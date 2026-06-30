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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260630/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-419-طائرة-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل--وزارة-الدفاع-1114829721.html
الدفاع الجوي الروسي يسقط 419 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل- وزارة الدفاع
الدفاع الجوي الروسي يسقط 419 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها، أسقطت ودمّرت 419 طائرة مسيرة أوكرانية، خلال الليلة الماضية، فوق أراضي مقاطعات... 30.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-30T06:10+0000
2026-06-30T06:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الوزارة في بيان لها: "اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة طائرات مسيرة بين الساعة 8:00 مساءً يوم 29 يونيو (حزيران الجاري) والساعة 7:00 صباحًا يوم 30 يونيو (الجاري)".وأضافت: "تم اعتراض وتدمير 419 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعات بيلغورود وبريانسك وفلاديمير وفولغوغراد وفورونيج، وكالوغا وكورسك وأوريول وريازان وليبيتسك وروستوف وساراتوف وسمولينسك وتامبوف، وتفير وتولا وموسكو، وإقليم كراسنودار، وجمهورية القرم".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها، ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية الروسية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وسائط الدفاع الجوي الروسي تتصدى لـ213 طائرة مسيرة أوكرانية في البلاد خلال الليل- وزارة الدفاع
https://sarabic.ae/20260629/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-بوغوداروفكا-في-مقاطعة-دنيبروبتروفسك---وزارة-الدفاع-1114802005.html
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روسيا

الدفاع الجوي الروسي يسقط 419 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل- وزارة الدفاع

06:10 GMT 30.06.2026
© Sputnik . Mihail Mokrushin / الانتقال إلى بنك الصورصواريخ الدفاع الجوي إس-300
صواريخ الدفاع الجوي إس-300 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2026
© Sputnik . Mihail Mokrushin
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أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها، أسقطت ودمّرت 419 طائرة مسيرة أوكرانية، خلال الليلة الماضية، فوق أراضي مقاطعات روسية عدة.
وقالت الوزارة في بيان لها: "اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة طائرات مسيرة بين الساعة 8:00 مساءً يوم 29 يونيو (حزيران الجاري) والساعة 7:00 صباحًا يوم 30 يونيو (الجاري)".
وأضافت: "تم اعتراض وتدمير 419 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعات بيلغورود وبريانسك وفلاديمير وفولغوغراد وفورونيج، وكالوغا وكورسك وأوريول وريازان وليبيتسك وروستوف وساراتوف وسمولينسك وتامبوف، وتفير وتولا وموسكو، وإقليم كراسنودار، وجمهورية القرم".
عسكريون روس في منطقة عمليات القوات الخاصة الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر بلدة بوغوداروفكا في مقاطعة دنيبروبتروفسك - وزارة الدفاع
أمس, 09:09 GMT
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها، ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية الروسية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.

ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وسائط الدفاع الجوي الروسي تتصدى لـ213 طائرة مسيرة أوكرانية في البلاد خلال الليل- وزارة الدفاع
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