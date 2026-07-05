https://sarabic.ae/20260705/غروسي-إجراءات-روساتوم-بشأن-محطة-بوشهر-النووية-كانت-حكيمة-1114952696.html
غروسي: إجراءات "روساتوم" بشأن محطة بوشهر النووية كانت حكيمة
غروسي: إجراءات "روساتوم" بشأن محطة بوشهر النووية كانت حكيمة
سبوتنيك عربي
أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أن الإجراءات التي اتخذتها مؤسسة "روساتوم" الروسية بشأن محطة بوشهر النووية، خلال الحرب الأمريكية... 05.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-05T04:37+0000
2026-07-05T04:37+0000
2026-07-05T04:37+0000
روسيا
محطة بوشهر النووية
إيران
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وقال غروسي لوكالة "سبوتينك" في معرض تعليقه على الوضع حول محطة بوشهر: "نحن نتفهم الموقف. وبالطبع، ناقشنا هذا الأمر مع روسيا، ومع الحكومة ومع 'روساتوم'. ولدينا إشارات تفيد بأنهم يعودون تدريجياً. وأعتقد أن سياسة "روساتوم" كانت حكيمة تماماً؛ فعندما بلغت الضربات ذروتها، لا أحد يرغب في تعريض الموظفين المدنيين للخطر أو لمخاطر التعرض للأذى".وأضاف غروسي: "أما المتخصصون اللازمون لمواصلة تشغيل الوحدة الأولى فقد بقوا في مواقعهم. وفي الوقت الحالي، وحسبما نفهم، فإنهم يعودون تدريجياً، نعم".وكان رئيس مؤسسة "روساتوم"، أليكسي ليخاتشوف، قد صرح في وقت سابق أن المؤسسة الحكومية أعدت خطة لإعادة المتخصصين التابعين لها إلى موقع بناء الوحدات الجديدة في محطة بوشهر بمجرد أن تسمح الأوضاع بذلك.وكان العمل جارياً على بناء المرحلة الثانية من المحطة، والتي من المفترض أن تضم وحدتين لتوليد الطاقة. ومع ذلك، أفاد ليخاتشوف بأن العمل في موقع بناء الوحدات الجديدة للمحطة في إيران متوقف حالياً بسبب النزاع العسكري الذي اندلع حول إيران في نهاية شباط/فبراير الماضي.غروسي: الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تؤكد أبدا تطوير إيران للأسلحة النوويةإيران: وصول مفتشي وكالة الطاقة الذرية إلى المواقع النووية المستهدفة مرهون بنتائج المفاوضات
https://sarabic.ae/20260420/ليخاتشوف-روساتوم-تعتزم-استئناف-العمل-في-محطة-بوشهر-النووية-بمجرد-استتباب-السلام-1112722771.html
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روسيا, محطة بوشهر النووية, إيران, العالم
روسيا, محطة بوشهر النووية, إيران, العالم
غروسي: إجراءات "روساتوم" بشأن محطة بوشهر النووية كانت حكيمة
أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أن الإجراءات التي اتخذتها مؤسسة "روساتوم" الروسية بشأن محطة بوشهر النووية، خلال الحرب الأمريكية على إيران، كانت حكيمة وتتوافق مع الظروف المحيطة.
وقال غروسي لوكالة "سبوتينك" في معرض تعليقه على الوضع حول محطة بوشهر: "نحن نتفهم الموقف. وبالطبع، ناقشنا هذا الأمر مع روسيا، ومع الحكومة ومع 'روساتوم'. ولدينا إشارات تفيد بأنهم يعودون تدريجياً. وأعتقد أن سياسة "روساتوم" كانت حكيمة تماماً؛ فعندما بلغت الضربات ذروتها، لا أحد يرغب في تعريض الموظفين المدنيين للخطر أو لمخاطر التعرض للأذى".
وأوضح غروسي أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تولد لديها انطباع بأن الخطوة الأولى تمثلت في سحب أولئك الذين يشاركون في بناء الوحدة الثانية للمحطة.
وأضاف غروسي: "أما المتخصصون اللازمون لمواصلة تشغيل الوحدة الأولى فقد بقوا في مواقعهم. وفي الوقت الحالي، وحسبما نفهم، فإنهم يعودون تدريجياً، نعم".
وكان رئيس مؤسسة "روساتوم"، أليكسي ليخاتشوف، قد صرح في وقت سابق أن المؤسسة الحكومية أعدت خطة لإعادة المتخصصين التابعين لها إلى موقع بناء الوحدات الجديدة في محطة بوشهر بمجرد أن تسمح الأوضاع بذلك.
وتعمل في إيران حالياً محطة نووية واحدة فقط في بوشهر. وجرى ربط الوحدة الأولى من المحطة، التي اكتمل بناؤها بمشاركة روسيا، بشبكة الطاقة الوطنية الإيرانية في أيلول/سبتمبر 2011.
وكان العمل جارياً على بناء المرحلة الثانية من المحطة، والتي من المفترض أن تضم وحدتين لتوليد الطاقة. ومع ذلك، أفاد ليخاتشوف بأن العمل في موقع بناء الوحدات الجديدة للمحطة في إيران متوقف حالياً بسبب النزاع العسكري الذي اندلع حول إيران في نهاية شباط/فبراير الماضي.