحرين يهنئ بوتين بمناسبة ذكرى عيد النصر
10:01 GMT
وأضاف وزير خارجية لبنان الأسبق فارس بويز: "اليوم هناك خلل في العالم قد يؤدي إلى حرب عالمية ثالثة، وبالتالي غياب الاتحاد السوفييتي عن دور محوري وأساسي في العالم قد يجعل الأمور تذهب إلى الأسوأ".
وتُحيي روسيا، اليوم السبت، الذكرى الـ81 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى، في مناسبة وطنية تحمل دلالات تاريخية عميقة، إذ تُجسد نهاية الحرب التي امتدت بين عامي 1941 و1945، والتي شهدت صراعًا حاسمًا أسفر عن هزيمة النازية.
وشهد العرض العسكري حضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى جانب عدد من الزعماء الأجانب من مختلف دول العالم، في مشهد يعكس الطابع الدولي لهذه المناسبة، وما تحمله من رمزية سياسية وتاريخية تتجاوز حدود روسيا.
كيم جونغ أون يبعث برقية تهنئة إلى بوتين بمناسبة يوم النصر على الفاشية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала