وزير سابق للخارجية اللبنانية: بوتين يدرك دور بلاده ويسعى إلى إعادة إحيائه
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسوف (على اليمين) في الساحة الحمراء في موسكو خلال العرض العسكري بمناسبة الذكرى 81 للانتصار في الحرب الوطنية العظمى
في يوم النصر الروسي على النازية، حيّا وزير الخارجية اللبناني الأسبق فارس بويز، "التضحيات الهائلة التي قدمتها روسيا، بعدد ضخم من شهدائها في الحرب العالمية الثانية، الأمر الذي ساهم في تحرير العالم من النازية وهيمنتها على البشرية".
وقال بويز، في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، إن "الرئيس بوتين، يدرك تاريخ ودور وموقع وحجم بلاده، وهو من الواضح أنه يسعى إلى عودة هذا الدور مؤثرًا على الخريطة العالمية، وإن عاد هذا التوازن فحتمًا العالم سيكون أفضل، لأن عالمًا متعدد الأقطاب يفرض على كل أعضائه توازنًا معينًا ما سيحسن الحياة السياسة في العالم نحو حياة أفضل".
وأضاف: "نفتقد اليوم الدور الذي لعبه الاتحاد السوفييتي بعد الحرب العالمية الثانية وهو التوازن العالمي، لأنه بعد انتهائه أصبح العالم يُقاد من طرف واحد وأصبح الخلل في السياسية الدولية قائمًا والقرارات الهوجاء هي التي تسيطر على العالم".
واعتبر بويز أنه "بمعزل عن دور روسيا التاريخي بحضاراتها وثقافتها ووجودها ودورها، نفتقد هذا التوازن الدولي، الذي كان الاتحاد السوفييتي يمارسه وكان فعلًا يجعل دول العالم كلها تضطر لاتخاذ مواقف متوازنة نتيجة هذا الواقع".
وأضاف وزير خارجية لبنان الأسبق فارس بويز: "اليوم هناك خلل في العالم قد يؤدي إلى حرب عالمية ثالثة، وبالتالي غياب الاتحاد السوفييتي عن دور محوري وأساسي في العالم قد يجعل الأمور تذهب إلى الأسوأ".
وتُحيي روسيا، اليوم السبت، الذكرى الـ81 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى، في مناسبة وطنية تحمل دلالات تاريخية عميقة، إذ تُجسد نهاية الحرب التي امتدت بين عامي 1941 و1945، والتي شهدت صراعًا حاسمًا أسفر عن هزيمة النازية.
وشهد العرض العسكري حضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى جانب عدد من الزعماء الأجانب من مختلف دول العالم، في مشهد يعكس الطابع الدولي لهذه المناسبة، وما تحمله من رمزية سياسية وتاريخية تتجاوز حدود روسيا.