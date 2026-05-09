وزير سابق للخارجية اللبنانية: بوتين يدرك دور بلاده ويسعى إلى إعادة إحيائه

في يوم النصر الروسي على النازية، حيّا وزير الخارجية اللبناني الأسبق فارس بويز، "التضحيات الهائلة التي قدمتها روسيا، بعدد ضخم من شهدائها في الحرب العالمية...

وقال بويز، في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، إن "الرئيس بوتين، يدرك تاريخ ودور وموقع وحجم بلاده، وهو من الواضح أنه يسعى إلى عودة هذا الدور مؤثرًا على الخريطة العالمية، وإن عاد هذا التوازن فحتمًا العالم سيكون أفضل، لأن عالمًا متعدد الأقطاب يفرض على كل أعضائه توازنًا معينًا ما سيحسن الحياة السياسة في العالم نحو حياة أفضل". وأضاف: "نفتقد اليوم الدور الذي لعبه الاتحاد السوفييتي بعد الحرب العالمية الثانية وهو التوازن العالمي، لأنه بعد انتهائه أصبح العالم يُقاد من طرف واحد وأصبح الخلل في السياسية الدولية قائمًا والقرارات الهوجاء هي التي تسيطر على العالم".وأضاف وزير خارجية لبنان الأسبق فارس بويز: "اليوم هناك خلل في العالم قد يؤدي إلى حرب عالمية ثالثة، وبالتالي غياب الاتحاد السوفييتي عن دور محوري وأساسي في العالم قد يجعل الأمور تذهب إلى الأسوأ".وشهد العرض العسكري حضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى جانب عدد من الزعماء الأجانب من مختلف دول العالم، في مشهد يعكس الطابع الدولي لهذه المناسبة، وما تحمله من رمزية سياسية وتاريخية تتجاوز حدود روسيا.كيم جونغ أون يبعث برقية تهنئة إلى بوتين بمناسبة يوم النصر على الفاشية

